Политика

Газета.RuГазета.RuЦИК выбрал слоган и логотип голосования по поправкам в Конституцию

Центризбирком выбрал логотип и слоган голосования по поправкам в Конституцию, которое запланировано на 22 апреля. Об этом сообщает принадлежащее Григорию Березкину РБК со ссылкой на источники.
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с чего всё началось

ЦИК выбрала слоган и логотип голосования по Конституции

Центризбирком предварительно утвердил логотип и слоган голосования по поправкам в Конституцию, которое состоится 22 апреля. Логотип представляет собой раскрытую Конституцию с триколором, слоган звучит так: «Наша страна, наша Конституция, наше решение!»
РБК00:25

Подробнее о событии

ЦИК готовит презентацию логотипа и слогана голосования по Конституции

Коммерсантъ03:45

ЦИК представит логотип и слоган голосования по Конституции

ТАСС02:43

ЦИК выбрала слоган и логотип голосования по Конституции

РБК00:25

РБК: ЦИК утвердила логотип и слоган голосования по поправкам в Конституцию

URA.Ru01:39

РБК: ЦИК выбрал лозунг и логотип голосования по поправкам в Конституцию

Ведомости01:04

Стали известны логотип и слоган голосования по поправкам в Конституцию

Фонтанка.Ру00:33

СМИ: В ЦИК утвердили логотип и слоган голосования по поправкам в Конституции

Национальная служба новостей01:57
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