Коронавирус

ТАССТАССЦИК увеличит срок досрочного голосования по Конституции

ЦИК РФ увеличит срок проведения досрочного голосования по внесению изменений в Конституцию РФ с трех до семи дней. Об этом сообщила в пятницу на заседании Центризбиркома его председатель Элла Памфилова.
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ЦИК проведет инструктаж регионов по профилактике COVID-19 при голосовании

РБК06:22

ЦИК разрешил проводить досрочное голосование по Конституции в течение недели

Коммерсантъ05:23

ЦИК просит регионы максимально обеспечить видеонаблюдение на голосовании по Конституции

ТАСС05:36

ЦИК разрешил регионам голосовать по Конституции за неделю до 22 апреля

Интерфакс04:54

ЦИК расскажет о профилактике коронавируса при голосовании по Конституции

RT на русском04:55

ЦИК расскажет о профилактике коронавируса на голосовании по поправкам

РИА Новости04:53

Центризбирком разрешил регионам провести досрочное голосование по изменению Конституции в течение недели, до 22 апреля

Эхо Москвы06:31
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Общество

В Москве поменяли памятник маршалу Жукову около Кремля

РБК 06:13
Политика

Калининградские власти ответили на призыв присоединить регион к Польше

"Всегда можно устроить референдум, вдруг жители захотят войти в состав Польши", - пошутил один, "Им бы стало лучше, если бы область присоединили к Польше", - поддержал другой.
Российская газета 04:55
Политика

ЦИК утвердил порядок проведения голосования по Конституции

Центризбирком России в пятницу утвердил постановление о порядке подготовки и проведения всенародного голосования по поправкам в Основной закон страны, передает ТАСС.
Газета.Ru 06:51
Финансы

ЦБ сохранил ключевую ставку на уровне 6%

Банк России принял решение сохранить ключевую ставку на уровне 6%.
Коммерсантъ 06:49
Общество

Роскомнадзор потребовал «Эхо Москвы» удалить информацию о коронавирусе

Роскомнадзор на основании требований Генпрокуратуры потребовал удалить информацию, связанную с распространением коронавируса, у изданий «Эхо Москвы» и «Говорит Магадан», сообщает ведомсво.
Ведомости 06:13
Политика

Лукашенко пошутил про сто грамм и Жириновского

Александр Григорьевич рассказал анекдот, согласно которому после недовольства его советами Владимир Вольфович пришел домой и попросил жену налить сто грамм, поскольку будет лечиться от коронавируса.
Вести.Ru вчера в 09:14
Общество

В Самаре женщина шьет hand made маски из-за дефицита в аптеках

В условиях дефицита медицинских масок в аптеках, 82-х летняя жительница Самары изготавливает их самостоятельно.
ГТРК Самара вчера в 10:00
Музыка

Little Big прокомментировала отмену «Евровидения»

Мой Брянск 18 марта в 13:52
Политика

В Кремле ответили на вопрос о возможном «закрытии» Москвы на карантин

Вопрос «закрытия» Москвы на карантин из-за нового коронавируса нисколько не обсуждается, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в пятницу, 20 марта.
Вечерняя Москва 05:54
Экономика

В Кремле назвали факторы ослабления курса рубля

Ослабление курса рубля связано с целым комплексом факторов, ЦБ и правительство РФ принимают меры, кроме того, на смену волатильности всегда приходит период стабильности, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
РИА Новости 06:01
Происшествия

В Екатеринбурге вынесен приговор водителю, сбившему людей на тротуаре

REGNUM 05:40
Происшествия

В Татарстане женщину привлекли за фейковую информацию о коронавирусе

Как сообщили в пресс-службе МВД Татарстана, женщина записала сообщение, в котором утверждала, что в ближайшее время город будет закрыт на карантин из-за коронавируса, и разослала его через мессенджер WhatsApp нескольким знакомым.
Вести.Ru 04:15
Гаджеты

Какими бы были новые смартфоны от создателя Android. Фото прототипов Essential PH-2 и PH-3 попали в Сеть

iXBT.com 05:35
Общество

Из-за коронавируса в Венеции очистилась вода в каналах

Повестка дня 18 марта в 08:24
Общество

Эдуарда Лимонова похоронили на Троекуровском кладбище

Писателя и лидера незарегистрированной партии «Другая Россия» Эдуарда Лимонова похоронили на Троекуровском кладбище в Москве.
Коммерсантъ 06:38
Политика

В МИД рассказали о подготовке Украиной провокации в Крыму

Ранее экс-депутат Верховной рады, глава организации "Меджлис крымско-татарского народа"* Рефат Чубаров в эфире украинского "Пятого канала" заявил, что его сторонники намерены пересечь границу с Крымом на пункте пропуска Чонгар в начале мая.
РИА Новости вчера в 10:34
Здоровье

Кортнев, Гуриев и Улицкая призвали отложить голосование по Конституции

Петицию подписали врачи Федор Катасонов, Алексей Масчан, Павел Бранд, глава Альянса врачей Анастасия Васильева, писатель Людмила Улицкая, экономист Сергей Гуриев, издатель Ирина Прохорова, журналисты Леонид Парфенов, Екатерина Гордеева, Илья Азар, музыкант Алексей Кортнев, бывший фигурант "дела 27 июля" Алексей Миняйло и другие.
Интерфакс 06:29
Политика

Меркель сравнила пандемию коронавируса с временами Второй мировой

Канцлер ФРГ Ангела Меркель заявила, что пандемия коронавируса требует от немцев такой же солидарности, как во времена Второй мировой войны.
ФАН 18 марта в 19:05
Энергетика

Федун назвал цены на нефть катастрофическими

Вице-президент "Лукойла" Леонид Федун в интервью РБК назвал ситуацию на нефтяном рынке катастрофической.
РИА Новости вчера в 12:20
Политика

Путин ответил на шутку Галкина в свой адрес

Президент России Владимир Путин в интервью ТАСС в рамках проекта "20 вопросов Владимиру Путину" прокомментировал шутку Максима Галкина в свой адрес.
Газета.Ru вчера в 16:07
Шоу-бизнес

Кристина Асмус опубликовала новое откровенное фото

Актриса Кристина Асмус выложила в свой Instagram новый пикантный снимок.
ИнфоСМИ 06:09
Авто

Начнет действовать новый документ на автомобили в России

31 марта 2020 года в Российской Федерации появится новый автомобильный документ — «этикетка энергоэффективности».
Автоновости дня вчера в 01:15
Общество

Доктор Мясников назвал сроки окончания эпидемии коронавируса

Врач Александр Мясников, известный как доктор Мясников из программы «О самом главном» на канале «Россия 1», назвал сроки окончания эпидемии коронавируса.
Lenta.ru вчера в 17:13
Происшествия

В Москве пациентка с коронавирусом умерла из-за отрыва тромба

Газета.Ru вчера в 14:05
Армия и оружие

National Interest высоко оценил потенциал российских «Черных дыр»

Российская газета вчера в 09:02
Происшествия

В Индии казнили участников группового изнасилования студентки

Изнасилование и убийство 23-летней студентки в 2012 году стало одним из самых громких дел в Индии.
Известия вчера в 22:42
Здоровье

Ставропольскую пациентку с подозрением на коронавирус отключили от ИВЛ

Пациентку с подозрением на коронавирус в инфекционной больнице Ставрополя отключили от аппарата искусственной вентиляции лёгких, сообщила замминистра здравоохранения края Ольга Дрозецкая.
Аргументы и Факты - Ставрополь 05:54
Армия и оружие

Коронавирус начал косить в Польше натовцев

EADaily напоминает, что первым военнослужащим на территории Польши с обнаруженным коронавирусом стал генерал Ярослав Мика, командующий вооруженными силами республики.
Евразия Daily 18 марта в 20:52
Шоу-бизнес

Дети Галкина и Пугачевой провели обряд по изгнанию короновируса

Телеведущий Максим Галкин выложил в Instagram видео, на котором шестилетние Гарри и Лиза проводят таинственный обряд, призванный избавить человечество от коронавируса.
ТВ Центр 05:24
Политика

В России отказались переносить весенний призыв из-за коронавируса

Ранее в Кремле заявили, что изучат целесообразность переноса весеннего призыва из-за распространения эпидемии коронавируса.
Lenta.ru 05:27
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Элла Памфилова
Политик
Советский и российский политический и государственный деятель. Председатель Центральной избирательной комиссии Российской Федерации с 28 марта 2016 года.
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