Политика
РЕН ТВЦИК возобновил кампанию по подготовке к голосованию по Конституции
Центризбирком официально возобновляет кампанию по подготовке к общероссийскому голосованию по поправкам в Конституцию. Накануне Владимир Путин на совещании подписал указ о том, что оно пройдет 1 июля - день будет выходным.
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В ЦИК обсудят подготовку к проведению голосования по поправкам к Конституции
Парламентская газетавчера в 18:27
Автоматически обработано 7215 источников, обновлено в 09:59, Ашберн
Общество
О возможном послаблении режима рассказал губернатор Ростовской области
Правда, по словам губернатора, для смягчения режима необходимо на протяжении более-менее значительного периода сохранить все определенные Роспотребнадзором требования, а на 2 июня в Ростовской области коэффициент распространения коронавируса опять превысил необходимое значение.
Rostov gazeta 05:05
Политика
Киев хочет после 10 июня открыть КПВВ на Донбассе
После 10 июня на Донбассе могут открыться КПВВ между республиками и оккупированной частью.
Новостной фронт 06:46
Происшествия
Суд рассмотрит дело о сообщениях о трупах в обсерваторе в Крылатском
Кунцевский суд рассмотрит дело о публикации в соцсетях заведомо ложной информации о том, что по ночам из обсерватора в Крылатском вывозят трупы умерших от коронавирусной инфекции.
Интерфакс 01:40
Экономика
Деньги «под отчет» выплачивают без указания кода в платежке
При выдаче работнику денежных средств «под отчет» код дохода в платежке не ставится. Подотчетные деньги не являются доходом работника.
Бухгалтерия.ру 08:41
Общество
Мясников рассказал, как бороться со скачками давления
Врач и телеведущий Александр Мясников рассказал, что делать при резких скачках давления.
РИА Новости 07:54
Общество
Названа продолжительность парада Победы в Москве
Вечерняя Москва 06:54
Гаджеты
Apple заблокировала украденные во время погромов в США iPhone
Мародеры продолжают грабить малые и крупные компании по всей Америке во время акций протеста из-за смерти темнокожего гражданина США Джорджа Флойда.
NewInform вчера в 11:58
Общество
Абрамович купил самую дорогую виллу в Израиле
Известия 06:46
Общество
Назначен новый заместитель руководителя главка МВД России по Москве
Российская газета 06:18
Политика
Боррель: США могут лишь пригласить Россию в G7 наблюдателем
Как сообщало ИА REGNUM, 1июня президент США Дональд Трамп сообщил российскому президенту Владимиру Путину, что хочет пригласить его на предстоящий саммит Группы семи.
REGNUM 07:39
Происшествия
Убивший мать молодой россиянин описал расправу в своем дневнике
В Петербурге задержали 19-летнего местного жителя по подозрению в убийстве 42-летней матери, на месте преступления изъят дневник с описанием расправы.
Lenta.ru 09:04
Происшествия
В Чувашии обнаружили тайник с самодельными взрывными устройствами
Тайник с самодельными взрывными устройствами обнаружен в Чувашии, по факту приготовления к теракту возбуждено дело - СК региона.
ТАСС 09:35
Политика
Путин утвердил условие использования Россией ядерного оружия
Президент Владимир Путин утвердил Основы российской политики в области ядерного сдерживания, в том числе в документе прописаны условия применения ядерного оружия.
Lenta.ru 08:44
Экономика
В России придумали еще один способ поддержать бизнес
В России придумали еще один способ поддержать бизнес в условиях пандемии коронавируса: запускается новая кредитная программа поддержки занятости под 2 процента годовых для предприятий из отраслей, наиболее пострадавших из-за распространения инфекции.
Lenta.ru 09:15
Политика
В России объявят 1 июля выходным днём
В России 1 июля будет объявлено выходным днём в связи с проведением голосования по поправкам к Конституции.
RT на русском вчера в 10:17
Общество
Вице-премьер Чернышенко назвал дату открытия кинотеатров
Кинотеатры в России, возможно, откроются в середине июля, этого не исключил вице-премьер Дмитрий Чернышенко.
BFM.ru 06:40
Автоспорт
«Формула-1» утвердила расписание первых восьми Гран-при сезона
Руководство чемпионата мира по автогонкам в классе машин «Формула-1» представило на официальном сайте соревнований европейскую часть календаря сезона-2020, состоящую из восьми этапов.
РБК 05:55
Общество
Sony отложила презентацию игр для PlayStation 5
Компания Sony перенесла запланированную онлайн-трансляцию мероприятия, на котором она должна была продемонстрировать игры, специально предназначенные для консоли нового поколения PlayStation 5. Такое решение японский производитель принял из-за протестов, вспыхнувших по всей территории Соединенных Штатов после убийства полицейскими Джорджа Флойда.
MobiDevices 03:22
Космос
К Земле подлетает потенциально опасный астероид
К Земле подлетает потенциально опасный астероид, сообщается на сайте одного из подразделений НАСА.
Моя Москва.онлайн вчера в 23:41
Политика
Пушков рассказал о начавших «сыпаться» США
Сенатор Алексей Пушков заявил, что США "посыпались" и вступили "во время сумятицы".
Газета.Ru 03:30
Авто
АвтоВАЗ разрабатывает новые моторы для Lada
Несмотря на приостановку финансирования многих своих проектов, работу над новой линейкой двигателей «АвтоВАЗ» продолжит в прежнем режиме.
Автоновости дня 02:39
Шоу-бизнес
Глюкоза опубликовала фотографию после бани
Знаменитость опубликовала фотоснимки после посещения бани на своей страничке в Инстаграм. На фото Глюкоза обернула голову полотенцем.
ИнфоСМИ 05:24
Происшествия
Омбудсмен обратилась в СК после убийства екатеринбуржца при задержании
Омбудсмен Свердловской области Татьяна Мерзлякова обратилась в Следственный комитет после убийства 27-летнего жителя Екатеринбурга при задержании.
Газета.Ru 06:57
Культура
Филипп Киркоров спел «песню простаты»
Народный артист РФ изобразил из себя мужской половой орган. Филипп Киркоров изобразил стоящий член и спел "песню простаты".
Piter.tv 05:18
Авто
«Яндекс» представил новое поколение беспилотных автомобилей
«Яндекс» представил новое поколение беспилотных автомобилей, созданное на базе автомобиля Hyundai Sonata в сотрудничестве с Hyundai Mobis, дочерним предприятием автопроизводителя.
Коммерсантъ 05:00
Шоу-бизнес
Дава подарил Ольге Бузовой кольцо с бриллиантами
Вчера Ольга Бузова похвасталась перед поклонниками щедростью своего бойфренда.
StarHit.ru 06:05
Общество
В России задумали полностью отказаться от мусоропроводов
Для исключения возможности размещения мусоропроводов в жилых домах в правительстве задумали изменить строительные нормативы.
Lenta.ru 04:41
Кино
Появились фото бэтмобиля из нового «Бэтмена» с Робертом Паттинсоном
Американский художник Джефф Фрост опубликовал фотографии бэтмобиля, который был создан по его концепции.
News.ru вчера в 08:25
Общество
Депутат предлагает сажать на 10 лет за призыв подростков к беспорядкам
Депутат Госдумы от «Единой России» Евгений Марченко предлагает ввести уголовное наказание для лиц, привлекающих несовершеннолетних к массовым беспорядкам.
News.ru вчера в 02:54