Политика
Рифей-ПермьЦИК выбрала логотип и слоган голосования по Конституции
ЦИК предварительно утвердила логотип и слоган намеченного на апрель Общероссийского голосования по поправкам в Конституцию, сообщает РБК. Логотип будущего плебисцита представляет собой раскрытую Конституцию, рядом с которым располагается слоган «Наша страна, наша Конституция, наше решение!».
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с чего всё началось
Центризбирком (ЦИК) предварительно утвердил логотип и слоган информационной кампании, которая будет сопровождать общероссийское голосование по поправкам в Конституцию 22 апреля.РБК00:25
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Музыка
Лазарев одобрил решение отправить Little Big на «Евровидение»
Происшествия
AP: число жертв торнадо в штате Теннесси увеличилось до 19
Число погибших в результате торнадо, произошедшего в штате Теннесси в ночь на вторник, выросло до 19.
Происшествия
На Кубани раскрыто преступное сообщество правоохранителей
На Кубани следователи обнаружили преступное сообщество, куда входили сотрудники правоохранительных органов, сообщает СУСК России по Северо-Кавказскому федеральному округу.
Кино
Железняк и Кравченко уехали со съемок «Сваты 7»
Фото и видео со спектаклей с участием Кравченко и Железняк в марте уже появилось в Сети.
Происшествия
Историку Соколову предъявили окончательное обвинение
Экономика
ФРС США снизила ставку из-за коронавируса
Федеральная резервная система США на первом с 2008 года экстренном заседании неожиданно снизила ключевую ставку до 1—1,25% с 1,5—1,75% на фоне вспышки коронавируса в мире.
Общество
Налоговая служба США требует выдачи Олега Тинькова
Налоговая служба США требует выдачи Олега Тинькова Российскому предпринимателю Олегу Тинькову грозит экстрадиция в США.
Финансы
Рубль умеренно укрепился к доллару и евро на фоне дорожающей нефти
Доллар и евро начали торги на Московской бирже с небольшого снижения.
Армия и оружие
Турецкие танки М60ТМ с активной защитой провалили испытания в Сирии
Попытка испытать турецкие танки М60ТМ с комплексом активной защиты AKKOR Pulat в реальных боях потерпела неудачу.
Шоу-бизнес
Данила Козловский показал первое фото с новорожденной дочерью
Российский актер и режиссер Данила Козловский опубликовал в Instagram первое фото с новорожденной дочерью.
Политика
В ЕС прокомментировали ситуацию с мигрантами на границе Греции
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган неоднократно угрожал Евросоюзу открыть границы на западе страны для сирийских беженцев, если не будет создана зона безопасности на севере Сирии, а Запад не окажет Анкаре помощь, обещанную в марте 2016 года.
Политика
Путин внес изменения в конституционную поправку о пенсиях
Президент предложил дополнить статью 75 Конституции поправкой в следующей редакции: «В Российской Федерации формируется система пенсионного обеспечения граждан на основе принципов всеобщности, справедливости и солидарности поколений и поддерживается ее эффективное функционирование, а также осуществляется индексация пенсий не реже одного раза в год в порядке, установленном федеральным законом».
Происшествия
Российского блогера-гея выселили из квартиры
Армия и оружие
В сирийский Саракиб вошла российская военная полиция
Численность введённого контингента не раскрывается. Город Саракиб находится возле пересечения двух важнейших автотрасс Сирии.
Биатлон
Подтверждена подделка подписей Родченкова в документах МОК
Как ранее сообщало ИА REGNUM, адвокат Алексей Панич заявил, что Международный олимпийский комитет (МОК) представил в суд документы с поддельными подписями информатора Всемирного антидопингового агентства (WADA) Григория Родченкова.
Общество
У контактировавших с заболевшим москвичом не нашли коронавирус
Мэр столицы Сергей Собянин сообщал, что после выявления коронавируса у москвича были госпитализированы 24 человека: шесть родственников и пять знакомых пациента, а также 13 пассажиров рейса, на котором он летел.
Политика
Лавров сообщил о согласии Трампа на встречу лидеров «пятёрки» СБ ООН
Американский лидер Дональд Трамп согласился на саммит лидеров стран — постоянных членов СБ ООН, который предложил организовать российский президент Владимир Путин.
Общество
Борис Джонсон после рождения ребенка намерен уйти в декрет
Британский премьер-министр Борис Джонсон намерен взять отпуск по уходу за ребенком, когда его сын или дочь появится на свет.
Авто
Skoda рассекретила самую быструю Octavia RS iV
Первая «заряженная» Octavia с гибридной силовой установкой разгоняется до «сотни» всего за 7,3 секунды и отличается от «обычной» Octavia не только внешне, но и внутри.
Энергетика
Нефть Brent подорожала на 3,16%
27 февраля стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в мае 2020 года на бирже ICE в Лондоне снизилась более чем на 4% - до $49,66 за баррель.
Общество
Блогер Диденко обратилась к подписчикам после трагедии в бане
Блогер Екатерина Диденко, на праздновании дня рождения которой в Москве погибли ее муж и двое друзей, на своей странице в соцсети Instagram во вторник, 3 марта, обратилась к подписчикам и попросила прекратить «писать ей гадости».
Армия и оружие
Шойгу: ВМФ получит пять подводных лодок в текущем году
В 2020 году Объединенной судостроительной корпорации предстоит передать ВМФ головные атомные подводные лодки «Князь Владимир» и «Казань», первые серийные атомные подлодки «Князь Олег» и «Новосибирск», а также дизельную субмарину «Волхов».
Общество
Глава ВОЗ сравнил смертность от коронавируса и гриппа
Глава Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебрейесус сообщил, что смертность от коронавируса выше, чем смертность от сезонного гриппа.
Политика
Муфтий Татарстана выступил против поправки в Конституцию о народе
Муфтий Татарстана Камиль Самигуллин выступил против внесения в Конституцию России понятия «государствообразующий народ».
Общество
Лебедев заявил о вспышке коронавируса в Москве
Депутат Госдумы Игорь Лебедев считает, что в Москве зафиксирована вспышка коронавируса, сообщает "Чемпионат".
Шоу-бизнес
Пилотку показала своим подписчикам Яна Рудковская
На снимке Яна Рудковская запечатлена в салоне самолета. На ней пышная юбка из фатина синего цвета, темная толстовка и пилотка стюардессы.
Общество
Дерипаска подал иск к Навальному на 1 рубль
Бизнесмен Олег Дерипаска подал иск в Арбитражный суд Москвы к блогеру и основателю Фонда борьбы с коррупцией Алексею Навальному о защите деловой репутации.
Происшествия
В Саратове пьяный мужчина изнасиловал пенсионерку посреди улицы
Полицейские задержали в Саратове мужчину, изнасиловавшего 65-летнюю пенсионерку Как рассказали в региональном управлении СК, пьяный злоумышленник, угрожая убийством, набросился на пожилую женщину рано утром на пересечении улиц Большая Горная и Университетская.
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