Политика
REGNUMЦИК разъяснила разницу между информацией и агитацией по поправкам
Москва, 3 июня 2020, 12:24 — REGNUM Проведение агитационной компании за или против внесения поправок к Конституцию РФ не предусмотрено законом о проведении общероссийского голосования по изменениям в Основной закон страны. Об этом заявила член ЦИК Майя Гришина.
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Закон о проведении общероссийского голосования по изменению Конституции предусматривает не агитацию, а информирование граждан, заявила РБК член Центризбиркома Майя Гришина. «Информирование о проведении голосования по поправкам возложено на избирательные комиссии и на СМИ», — добавила она.РБКвчера в 13:03
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