Политика

РЕН ТВРЕН ТВЦИК возобновил кампанию по подготовке к голосованию по Конституции

Центризбирком официально возобновляет кампанию по подготовке к общероссийскому голосованию по поправкам в Конституцию. Накануне Владимир Путин на совещании подписал указ о том, что оно пройдет 1 июля - день будет выходным.
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ЦИК возобновила работу по подготовке к голосованию по поправкам в Конституцию

Москва 2404:47

ЦИК возобновил работу по подготовке голосования по Конституции

ТВ Центр04:44

ЦИК возобновил работу по подготовке к общероссийскому голосованию по поправкам в Конституцию РФ

Агентство Москва04:31

ЦИК возобновил процесс подготовки голосования по поправкам к Конституции РФ

iReactor04:33

ЦИК возобновил кампанию по подготовке к голосованию по Конституции

РЕН ТВ02:33

Центризбирком возобновляет кампанию по подготовке к голосованию по поправкам в Конституцию

Эхо Москвы02:01

В ЦИК обсудят подготовку к проведению голосования по поправкам к Конституции

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