Центризбирком (ЦИК) предварительно утвердил логотип и слоган информационной кампании, которая будет сопровождать общероссийское голосование по поправкам в Конституцию 22 апреля.

с чего всё началось

Центральная избирательная комиссия выбрала варианты слогана и логотипа для всероссийского голосования по внесению поправок в Конституцию РФ. Об этом сообщила секретарь Центризбиркома Майя Гришина. По ее словам, среди вариантов слогана лидирует "Наша страна, наша Конституция, наше решение!"

ЦИК выбрал слоган и логотип для голосования по Конституции

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