Политика

REGNUMREGNUMЦИК разъяснила разницу между информацией и агитацией по поправкам

Москва, 3 июня 2020, 12:24 — REGNUM Проведение агитационной компании за или против внесения поправок к Конституцию РФ не предусмотрено законом о проведении общероссийского голосования по изменениям в Основной закон страны. Об этом заявила член ЦИК Майя Гришина.
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ЦИК объяснил невозможность агитировать за и против поправок в Конституцию

Закон о проведении общероссийского голосования по изменению Конституции предусматривает не агитацию, а информирование граждан, заявила РБК член Центризбиркома Майя Гришина. «Информирование о проведении голосования по поправкам возложено на избирательные комиссии и на СМИ», — добавила она.
РБКвчера в 13:03

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Оппозиция обсуждает подачу иска из-за агитационной кампании за поправки в Конституцию

Znak.com04:47

Внесистемные политики никак не решат, агитировать против поправок или за бойкот голосования

Коммерсантъ01:55

В ЦИК объяснили невозможность агитации против поправок в Конституцию

News.ruвчера в 15:06

В Центризбиркоме заявили о невозможности агитировать «за» или «против» поправок в Конституцию

Эхо Москвы02:32

ЦИК заявил о невозможности агитации против поправок в Конституцию

Новая газетавчера в 13:52

ЦИК заявил о невозможности агитации за и против поправок в Конституцию

Ведомостивчера в 13:44

ЦИК объяснил невозможность агитировать за и против поправок в Конституцию

РБКвчера в 13:03
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Происшествия

Двух фигурантов секс-скандала в уфимском МВД полностью оправдали

ГТРК "Башкортостан" уточняет, решением суда экс-начальник ОМВД по Кармаскалинскому Салават Галиев, а также бывший руководитель ОМВД по Уфимскому району Эдуард Матвеев полностью оправданы.
Вести.Ru 02:32
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Общество

В ВОЗ предупредили об угрозе повторного всплеска коронавируса

Директор Европейского регионального бюро Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Ханс Клюге заявил о существовании явной угрозы повторного всплеска COVID-19.
RT на русском 05:13
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Путешествия

Названа цена отдыха на российских курортах после пандемии коронавируса

Стоимость отдыха на российских курортах не будет повышаться после пандемии коронавируса и останется на прошлогоднем уровне.
Lenta.ru 03:58
Общество

Мишустин поручил проанализировать указы по коронавирусу в Москве

Премьер-министр Михаил Мишустин поручил Минюсту, Минздраву и Роспотребнадзору изучить применение нормативных актов, принятых московскими властями для борьбы с COVID-19.
РИА Новости 02:30
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Происшествия

В Екатеринбурге застрелили мужчину во время штурма квартиры

REGNUM 01 июня в 13:03
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Происшествия

В Красноярске нашли тело пропавшего мальчика

«В утреннее время в протоке реки Енисей недалеко от Октябрьского моста рыбак обнаружил в воде тело мальчика», — говорится в сообщении.
РБК 02:45
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Экономика

Польша начала расследование против «Газпрома»

«Глава Управления по охране конкуренции и потребителей возбудил дело против «Газпрома» за отказ от сотрудничества в ходе антимонопольного расследования», — говорится в сообщении.
BFM.ru 03:11
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Общество

В России впервые комплексно проверят системы оповещения населения

В ведомстве добавили, что экстренную информацию через системы оповещения к 2030 году должно гарантировано получать не менее 90% населения.
REGNUM 05:03
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Музыка

Победителей «Евровидения-2020» выбрали онлайн

Вместо ежегодного музыкального конкурса «Евровидение», который в этом году должны были провести в нидерландском Роттердаме, прошел фестиваль Europe Shine A Light («Европа зажигает огни»).
Gazeta.SPb вчера в 19:56
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Экономика

Касперская предупредила о риске эмиграции IT-специалистов

Россию в 2020-2021 годах могут покинуть 10-15 тыс. специалистов, работающих в IT-сфере, сообщили в письме премьер-министру Михаилу Мишустину глава правления ассоциации разработчиков программных продуктов «Отечественный софт» Наталья Касперская и президент ассоциации «Руссофт» Валентин Макаров.
Известия 03:45
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Авто

В России введут штраф за брошенные автомобили

Согласно статье 16.10 проекта нового КоАП, размер штрафа за оставление разукомплектованных и (или) брошенных транспортных средств в нарушение установленных требований благоустройства территории составит от 1 до 3 тысяч рублей.
Автоновости дня 31 мая в 02:46
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Шоу-бизнес

Охлобыстин отреагировал на слова Пригожина о «бедствующих» артистах

Российский актёр Иван Охлобыстин прокомментировал недавнее заявление продюсера Иосифа Пригожина о бедствующем положении артистов.
Аргументы и Факты вчера в 15:29
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Культура

Юрий Лоза ответил Киркорову, назвавшему его «аппендицитом»

Накануне.Ru 01:19
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Общество

В России в середине июля откроются кинотеатры

Заместитель председателя правительства Дмитрий Чернышенко заявил, что в середине июля в России кинотеатры могут вернуться к работе.
Парламентская газета вчера в 06:12
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Общество

Лебедев объяснил участие в ролике RT о поправках в Конституцию

Дизайнер Артемий Лебедев снялся в ролике RT о поправках в Конституцию, поскольку был уверен, что инициатива об «обнулении» сроков правления Владимира Путина не относится к этим поправкам.
Sostav.ru 05:25
Шоу-бизнес

Дочь Александра Малинина хотят положить в психиатрическую клинику

StarHit.ru вчера в 13:10
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Общество

Владелец русского ресторана в США заявил о защите от протестующих

Владелец русского ресторана Pushkin в Сан-Диего Айк Газарян, с оружием охранявший свой ресторан во время беспорядков в связи с гибелью афроамериканца Джорджа Флойда, ответил на обвинения в том, что он "русская мафия": по его словам, он имеет право защищаться от мародеров.
РИА Новости вчера в 16:30
1,8K
Общество

Аккаунт воронежского губернатора в Instagram заблокировали

Instagram заблокировал аккаунт губернатора Воронежской области Александра Гусева.
De Facto 03:56
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Происшествия

Бойцов спецназа ФСБ уволили за разбой

В Москве семь бойцов спецназа «Альфа» и «Вымпел» ФСБ России уволили за разбойное нападение на бизнесмена.
Lenta.ru 02:44
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Происшествия

Слышали все, но никто не помог. Изнасилованная полицейскими украинка рассказала шокирующие детали пыток в участке

Женщина рассказала, что полицейские надевали ей на голову противогаз и зажимали его снизу.
Украина.ру 05:14
Общество

Минобороны отобрало желающих для испытаний вакцины от COVID-19

Министерство обороны России отобрало добровольцев для испытаний вакцины от коронавируса среди военнослужащих.
12 Канал Омск вчера в 03:43
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Общество

Роскосмос начнет производить лифты

Газета.Ru вчера в 19:42
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Шоу-бизнес

Сына Рудковской и Плющенко стали избегать дети из-за слухов о болезни

Сына продюсера Яны Рудковской и двукратного олимпийского чемпиона по фигурному катанию Евгения Плющенко Александра стали избегать дети.
Вестник вчера в 12:55
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Происшествия

Возбуждено уголовное дело о злоупотреблениях в Российской венчурной компании

После обысков, по некоторым данным, Александру Повалко предстоит допрос в следственном департаменте (СД) МВД.
Коммерсантъ 05:13
Экономика

Мишустин рассказал о плане восстановления экономики России

Премьер-министр России Михаил Мишустин рассказал об основных параметрах общенационального плана восстановления экономики страны.
RT на русском вчера в 07:58
3,2K
Общество

В Роскачестве предупредили о токсинах в овощах и фруктах

Эксперты Роскачества предупредили потребителей о токсинах и ядах, которые могут содержаться в овощах и фруктах.
Известия 04:43
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Происшествия

В Нижневартовске учитель физкультуры несколько лет насиловал школьниц

Вести.Ru вчера в 14:52
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Космос

Немцы нашли в кораблях Илона Маска заимствования у России

Немецкая газета Der Tagesspiegel считает, что Илон Маск позаимствовал у российских ученых идею раздельной доставки грузов и людей в космос.
Ридус 03:11
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Политика

Суд арестовал украинского военного, нарушившего госграницу в Крыму

Ранее сообщалось, что пограничники в Крыму задержали украинского военного Евгения Добринского за нарушение госграницы России, он был пьян.
РИА Новости 05:42
Общество

В Москве выявили минимальное с середины апреля число заболевших COVID

Число активных случаев составляет 92 тыс. В России за последние сутки коронавирус подтвердили еще у 8,5 тыс. человек.
РБК 03:51
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