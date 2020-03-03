Политика

ТрудТрудЦИК выбрал слоган и логотип для голосования по Конституции

Центральная избирательная комиссия выбрала варианты слогана и логотипа для всероссийского голосования по внесению поправок в Конституцию РФ. Об этом сообщила секретарь Центризбиркома Майя Гришина. По ее словам, среди вариантов слогана лидирует "Наша страна, наша Конституция, наше решение!"
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с чего всё началось

ЦИК выбрала слоган и логотип голосования по Конституции

Центризбирком (ЦИК) предварительно утвердил логотип и слоган информационной кампании, которая будет сопровождать общероссийское голосование по поправкам в Конституцию 22 апреля.
РБК00:25

Подробнее о событии

В ЦИК предложили слоган для голосования по Конституции

Интерфакс05:35

ЦИК выбрала слоган и логотип голосования по Конституции

РБК00:25

ЦИК представит логотип и слоган голосования по Конституции

ТАСС02:43

РБК: ЦИК утвердила логотип и слоган голосования по поправкам в Конституцию

URA.Ru01:39

РБК: ЦИК выбрал лозунг и логотип голосования по поправкам в Конституцию

Ведомости01:04

Стали известны логотип и слоган голосования по поправкам в Конституцию

Фонтанка.Ру00:33

ЦИК готовит презентацию логотипа и слогана голосования по Конституции

Коммерсантъ03:45
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Происшествия

Убившая дочь из-за хлебных крошек омичка получила 11 лет тюрьмы

Известия 01:59
Общество

У контактировавших с больным москвичом коронавирус не обнаружен

Врачи не обнаружили коронавируса у родственников инфицированного москвича, вернувшегося не так давно из Италии.
Вести.Ru 09:38
Музыка

На Евровидение от России поедет группа Little Big

МонаВиста вчера в 22:57
Биатлон

МОК признал подписи Григория Родченкова фальшивыми

Международный олимпийский комитет признал фальшивыми подписи Григория Родченкова под свидетельствами против российских биатлонисток Ольги Зайцевой, Яны Романовой и Ольги Вилухиной.
Вести.Ru 08:50
Экономика

Банки могут перестать принимать платежи за ЖКХ из-за отмены комиссий

Банки и платежные агенты на встрече с представителями ЦБ предупредили, что могут закрыть свои сервисы по приему платежей за ЖКХ из-за планов отменить комиссии с населения.
Коммерсантъ 08:52
Армия и оружие

В Турции сообщили о сбитом сирийском самолете

Турецкие военные сбили над Идлибом самолет ВВС Сирии L-39, сообщило министерство обороны Турции.
РИА Новости 07:20
Политика

Суд в Греции отпустил экс-командира «Айдара» Мельничука

Суд в Греции отпустил из-под стражи бывшего командира батальона «Айдар», депутата Верховной рады Сергея Мельничука, сообщил заместитель главы МВД Украины Антон Геращенко.
Коммерсантъ 09:31
Шоу-бизнес

Данила Козловский опубликовал свое первое фото с новорожденной дочерью

Вначале фото с новорожденной дочерью показала ее мама, а теперь и сам Данила решил поделиться радостью с поклонниками.
Летидор 01:26
Гаджеты

Apple заплатит до 500 млн долларов за замедление iPhone

Как передает ToDay News Ufa, в сети появилась информация о том, что американская компания намеренно тормозила iPhone после выхода новых моделей.
ToDay News Ufa вчера в 15:30
Армия и оружие

Нидерланды планировали ввести войска на Украину после катастрофы MH17

Власти Нидерландов планировали военную интервенцию на территорию Украины сразу после катастрофы рейса MH17 летом 2014 года.
ПолитРоссия 03:33
Политика

Россия призвала ЕС отреагировать на украинский законопроект «О медиа»

Москва рассчитывает на более объективную реакцию ЕС на украинский законопроект "О медиа", говорится в комментарии департамента информации и печати МИД России относительно письма спецпредставителя ЕС по правам человека Эндрю Гилмора об украинском законопроекте "О медиа".
РИА Новости 09:36
Общество

В России зафиксировано шесть случаев заражения коронавирусом

На сегодняшний день в России зафиксировано шесть случаев заражения коронавирусом, новых фактов инфицирования нет, сообщили в пресс-службе Роспотребнадзора.
Lenta.ru 03:23
Общество

Роскомнадзор составил протоколы в отношении BBC World News

Роскомнадзор составил протоколы в отношении BBC World News за нарушение российского законодательства, передаёт ТАСС со ссылкой на пресс-службу ведомства.
RT на русском 09:11
Общество

На Украине зафиксирован первый случай заражения коронавирусом

На Украине зафиксирован первый случай заражения коронавирусом.
Газета.Ru 04:23
Общество

Блогер Диденко изначально приняла смерть мужа за розыгрыш

Российский блогер Екатерина Диденко рассказала, что изначально приняла смерть мужа и знакомых в банном комплексе за розыгрыш.
Телеканал 360° вчера в 13:35
Политика

ВС не принял иск о распоряжении Путина по голосованию по Конституции

Верховный суд не увидел нарушений и противоречий в распоряжении президента Владимира Путина о проведении голосования по поправкам в Конституцию.
РБК 08:47
Политика

Комитет Госдумы поддержал поправку об упоминании Бога в Конституции

Комитет Госдумы по госстроительству и законодательству рекомендовал палате поддержать предложенную президентом поправку к законопроекту об изменениях в Конституцию, в которой упоминается Бог.
RT на русском 08:56
Общество

TCS Group сообщила о выданном ордере на задержание Тинькова в Лондоне

В Лондоне после начала судебных слушаний со Службой внутренних доходов США (IRS) был выдан ордер на задержание основателя Тинькофф Банка Олега Тинькова.
РБК вчера в 05:19
Экономика

Минэнерго предлагает создать в России единого оператора газификации

Министерство энергетики России предлагает создать единого регионального оператора газификации, который бы отвечал в том числе за строительство межпоселковых и поселковых газопроводов.
ТАСС вчера в 07:54
Происшествия

В России четыре самолета совершили экстренную посадку

Другой самолет — Airbus A320 авиакомпании S7, следовавший из Новосибирска в Москву, — совершил экстренную посадку в Перми.
BFM.ru 05:22
Наука

Создан алгоритм, позволяющий легче и точнее строить историю популяций людей и животных

Исследователи предложили программный продукт, который сам, автоматически, на основе данных геномных исследований строит наиболее вероятную модель демографической истории той или иной популяции.
Naked Science 05:07
Армия и оружие

В сирийский Саракиб вошла российская военная полиция

Численность введённого контингента не раскрывается. Город Саракиб находится возле пересечения двух важнейших автотрасс Сирии.
Говорит Москва вчера в 10:45
Происшествия

Школьница скончалась на уроке плавания в Чебоксарах

Известия 06:40
Политика

Песков ответил на вопрос о награждении сенатора Геремеева

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков затруднился ответить, почему российский лидер принял решение наградить члена Совета Федерации Сулеймана Геремеева медалью «За заслуги перед Отечеством», по предположил, что количество законотворческих инициатив вряд ли может быть окончательным критерием.
ФАН вчера в 06:00
Экономика

Белоруссия не договорилась с крупными российскими поставщиками нефти

Напомним, кризис в белорусском нефтехимическом комплексе возник после того, как Александр Лукашенко в конце 2019 года запретил подписывать контракты с российскими компаниями на поставку 24 млн т нефти в Белоруссию.
REGNUM 07:40
Гаджеты

Xiaomi презентовала геймерский смартфон Black Shark 3

Китайская корпорация сегодня представит новый геймерский смартфон Black Shark 3. Об этом сообщило ИА Nation News.
Телеканал 360° 03:28
Общество

Дерипаска подал иск к Навальному на 1 рубль

Бизнесмен Олег Дерипаска подал иск в Арбитражный суд Москвы к блогеру и основателю Фонда борьбы с коррупцией Алексею Навальному о защите деловой репутации.
Известия 09:48
Шоу-бизнес

Джиган показал, как Оксана Самойлова кормит сына грудью

Джиган показал дом в Майами, в одном из кадров мелькает его жена, которая кормит новорожденного сына Давида.
StarHit.ru вчера в 06:00
Общество

Минздрав предлагает разделить медучреждения по уровням

Министерство здравоохранения России предлагает разделить медицинские учреждения страны на три уровня по соответствию новой модели организации оказания помощи, сообщает "Российская газета".
Газета.Ru вчера в 22:09
Политика

Путин скорректировал поправку в Конституцию об индексации пенсий

Напомним, согласно первому проекту поправок, в Основном законе предполагалось, что индексация пенсий будет производиться «регулярно» без указания на периодичность изменений размера соответствующих выплат.
Городовой 00:21
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