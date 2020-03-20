ЦИК РФ увеличит срок проведения досрочного голосования по внесению изменений в Конституцию РФ с трех до семи дней. Об этом сообщила в пятницу на заседании Центризбиркома его председатель Элла Памфилова.

Политика ЦИК утвердил порядок проведения голосования по Конституции Центризбирком России в пятницу утвердил постановление о порядке подготовки и проведения всенародного голосования по поправкам в Основной закон страны, передает ТАСС.

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