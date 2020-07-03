Какой вывод можно сделать? Голосование прошло максимально открыто... беспрецедентное количество наблюдателей… Голосование прошло свободно у всех наших граждан... Подчеркну, голосование прошло максимально демократично. Сама процедура — есть выражение прямой демократии.

ЦИК утвердил окончательные итоги общероссийского голосования по Конституции после получения 100% протоколов, передает корреспондент РБК. За внесение изменений в Конституцию проголосовали 57,7 млн россиян — 77,92% от числа проголосовавших, против высказались 15,7 млн — 21,27%.

ЦИК утвердила итоги голосования по поправкам в Конституцию

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