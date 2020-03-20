Коронавирус

Газета.RuГазета.RuЦИК разрешил увеличивать срок досрочного голосования по Конституции

ЦИК России увеличит срок проведения досрочного голосования по поправкам в Конституцию РФ с 3 до 7 дней из-за ситуации с распространением коронавирусной инфекции, заявила председатель Центризбиркома Элла Памфилова.
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ЦИК разрешит регионам продлить досрочное голосование до недели

РБК06:47

ЦИК утвердил порядок проведения голосования по поправкам в Конституцию

Эхо Москвы07:03

ЦИК разрешил проводить досрочное голосование по Конституции в течение недели

Коммерсантъ05:23

ЦИК разрешил регионам голосовать по Конституции за неделю до 22 апреля

Интерфакс04:54

ЦИК расскажет о профилактике коронавируса при голосовании по Конституции

RT на русском04:55

ЦИК расскажет о профилактике коронавируса на голосовании по поправкам

РИА Новости04:53

ЦИК пояснил порядок учета данных досрочного голосования по Конституции при его переносе

ТАСС07:32
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В Серпухове обнаружили двухлетнего мальчика, который находился один в съемной квартире и смотрел мультики.
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На Манежной площади в Москве демонтировали памятник Жукову

Памятник маршалу Георгию Жукову на Манежной площади в Москве был демонтирован, его вернут после реставрации, которая приурочена к 75-й годовщине Победы.
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Горнолыжный курорт в австрийском Тироле стал одним из главных очагов распространения коронавируса в Европе, пишет Der Spiegel.
Известия 17:20
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ФАС прокомментировала рост цен на бензин в России

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) прокомментировала рост цен на бензин в России.
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В общежитии Московского университета пищевых производств возник пожар

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В Коммунарке рассказали о вариантах развития пандемии коронавируса

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Газета.Ru 09:28
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Bloomberg рассказал о жесткой позиции России в нефтяной войне

Россия не собирается просить перемирия в нефтяной войне с Саудовской Аравией, сообщает Bloomberg.
Газета.Ru 16:52
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«Соник в кино» стал самой кассовой экранизацией видеоигр в США

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Dow Jones завершает торги на 19 000 пунктов

Индекс Dow Jones опустился на 913,21 пункта (4,55%), до 19 173,98 пункта, дневной диапазон индекса 19 094,27 — 20 531,26 пункта.
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Экономика

Россиянам рассказали, как сохранить сбережения в условиях кризиса

Советы россиянам дал профессор Высшей школы экономики (ВШЭ) Евгений Коган, сообщает Ura.ru.
Газета.Ru 18 марта в 23:21
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Онищенко объяснил лидерство Италии по числу погибших от коронавируса

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Участники Евровидения выступят в 2021 году с новыми песнями

Организаторы "Евровидения" приняли решение, что участники должны будут выступить с новыми песнями в следующем году, сообщается пресс-служба смотра.
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Мать и трое детей умерли от коронавируса в течение недели

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В России начали испытывать вакцину от коронавируса

В свою очередь власти Китая дали разрешение на проведение клинических испытаний вакцины от коронавируса.
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Сечин спрогнозировал рост цен на нефть до 60 долларов за баррель

Цена на нефть поднимется к концу 2020 года до 60 долларов за баррель, прогнозирует глава "Роснефти" Игорь Сечин.
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Путин ответил на шутку Галкина в свой адрес

Президент России Владимир Путин в интервью ТАСС в рамках проекта "20 вопросов Владимиру Путину" прокомментировал шутку Максима Галкина в свой адрес.
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Kia представил новый Kia Sorento

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Политика

В Кремле оценили решение о приостановке проекта ТАСС о Путине

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в пятницу, 20 марта, прокомментировал журналистам решение агентства ТАСС о приостановке выпуска серии «20 вопросов Владимиру Путину».
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В Ставрополе рассказали о карантине из-за подозрения на коронавирус

В местных СМИ и социальных сетях утверждается, что госпитализированная с подозрением на коронавирус - главный инфекционист Ставропольского края и профессор медакадемии Ставрополя Ирина Санникова.
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Позднее женщина узнала, что ее сообщение разошлось по многим чатам. Тогда она пыталась доказать знакомым, что это была шутка.
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Помпео обвинил Россию в убийстве турецких военных

Госсекретарь считает, Россия убила турецких солдат в ходе военной операции в Сирии. О каких событиях именно идет речь, Помпео не уточнил.
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В регионах Украины ввели режим чрезвычайной ситуации

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Ученые России смогли расшифровать полный геном коронавируса

Российским ученым удалось расшифровать геном коронавируса. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на Минздрав.
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В России отказались переносить весенний призыв из-за коронавируса

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Анна Седокова ответила на обвинения Кати Гордон в романе с Жориным

Анна Седокова ответила на обвинения Кати Гордон в романе с Жориным Анна Седокова отрицает роман с Сергеем Жориным.
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Элла Памфилова
Политик
Советский и российский политический и государственный деятель. Председатель Центральной избирательной комиссии Российской Федерации с 28 марта 2016 года.
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