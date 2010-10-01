Центризбирком официально возобновляет кампанию по подготовке к общероссийскому голосованию по поправкам в Конституцию. Накануне Владимир Путин на совещании подписал указ о том, что оно пройдет 1 июля - день будет выходным.

ЦИК возобновил кампанию по подготовке к голосованию по Конституции

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