Коронавирус
ТАССЦИК увеличит срок досрочного голосования по Конституции
ЦИК РФ увеличит срок проведения досрочного голосования по внесению изменений в Конституцию РФ с трех до семи дней. Об этом сообщила в пятницу на заседании Центризбиркома его председатель Элла Памфилова.
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Политика
Калининградские власти ответили на призыв присоединить регион к Польше
"Всегда можно устроить референдум, вдруг жители захотят войти в состав Польши", - пошутил один, "Им бы стало лучше, если бы область присоединили к Польше", - поддержал другой.
Политика
ЦИК утвердил порядок проведения голосования по Конституции
Центризбирком России в пятницу утвердил постановление о порядке подготовки и проведения всенародного голосования по поправкам в Основной закон страны, передает ТАСС.
Финансы
ЦБ сохранил ключевую ставку на уровне 6%
Банк России принял решение сохранить ключевую ставку на уровне 6%.
Общество
Роскомнадзор потребовал «Эхо Москвы» удалить информацию о коронавирусе
Роскомнадзор на основании требований Генпрокуратуры потребовал удалить информацию, связанную с распространением коронавируса, у изданий «Эхо Москвы» и «Говорит Магадан», сообщает ведомсво.
Политика
Лукашенко пошутил про сто грамм и Жириновского
Александр Григорьевич рассказал анекдот, согласно которому после недовольства его советами Владимир Вольфович пришел домой и попросил жену налить сто грамм, поскольку будет лечиться от коронавируса.
Общество
В Самаре женщина шьет hand made маски из-за дефицита в аптеках
В условиях дефицита медицинских масок в аптеках, 82-х летняя жительница Самары изготавливает их самостоятельно.
Музыка
Little Big прокомментировала отмену «Евровидения»
Политика
В Кремле ответили на вопрос о возможном «закрытии» Москвы на карантин
Вопрос «закрытия» Москвы на карантин из-за нового коронавируса нисколько не обсуждается, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в пятницу, 20 марта.
Экономика
В Кремле назвали факторы ослабления курса рубля
Ослабление курса рубля связано с целым комплексом факторов, ЦБ и правительство РФ принимают меры, кроме того, на смену волатильности всегда приходит период стабильности, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Происшествия
В Татарстане женщину привлекли за фейковую информацию о коронавирусе
Как сообщили в пресс-службе МВД Татарстана, женщина записала сообщение, в котором утверждала, что в ближайшее время город будет закрыт на карантин из-за коронавируса, и разослала его через мессенджер WhatsApp нескольким знакомым.
Гаджеты
Какими бы были новые смартфоны от создателя Android. Фото прототипов Essential PH-2 и PH-3 попали в Сеть
Общество
Из-за коронавируса в Венеции очистилась вода в каналах
Общество
Эдуарда Лимонова похоронили на Троекуровском кладбище
Писателя и лидера незарегистрированной партии «Другая Россия» Эдуарда Лимонова похоронили на Троекуровском кладбище в Москве.
Политика
В МИД рассказали о подготовке Украиной провокации в Крыму
Ранее экс-депутат Верховной рады, глава организации "Меджлис крымско-татарского народа"* Рефат Чубаров в эфире украинского "Пятого канала" заявил, что его сторонники намерены пересечь границу с Крымом на пункте пропуска Чонгар в начале мая.
Здоровье
Кортнев, Гуриев и Улицкая призвали отложить голосование по Конституции
Петицию подписали врачи Федор Катасонов, Алексей Масчан, Павел Бранд, глава Альянса врачей Анастасия Васильева, писатель Людмила Улицкая, экономист Сергей Гуриев, издатель Ирина Прохорова, журналисты Леонид Парфенов, Екатерина Гордеева, Илья Азар, музыкант Алексей Кортнев, бывший фигурант "дела 27 июля" Алексей Миняйло и другие.
Политика
Меркель сравнила пандемию коронавируса с временами Второй мировой
Канцлер ФРГ Ангела Меркель заявила, что пандемия коронавируса требует от немцев такой же солидарности, как во времена Второй мировой войны.
Энергетика
Федун назвал цены на нефть катастрофическими
Вице-президент "Лукойла" Леонид Федун в интервью РБК назвал ситуацию на нефтяном рынке катастрофической.
Политика
Путин ответил на шутку Галкина в свой адрес
Президент России Владимир Путин в интервью ТАСС в рамках проекта "20 вопросов Владимиру Путину" прокомментировал шутку Максима Галкина в свой адрес.
Шоу-бизнес
Кристина Асмус опубликовала новое откровенное фото
Актриса Кристина Асмус выложила в свой Instagram новый пикантный снимок.
Авто
Начнет действовать новый документ на автомобили в России
31 марта 2020 года в Российской Федерации появится новый автомобильный документ — «этикетка энергоэффективности».
Общество
Доктор Мясников назвал сроки окончания эпидемии коронавируса
Врач Александр Мясников, известный как доктор Мясников из программы «О самом главном» на канале «Россия 1», назвал сроки окончания эпидемии коронавируса.
Происшествия
В Москве пациентка с коронавирусом умерла из-за отрыва тромба
Армия и оружие
National Interest высоко оценил потенциал российских «Черных дыр»
Происшествия
В Индии казнили участников группового изнасилования студентки
Изнасилование и убийство 23-летней студентки в 2012 году стало одним из самых громких дел в Индии.
Здоровье
Ставропольскую пациентку с подозрением на коронавирус отключили от ИВЛ
Пациентку с подозрением на коронавирус в инфекционной больнице Ставрополя отключили от аппарата искусственной вентиляции лёгких, сообщила замминистра здравоохранения края Ольга Дрозецкая.
Армия и оружие
Коронавирус начал косить в Польше натовцев
EADaily напоминает, что первым военнослужащим на территории Польши с обнаруженным коронавирусом стал генерал Ярослав Мика, командующий вооруженными силами республики.
Шоу-бизнес
Дети Галкина и Пугачевой провели обряд по изгнанию короновируса
Телеведущий Максим Галкин выложил в Instagram видео, на котором шестилетние Гарри и Лиза проводят таинственный обряд, призванный избавить человечество от коронавируса.
Политика
В России отказались переносить весенний призыв из-за коронавируса
Ранее в Кремле заявили, что изучат целесообразность переноса весеннего призыва из-за распространения эпидемии коронавируса.