Центризбирком предварительно утвердил логотип и слоган голосования по поправкам в Конституцию, которое состоится 22 апреля. Логотип представляет собой раскрытую Конституцию с триколором, слоган звучит так: «Наша страна, наша Конституция, наше решение!»

с чего всё началось

Логотип представляет собой раскрытую Конституцию с триколором, слоган звучит так: «Наша страна, наша Конституция, наше решение!» Два источника в ЦИК и собеседник, близкий к комиссии, подтвердили РБК, что в кампании будут использованы именно эти логотип и лозунг.

ЦИК выбрала слоган и логотип голосования по Конституции

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