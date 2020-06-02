Закон о проведении общероссийского голосования по изменению Конституции предусматривает не агитацию, а информирование граждан, заявила РБК член Центризбиркома Майя Гришина. «Информирование о проведении голосования по поправкам возложено на избирательные комиссии и на СМИ», — добавила она.

с чего всё началось

Москва, 3 июня 2020, 12:24 — REGNUM Проведение агитационной компании за или против внесения поправок к Конституцию РФ не предусмотрено законом о проведении общероссийского голосования по изменениям в Основной закон страны. Об этом заявила член ЦИК Майя Гришина.

ЦИК разъяснила разницу между информацией и агитацией по поправкам

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