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ЦИК зафиксировала 12 случаев вброса бюллетеней в восьми регионах

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Центральная избирательная комиссия (ЦИК) зафиксировала 12 случаев вброса бюллетеней при голосовании в восьми регионах, заявила на брифинге глава ЦИК Элла Памфилова.
РБК
Как уточнила глава ЦИК, во всех случаях бюллетени признаны недействительными, правоохранительные органы продолжают проверки.
Парламентская газета
Однако ни одно из нарушений не повлияло на проведение выборов.
РБК
Нижняя палата парламента избирается на пять лет по смешанной избирательной системе: 225 депутатов - по партийным спискам, ещё 225 - по одномандатным округам в один тур.
Московский Комсомолец

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