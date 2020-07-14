Политика
RT на русскомЦИК зарегистрировал пять кандидатов на выборах президента Белоруссии
ЦИК Белоруссии зарегистрировал пять кандидатов на выборах президента страны, включая действующего главу государства Александра Лукашенко. Также Центризбирком Белоруссии зарегистрировал супругу блогера Сергея Тихановского Светлану кандидатом на пост президента республики.
Читать в источнике
Оценить1K
В декларации не отражены находящиеся в его фактической собственности и пользовании материальные средства и недвижимое имущество, а также доходы от деятельности ряда подконтрольных ему белорусских коммерческих структур.
— Лидия Ермошина, белорусский политикВзгляд.ру 05:55
с чего всё началось
Центризбирком Беларуси отказался зарегистрировать кандидатом на августовские президентские выборы арестованного в июне экс-главу Белгазпромбанка Виктора Бабарико, сообщает «Еврорадио»; трансляция заседания ведется на сайте комиссии.Новая газета05:36
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7260 источников, обновлено в 09:46, Ашберн
Показать все источники
Автоматически обработано 7260 источников, обновлено в 09:46, Ашберн
Футбол
В «Спартаке» создан тренерский совет по вопросам молодежного футбола
Первым решением Шамиля Газизова на посту генерального директора московского "Спартака" стало создание тренерского совета по вопросам детско-юношеского и молодежного футбола, сообщается на сайте клуба.
РИА Новости 08:57
Экономика
ЦБ поддерживает частичное снятие средств с ИИС
Глава Банка России Эльвира Набиуллина заявила, что регулятор поддерживает идею о частичном снятии средств с инвестиционных счетов (ИИС), передает ТАСС.
Газета.Ru вчера в 11:32
Общество
Стивен Сигал и внучка Диснея попросили поднять им налоги
Американский актер Стивен Сигал и еще более 80 миллионеров написали правительству письмо с просьбой повысить им налоги ради восстановления экономики в условиях коронавируса, сообщает Free News.
Газета.Ru вчера в 21:44
Общество
Рособрнадзор рассказал об итогах первых ЕГЭ
"Средний тестовый балл [на ЕГЭ по географии] увеличился на 2,9. Доля участников, набравших 81-100 баллов, у нас увеличилась на 4,3%. 107 человек написали на сто баллов, доля участников ЕГЭ, не преодолевших минимальный порог, уменьшилась на 1,16% по сравнению с прошлым годом, составляет почти 5%", - сказал Музаев.
ТАСС 06:29
Политика
Посол Украины вызван в МИД Армении
Кулебу принял замглавы МИД Шаварш Кочарян и представил послу оценку Армении в связи с заявлением Украины о напряженности на армяно-азербайджанской границе, передает «Sputnik Армения».
Взгляд.ру 08:14
Шоу-бизнес
Ирена Понарошку подала на развод с мужем после 10 лет брака
Женщина сообщила о том, что 8 июля подала на развод с супругом после 10 лет брака, в котором у них появилось двое сыновей.
Evo-rus.com 04:45
Шоу-бизнес
Новая жена Макаревича опубликовала первое совместное фото с музыкантом
Новой супругой музыканта стала 36-летняя Эйнат Кляйн.
Слово и Дело вчера в 11:12
Футбол
В ФНЛ появился первый футболист из Мали
Ранее в ФНЛ не было футболистов из Мали. Добавим, что состав москвичей пополнит минимум еще один иностранец.
Матч ТВ 09:37
Общество
Сбербанк отстранил двух сотрудников после обвинений в домогательствах
На время служебной проверки Сбербанк отстранил от работы двух сотрудников, в адрес которых прозвучали обвинения в домогательствах.
РБК 09:32
Политика
Кремль прокомментировал протесты в Хабаровске из-за Фургала
Президенту России Владимиру Путину докладывают о происходящем в Хабаровском крае, где продолжаются протесты из-за задержания главы региона Сергея Фургала, прокомментировал официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.
Lenta.ru 06:24
Экономика
ФНС России разъяснила условия получения субсидии субъектами МСП
Правительством РФ были утверждены правила предоставления в 2020 году из федерального бюджета субсидий субъектам малого и среднего предпринимательства, ведущим деятельность в отраслях российской экономики, в наибольшей степени пострадавших в условиях ухудшения ситуации в результате распространения новой коронавирусной инфекции (постановление Правительства РФ от 24 апреля 2020 г. № 576).
Гарант вчера в 10:05
Наука
Армия США получила эффективный «солнечный» очиститель воды
Армия США нуждается в переносной системе очистки воды, не требующей сложного и тяжелого оборудования.
Популярная механика 08:13
Армия и оружие
Российская военная база в Донбассе: «Деликатная» защита россиян от НАТО
Российская военная база на Донбассе позволила бы забыть о проблемах безопасности в регионе и защитить тысячи российских граждан — жителей народных республик, уже успевших получить паспорта РФ.
Евразия Daily 01:13
Экономика
Кудрин определил главный риск финансового рынка России
Одним из основных рисков на финансовом рынке России является доминирование крупных государственных институтов, уверен глава российской Счетной палаты Алексей Кудрин.
Газета.Ru вчера в 09:37
Происшествия
В российском регионе перевернулись 22 грузовых вагона
Lenta.ru вчера в 02:04
Общество
Судью крайсуда Елену Хахалеву досрочно лишили полномочий
В августе 2019 года председатель Краснодарского крайсуда Алексей Шипилов изменил составы судей по специализациям, отстранив Хахалеву от ведения процессов.
Югополис вчера в 06:28
Общество
ПФР выплатит российским пенсионерам 53-67 лет единовременную выплату
Российским пенсионерам от 53 до 67 лет положена единовременная выплата в соответствии с положением действующего пенсионного законодательства.
Live24 04:06
Шоу-бизнес
Бренд Louis Vuitton прокомментировал скандал с Дакотой и Рудковской
В Louis Vuitton прокомментировали скандал с Ритой Дакотой и Яной Рудковской из-за сумок, которые они собирались разыгрывать в Инстаграме.
Super.ru 04:42
Общество
Жители России смогут получить новую выплату
По словам председателя центра правовой помощи «Дело жизни» Ивана Соловьева, в некоторых регионах России жители смогут получить новые выплаты за долгий брак.
Главный региональный 08:00
Общество
Власти США впервые за 17 лет казнили федерального заключенного
Власти Соединенных Штатов осуществили смертную казнь заключенного, находящегося под федеральной юрисдикцией, сообщает Associated Press.
Газета.Ru 09:12
Происшествия
Совершавшему нападения на женщин жителю РТ предъявили обвинение
Совершавшему нападения на женщин жителю Нижнекамска предъявили обвинение в хулиганстве. Возбуждено уголовное дело по факту истязания.
TatCenter 08:23
Общество
Названы неочевидные признаки умных людей
Газета Кемерова 06:22
Общество
Журналист «Дождя» Лобков извинился после обвинений в домогательствах
Журналист «Дождя» Павел Лобков ответил на обвинения в домогательствах, заявив, что не заметил прихода «новой этики с ее новыми определениями телесных границ и неприкосновенности».
РБК 08:17
Экономика
Мировой лидер наружной рекламы полностью вышел из российского рынка
Мировой лидер наружной рекламы — французская компания JCDecaux, вышла из состава акционеров группы Russ Outdoor.
Известия 03:18
Единоборства
Исмаилов пообещал Александру Емельяненко тяжёлый бой
Главный бой в рамках сочинского турнира ACA 107 пройдет между Магомедом Исмаиловым и Александром Емельяненко.
CT news 08:54
Политика
Путин утвердил индексацию зарплат госслужащих на 3 %
Путин подписал указ об индексации окладов госслужащих на 3 %. Как указано в документе, размеры окладов повысят уже с 1 октября текущего года.
Невские Новости 02:57
Технологии
Mail.ru Group разработала виртуальных телеведущих
В Mail.ru Group запустили платформу на основе искусственного интеллекта, с помощью которой можно создавать новостные и репортажные видео, где текст зачитает виртуальный ведущий.
Sostav.ru 06:00