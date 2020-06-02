В Центризбиркоме России сегодня обсуждают порядок и подготовку к общероссийскому голосованию по поправкам в Конституцию. Согласно указу президента, оно пройдёт 1 июля. Однако выразить своё мнение можно будет не только в этот день.

В ЦИК обсуждают подготовку к голосованию по поправкам в Конституцию

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