Центризбирком предварительно утвердил логотип и слоган голосования по поправкам в Конституцию, которое состоится 22 апреля. Логотип представляет собой раскрытую Конституцию с триколором, слоган звучит так: «Наша страна, наша Конституция, наше решение!»

с чего всё началось

Центризбирком выбрал логотип и слоган голосования по поправкам в Конституцию, которое запланировано на 22 апреля. Об этом сообщает принадлежащее Григорию Березкину РБК со ссылкой на источники.

ЦИК выбрал слоган и логотип голосования по поправкам в Конституцию

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