Политика
Рифей-ПермьЦИК выбрала логотип и слоган голосования по Конституции
ЦИК предварительно утвердила логотип и слоган намеченного на апрель Общероссийского голосования по поправкам в Конституцию, сообщает РБК. Логотип будущего плебисцита представляет собой раскрытую Конституцию, рядом с которым располагается слоган «Наша страна, наша Конституция, наше решение!».
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с чего всё началось
Центризбирком предварительно утвердил логотип и слоган голосования по поправкам в Конституцию, которое состоится 22 апреля. Логотип представляет собой раскрытую Конституцию с триколором, слоган звучит так: «Наша страна, наша Конституция, наше решение!»РБК00:25
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Общество
В Латвии решили заблокировать «Яндекс.Такси»
Автотранспортная дирекция Латвии решила заблокировать работу сервиса "Яндекс.Такси" и сайт taxi.yandex.lv в республике, сообщил во вторник журналистам представитель дирекции.
Общество
«Силовые машины» решили выйти из СП с Siemens
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Мать Криштиану Роналду госпитализирована с инсультом
Долореш Авейру, мать знаменитого португальского футболиста Криштиану Роналду, была госпитализирована в клинику города Фуншал.
Музыка
Little Big поедет на «Евровидение» от России
Экономика
АСВ объявило отбор инвесторов для «охоты» за активами банкиров
Новый подход к взысканию активов у беглых банкиров одобрил совет директоров АСВ, рассказывал в прошлом месяце первый заместитель генерального директора агентства Андрей Мельников.
Кино
Актрисы Кравченко и Железняк уехали со съемок сериала «Сваты»
Российские актрисы Олеся Железняк и Татьяна Кравченко уехали из Минска, в котором проводились съемки седьмого сезона знаменитого сериала «Сваты».
Шоу-бизнес
Сестра Бузовой показала свою новую квартиру
Сестра российской телеведущей и певицы Ольги Бузовой Анна показала свою новую квартиру в Москве.
Политика
Лавров: заявления Пристайко прямо противоречат Минским соглашениям
Министр иностранных дел России Сергей Лавров отреагировал на слова украинского коллеги Вадима Пристайко о необходимости размещения миротворцев ООН в Донбассе.
Шоу-бизнес
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Биатлон
Губерниев прокомментировал новость о поддельных подписях Родченкова
Комментатор Дмитрий Губерниев отреагировал на информацию относительно поддельных подписей Григория Родченкова в документах биатлонисток Яны Романовой, Ольги Вилухиной и Ольги Зайцевой, предоставленных МОК, передает URA.RU.
Здоровье
На Украине подтвердился первый случай заражения коронавирусом
Ситуация вокруг первого официально признанного случая заболевания коронавирусом COVID-19 на Украине «полностью контролируется», 3 марта заявила глава Минздрава Украины Зоряна Скалецкая на своей странице в Facebook.
Кино
Фанаты Джеймса Бонда просят перенести премьеру нового фильма
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Биатлон
Пихлер считает, что Логинову нужно рассказать правду о допинге
Бывший тренер женской сборной России по биатлону немец Вольфганг Пихлер считает, что россиянину Александру Логинову необходимо объяснить, как в его организм попал эритропоэтин (ЭПО).
Общество
TCS Group сообщила о выданном ордере на задержание Тинькова в Лондоне
В Лондоне после начала судебных слушаний со Службой внутренних доходов США (IRS) был выдан ордер на задержание основателя Тинькофф Банка Олега Тинькова.
Армия и оружие
Турецкий военный беспилотник сбит в Идлибе
«Турецкий беспилотник был сбит рядом с городом Саракиб в провинции Идлиб», – передает ТАСС сообщение агентства SANA.
Политика
В Кремле оценили внесение поправки об упоминании Бога в Конституции
Внесение в Конституцию поправки с упоминанием Бога не изменит светского характера государства.
Армия и оружие
Эрдоган заявил об отсутствии планов на территорию Сирии
В заключении Эрдоган подчеркнул, что не имеет планов на территорию Сирии и стремлений там закрепиться.
Футбол
Владимир Быстров: Я не тренер. Тренеришка. Помощничек
Правда, сам Владимир себя тренером не считает.
Происшествия
В Забайкалье подросток застрелил отца
Подросток в Забайкалье подозревается в убийстве отца, возбуждено уголовное дело.
Общество
Зампред правительства РФ Голикова посетила детскую облбольницу в Туле
Кино
Антонио Бандерас снимется в экранизации игры Uncharted
Известный голливудский актер испанского происхождения Антонио Бандерас примет участие в экранизации популярной видеоигры Uncharted, сообщает американское издание Variety.
Происшествия
У вернувшегося из Италии россиянина подтвердился коронавирус
У россиянина, который вернулся из Италии, обнаружили коронавирус COVID-19, сообщили в оперативном штабе по борьбе с коронавирусом в России.
Общество
Лукашенко заявил о продолжении закупки Белоруссией российской нефти
Белорусский президент Александр Лукашенко заявил, что Белоруссия продолжит закупку нефти в России, но также будет работать с другими поставщиками сырья.
Хоккей
Александр Овечкин: вся команда старается помочь Ковальчуку
Напомним, что "Вашингтон" в гостях обыграл "Миннесоту" со счетом 4:3. Илья Ковальчук, перешедший в стан "столичных" из "Монреаль Канадиенс", заработал первое очко в новой команде.
Политика
Бывший глава ДНР стал мэром Элисты несмотря на протесты
Бывшего главу самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) Дмитрия Трапезникова назначили главой города Элиста несмотря на многочисленные протесты российских калмыков.
Экономика
Экономия бюджета от пенсионной реформы превысила 20 млрд рублей
Глава Счетной палаты предположил, что уже в первые годы пенсионной реформы бюджет получит экономию в более чем 100 млрд рублей, объем которой будет расти.
Фигурное катание
Фигуристка Аделина Сотникова завершает карьеру
23-летняя российская фигуристка Аделина Сотникова объявила о завершении спортивной карьеры.
Армия и оружие
Турецкие танки М60ТМ с активной защитой провалили испытания в Сирии
Попытка испытать турецкие танки М60ТМ с комплексом активной защиты AKKOR Pulat в реальных боях потерпела неудачу.
Наука