Коронавирус

БИЗНЕС OnlineБИЗНЕС OnlineЦИК увеличит срок голосования по Конституции

Напомним, ранее президент РФ Владимир Путин подписал указ о назначении на 22 апреля общероссийского голосования по изменению Конституции — этот день будет нерабочим. Впоследствии глава государства допустил перенос сроков голосования, если ситуация с коронавирусом станет ухудшаться.
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