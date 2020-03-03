Политика
РБКЦИК выбрала слоган и логотип голосования по Конституции
Логотип представляет собой раскрытую Конституцию с триколором, слоган звучит так: «Наша страна, наша Конституция, наше решение!» Два источника в ЦИК и собеседник, близкий к комиссии, подтвердили РБК, что в кампании будут использованы именно эти логотип и лозунг.
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с чего всё началось
Центризбирком предварительно утвердил логотип и слоган голосования по поправкам в Конституцию, которое состоится 22 апреля. Логотип представляет собой раскрытую Конституцию с триколором, слоган звучит так: «Наша страна, наша Конституция, наше решение!»РБК00:25
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СМИ: В ЦИК утвердили логотип и слоган голосования по поправкам в Конституции
Национальная служба новостей01:57
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