Политика
Радио МаякВ ЦИК обсуждают подготовку к голосованию по поправкам в Конституцию
В Центризбиркоме России сегодня обсуждают порядок и подготовку к общероссийскому голосованию по поправкам в Конституцию. Согласно указу президента, оно пройдёт 1 июля. Однако выразить своё мнение можно будет не только в этот день.
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В ЦИК обсудят подготовку к проведению голосования по поправкам к Конституции
Парламентская газетавчера в 18:27
Автоматически обработано 7214 источников, обновлено в 08:32, Ашберн
Общество
Пандемия обострила многие вопросы трудового права, заявил Медведев
Пандемия коронавируса обострила многие вопросы в сфере трудового права в РФ, заявил во вторник лидер "Единой России" Дмитрий Медведев.
РИА Новости 07:25
Киберспорт
Папич о YouTube: «Не факт, что через год тут не будет второй Twitch»
В интервью Марии Marple Ермолиной он отметил, что через месяц всё равно получит бан на этой платформе, даже если его текущая блокировка будет снята.
CyberSport.ru 06:32
Армия и оружие
«Уралвагонзавод» передал Минобороны новые гаубицы
Предприятие «Уралвагонзавод», которое располагается в Нижнем Тагиле, передало Минобороны РФ партию модернизированных гаубиц «Мста-С».
Уральский меридиан 08:16
Общество
В России могут начать вакцинацию от коронавируса осенью
Массовая вакцинация от коронавируса может начаться осенью, заявил вице-премьер Дмитрий Чернышенко.
РИА Новости 08:14
Политика
В Крыму за нарушение границы задержали украинского военного
Российские пограничники в Крыму задержали украинского военнослужащего за незаконное пересечение границы, сообщили ТАСС в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ РФ.
Газета.Ru 07:42
Общество
МВД России утвердило трехзначные коды регионов для автономеров
«Госавтоинспекция теперь сможет выдавать государственные номера с трехзначными кодами регионов, начинающимися с цифр 2, 3, 4, 5, 6, 8 и 9», — сказал собеседник агентства.
BFM.ru вчера в 07:20
Происшествия
На живодеров из Приволжска могут завести уголовное дело
Решается вопрос о возбуждении уголовного дела, - рассказали в пресс-службе ведомства.
ivDay.ru 07:00
Экономика
В 100%-ном размере. Новая выплата придет пенсионерам в течение недели
Пособие по временной нетрудоспособности оформят по принятым правилам: при стаже работы более восьми лет выплата будет сформирована в 100%-ном размере, как средняя зарплата за последние два года.
Primpress.ru вчера в 13:30
Общество
Мишустин рассказал о плане восстановления экономики России
Премьер-министр России Михаил Мишустин рассказал об основных параметрах общенационального плана восстановления экономики страны.
RT на русском 07:58
Политика
На Украине предложили вести переговоры по Донбассу без России
Вице-премьер Украины Алексей Резников предложил Великобритании и США организовать переговоры по ситуации в Донбассе в будапештском формате, но без участия России на первых порах.
РБК вчера в 20:09
Политика
Кремль сравнил проблему превышения полномочий полицией в России и США
Песков отметил, что в России вопросы превышения полицейскими полномочий строго регулируется действующими законами и служебными инструкциями.
Lenta.ru 05:29
Авто
«Яндекс» представил беспилотный автомобиль на базе Hyundai Sonata
«Яндекс» представил беспилотный автомобиль четвертого поколения – Hyundai Sonata.
Ведомости 06:35
Здоровье
В Иванове скончался 91-летний пациент с коронавирусом
В Иванове в горбольнице № 4 скончался 91-летний мужчина с подтвержденной коронавирусной инфекцией.
Известно.ру 08:02
Общество
МВД Украины: 2700 вагонов зерна из госрезерва съели мыши
Экс-глава Госрезерва Украины после проведённого аудита объяснил отсутствие зерна в неприкосновенных хранилищах тем, что его съели мыши.
Новый День 06:43
Общество
Власти Ростовской области рассказали о возможном смягчении ограничений
Губернатор Ростовской области Василий Голубев рассказал о том, как будет смягчаться режим самоизоляции в регионе в ближайшее время.
Блокнот Ростов-на-Дону 03:12
Политика
Боррель: США могут лишь пригласить Россию в G7 наблюдателем
Как сообщало ИА REGNUM, 1июня президент США Дональд Трамп сообщил российскому президенту Владимиру Путину, что хочет пригласить его на предстоящий саммит Группы семи.
REGNUM 07:39
Политика
Путин назначил 1 июля датой проведения голосования по Конституции
Президент России Владимир Путин назначил 1 июля датой проведения голосования по поправкам к Конституции.
Известия вчера в 11:41
Политика
Шойгу рассказал о подготовке парадов Победы в России
Парады к 75-летию Победы в Великой Отечественной войне пройдут 24 июня в девяти городах-героях и 19 городах, где располагаются штабы военных округов, флотов и объединений Вооруженных сил, сообщил глава Минобороны Сергей Шойгу.
РИА Новости 05:52
Политика
Трамп пригрозил ввести армию в охваченные беспорядками города
Президент США Дональд Трамп заявил, что мобилизует все ресурсы для прекращения беспорядков в стране, и пригрозил ввести в армию туда, где власти откажутся задействовать Национальную гвардию.
РИА Новости вчера в 19:05
Общество
Мэр Якутска вступилась за обвиняемого в экстремизме шамана
Мэр Якутска Сардана Авксентьева на странице в соцсети «В контакте» вступилась за шамана Александра Габышева, шедшего в Москву «изгонять Путина».
Ведомости 04:12
Здоровье
Андрей Колесников рассказал, как его лечили от коронавируса
Журналист Андрей Колесников рассказал в фейсбуке, как попал в больницу с подозрением на коронавирус, прошел курс лечения, а потом врачи объявили, что никакого COVID-19 у него не было.
Anews 07:44
Музыка
Зрители выбрали победителей «Евровидения-2020»
Evo-rus.com вчера в 13:44
Кино
Крис Эванс не вернется к роли Капитана Америки
Российская газета 04:58
Происшествия
В Норильске введён режим ЧС после разлива дизельного топлива
Режим чрезвычайной ситуации введён в городе Норильске Красноярского края после крупного разлива дизельного топлива и пожара на ТЭЦ-3.
RT на русском вчера в 07:01
Энергетика
У соседей: в Литве с июля подешевеет газ и электроэнергия
С июля этого года природный газ для бытовых потребителей в Литве снизится в цене на 15-23%, а электроэнергия для бытовых потребителей подешевеет в среднем на 8%. Об этом накануне сообщила Государственная служба.
НИА-Калининград вчера в 00:02
Армия и оружие
Северный флот получил стратегический ракетоносец «Князь Владимир»
Само название «стратегический подводный ракетоносец» указывает на то, насколько важно для России появление каждого такого корабля.
Новые Известия вчера в 12:15
Происшествия
Получивший пинка от фельдшера житель Казани угрожал ему расправой
На обнародованных ранее кадрах видно, как стражи порядка забирают загулявшего жителя Казани.
Вести.Ru 07:53
Здоровье
В Саратовской области коронавирус выявлен у 450 медицинских работников
В Саратовской области новый коронавирус выявлен у 450 медицинских работников.
Четвертая Власть 05:50
Общество
В Свердловской области продлили ограничения из-за коронавируса
Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев продлил до 8 июня ограничения, введенные в регионе из-за ситуации с коронавирусом.
РБК вчера в 09:37