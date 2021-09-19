РБКЦИК зафиксировала 12 случаев вброса бюллетеней в восьми регионахХорошо ли подобран заголовок?ДаНетЦентральная избирательная комиссия (ЦИК) зафиксировала 12 случаев вброса бюллетеней при голосовании в восьми регионах, заявила на брифинге глава ЦИК Элла Памфилова.РБККак уточнила глава ЦИК, во всех случаях бюллетени признаны недействительными, правоохранительные органы продолжают проверки.Парламентская газетаОднако ни одно из нарушений не повлияло на проведение выборов.РБКНижняя палата парламента избирается на пять лет по смешанной избирательной системе: 225 депутатов - по партийным спискам, ещё 225 - по одномандатным округам в один тур.Московский КомсомолецЧитать далееСвернутьКрымPRESSКрымPRESSНовый компаньонВолжская правда (г. Волжский)Газета.RuREGNUMМолваЗакC.РуУральский рабочийБрянские новостиГлагоLГазета Йошкар-ОлаЭкономика сегодняГТРК МурманНовости СаратоваУдмуртская правдаРИА ТОП68Версия-СаратовПодробнее о событииЦИК не учтет голоса тысяч россиян выборах в ГосдумуURA.Ruвчера в 13:34В Крыму на выборах не зафиксировано вбросов и серьезных нарушенийМосковский Комсомолецвчера в 12:05В ЦИК подтвердили случаи вброса бюллетеней на выборах в ГД в 8 регионах РФREGNUMвчера в 13:06В восьми регионах России на думских выборах зафиксировано 12 случаев вброса бюллетенейLife.ruвчера в 12:54Памфилова заявила, что зафиксировано 12 случаев вбросов бюллетеней в восьми регионахТАССвчера в 13:06Памфилова: в восьми регионах зафиксировано 12 случаев вбросов бюллетенейРИА Новостивчера в 12:33Памфилова: в восьми регионах зафиксировано 12 случаев вбросов бюллетеней на выборахLenta.ruвчера в 12:25Показать ещёОценить2,5KПоделиться