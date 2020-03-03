Центризбирком (ЦИК) предварительно утвердил логотип и слоган информационной кампании, которая будет сопровождать общероссийское голосование по поправкам в Конституцию 22 апреля.

с чего всё началось

ЦИК предварительно утвердила логотип и слоган намеченного на апрель Общероссийского голосования по поправкам в Конституцию, сообщает РБК. Логотип будущего плебисцита представляет собой раскрытую Конституцию, рядом с которым располагается слоган «Наша страна, наша Конституция, наше решение!».

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