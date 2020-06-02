Политика

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В Центризбиркоме России сегодня обсуждают порядок и подготовку к общероссийскому голосованию по поправкам в Конституцию. Согласно указу президента, оно пройдёт 1 июля. Однако выразить своё мнение можно будет не только в этот день.
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ЦИК одобрил изменения в порядок проведения голосования по поправкам

РИА Новости06:05

ЦИК возобновил работу по подготовке к общероссийскому голосованию по поправкам в Конституцию РФ

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Центризбирком возобновляет кампанию по подготовке к голосованию по поправкам в Конституцию

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В ЦИК рассказали о порядке проведения голосования по поправкам в Конституцию

Москва 2405:21

ЦИК возобновил кампанию по подготовке к голосованию по Конституции

РЕН ТВ02:33

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Татар-информ04:22

В ЦИК обсудят подготовку к проведению голосования по поправкам к Конституции

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