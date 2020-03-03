Политика

Рифей-ПермьРифей-ПермьЦИК выбрала логотип и слоган голосования по Конституции

ЦИК предварительно утвердила логотип и слоган намеченного на апрель Общероссийского голосования по поправкам в Конституцию, сообщает РБК. Логотип будущего плебисцита представляет собой раскрытую Конституцию, рядом с которым располагается слоган «Наша страна, наша Конституция, наше решение!».
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с чего всё началось

ЦИК выбрала слоган и логотип голосования по Конституции

Центризбирком (ЦИК) предварительно утвердил логотип и слоган информационной кампании, которая будет сопровождать общероссийское голосование по поправкам в Конституцию 22 апреля.
РБК00:25

Подробнее о событии

В ЦИК предложили слоган для голосования по Конституции

Интерфакс05:35

Стали известны логотип и слоган голосования по поправкам в Конституцию

Фонтанка.Ру00:33

ЦИК представит логотип и слоган голосования по Конституции

ТАСС02:43

РБК: ЦИК утвердила логотип и слоган голосования по поправкам в Конституцию

URA.Ru01:39

РБК: ЦИК выбрал лозунг и логотип голосования по поправкам в Конституцию

Ведомости01:04

ЦИК готовит презентацию логотипа и слогана голосования по Конституции

Коммерсантъ03:45

ЦИК выбрала слоган и логотип голосования по Конституции

РБК00:25
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Газета.Ru вчера в 12:46
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Кино

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Налоговая служба США требует выдачи Олега Тинькова Российскому предпринимателю Олегу Тинькову грозит экстрадиция в США.
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Рубль умеренно укрепился к доллару и евро на фоне дорожающей нефти

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Gazeta.SPb 02:27
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В ЕС прокомментировали ситуацию с мигрантами на границе Греции

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган неоднократно угрожал Евросоюзу открыть границы на западе страны для сирийских беженцев, если не будет создана зона безопасности на севере Сирии, а Запад не окажет Анкаре помощь, обещанную в марте 2016 года.
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Политика

Путин внес изменения в конституционную поправку о пенсиях

Президент предложил дополнить статью 75 Конституции поправкой в следующей редакции: «В Российской Федерации формируется система пенсионного обеспечения граждан на основе принципов всеобщности, справедливости и солидарности поколений и поддерживается ее эффективное функционирование, а также осуществляется индексация пенсий не реже одного раза в год в порядке, установленном федеральным законом».
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Происшествия

Российского блогера-гея выселили из квартиры

Lenta.ru 09:10
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Численность введённого контингента не раскрывается. Город Саракиб находится возле пересечения двух важнейших автотрасс Сирии.
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Мэр столицы Сергей Собянин сообщал, что после выявления коронавируса у москвича были госпитализированы 24 человека: шесть родственников и пять знакомых пациента, а также 13 пассажиров рейса, на котором он летел.
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Политика

Лавров сообщил о согласии Трампа на встречу лидеров «пятёрки» СБ ООН

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Авто

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Энергетика

Нефть Brent подорожала на 3,16%

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Известия 06:03
Армия и оружие

Шойгу: ВМФ получит пять подводных лодок в текущем году

В 2020 году Объединенной судостроительной корпорации предстоит передать ВМФ головные атомные подводные лодки «Князь Владимир» и «Казань», первые серийные атомные подлодки «Князь Олег» и «Новосибирск», а также дизельную субмарину «Волхов».
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Муфтий Татарстана выступил против поправки в Конституцию о народе

Муфтий Татарстана Камиль Самигуллин выступил против внесения в Конституцию России понятия «государствообразующий народ».
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Общество

Лебедев заявил о вспышке коронавируса в Москве

Депутат Госдумы Игорь Лебедев считает, что в Москве зафиксирована вспышка коронавируса, сообщает "Чемпионат".
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Пилотку показала своим подписчикам Яна Рудковская

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