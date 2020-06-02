Политика

ВедомостиВедомостиЦИК заявил о невозможности агитации за и против поправок в Конституцию

Закон о проведении общероссийского голосования по поправкам в Конституцию не предусматривает агитацию за или против, заявила РБК член Центризбиркома Майя Гришина. По ее словам, в законе речь идет об информировании населения, которое возложено на избирательные комиссии и СМИ.
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с чего всё началось

ЦИК объяснил невозможность агитировать за и против поправок в Конституцию

Закон о проведении общероссийского голосования по изменению Конституции предусматривает не агитацию, а информирование граждан, заявила РБК член Центризбиркома Майя Гришина. «Информирование о проведении голосования по поправкам возложено на избирательные комиссии и на СМИ», — добавила она.
РБКвчера в 13:03

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ЦИК заявил о невозможности агитации за или против поправок в Конституцию

Дождь02:39

Внесистемные политики никак не решат, агитировать против поправок или за бойкот голосования

Коммерсантъ01:55

ЦИК заявил о невозможности агитации против поправок в Конституцию

Новая газетавчера в 13:52

В ЦИК объяснили невозможность агитации против поправок в Конституцию

News.ruвчера в 15:06

В Центризбиркоме заявили о невозможности агитировать «за» или «против» поправок в Конституцию

Эхо Москвы02:32

ЦИК заявил о невозможности агитации за и против поправок в Конституцию

Ведомостивчера в 13:44

ЦИК объяснил невозможность агитировать за и против поправок в Конституцию

РБКвчера в 13:03
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Космос

Зафиксирована мощнейшая за три года вспышка на Солнце

Обсерватория солнечной динамики зафиксировала крупнейшую с октября 2017 года вспышку на Солнце.
Моя Москва.онлайн 01 июня в 13:37
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Шоу-бизнес

Анастасия Решетова взяла фамилию Тимати

Хотя Анастасия Решетова и Тимати (Тимур Юнусов) давно вместе и воспитывают общего сына, поклонники до сих пор ждут их свадьбы.
Wday.ru 00:50
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Шоу-бизнес

Дочь Любови Успенской обвинила мать в «наживе на деградации»

Paparazzi.ru 02:43
Происшествия

В Красноярске обнаружили тело ребенка

В районе острова Татышева в Красноярске найдено тело ребенка. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на местное управление МВД.
Газета.Ru 01:44
17
Здоровье

Врач израильской клиники счел бессмысленным ношение масок на улице

Ношение маски на улице не причиняет вреда здоровью, однако бессмысленно и дискомфортно.
Lenta.ru вчера в 21:09
81
Общество

Врач сравнила российские и зарубежные тест-системы на коронавирус

По последним данным ВОЗ, число случаев заражения коронавирусной инфекцией превысило 6,1 миллиона, более 376 тысяч человек умерли.
РИА Новости вчера в 20:42
23
Футбол

Виллаш-Боаш хочет видеть Ньянга в «Марселе»

«Марсель» хочет подписать бывшего форварда «Милана» М'Бая Ньянга, сообщает в своем Twitter итальянский журналист Николо Шира.
Спорт-Экспресс вчера в 07:06
Общество

Мишустин поручил проанализировать применение указов Собянина

Премьер-министр Михаил Мишустин дал поручения по итогам заседания координационного совета при правительстве по борьбе с распространением новой коронавирусной инфекции.
РБК вчера в 16:25
1,1K
Происшествия

История семьи из Оренбуржья, у которой силой забрали детей

RT на русском вчера в 15:58
1,6K
Шоу-бизнес

Миронов раскритиковал Галкина за пародию на Собянина

Новые Известия вчера в 08:24
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Экономика

Касперская предупредила о риске эмиграции IT-специалистов из-за кризиса

Россию в 2020 – 2021 годах может покинуть около 10 – 15 тыс. IT-специалистов.
Коммерсантъ 00:20
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Общество

Вышедший из комы житель Москвы впервые узнал о пандемии коронавируса

Житель Москвы вышел из комы спустя несколько недель и впервые узнал о распространении коронавируса в России и введённых в стране ограничениях.
RT на русском 01:56
98
Общество

Китай затягивал с предоставлением информации ВОЗ о коронавирусе

На другой встрече Гауден Галеа, представляющий ВОЗ в Китае, заявил, что организация получала информацию о коронавирусе за 15 минут до того, как она появлялась на китайском телевизионном канале.
Lenta.ru вчера в 15:08
20
Общество

Владелец русского ресторана в США заявил о защите от протестующих

Владелец русского ресторана Pushkin в Сан-Диего Айк Газарян, с оружием охранявший свой ресторан во время беспорядков в связи с гибелью афроамериканца Джорджа Флойда, ответил на обвинения в том, что он "русская мафия": по его словам, он имеет право защищаться от мародеров.
РИА Новости вчера в 16:30
1,7K
Гаджеты

Названы способы увеличить время работы смартфона без зарядки

Гендиректор компании "Цифровые платформы" Арсений Щельцин поделился с информагентством "Прайм", что все приложения в какой-то момент подключаются к интернету, чтобы отправить отчеты о работе или загрузить обновления.
Слово и Дело 02:29
17
Политика

Трамп назвал Байдена «политическим слабаком»

77-летний демократ Байден является главным соперником Трампа на предстоящих выборах американского президента в 2020 году.
РБК вчера в 18:17
6
Киберспорт

Epic Games Store будет раздавать Total War: Troy бесплатно

В течение первых 24 часов после выхода игру можно будет получить абсолютно бесплатно в интернет-магазине Epic Games Store.
ИнфоСМИ вчера в 13:44
8
Общество

Число заразившихся коронавирусом в Псковской области превысило 1 тыс

Прежде всего, за последние несколько дней почти одновременно появились два новых очага: "Великолукский мясокомбинат" и Моринский психоневрологический интернат.
ТАСС 01:52
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Здоровье

Российским врачам предложили работать дворниками и уборщиками

Следственный комитет начал проверку после того, как барнаульским ортопедам и травматологам предложили стать дворниками и уборщиками.
Секрет фирмы 01 июня в 03:31
186
Армия и оружие

Армия США вооружается винтовками и пулемётами нового поколения

Армия США начала получать стрелковое оружие нового поколения немецкой фирмы SIG Sauer в рамках программы замены всех винтовок и пулемётов на новые образцы.
News.ru 01 июня в 18:52
17
Общество

Россиян предупредили о содержании токсинов в овощах и фруктах

В Роскачестве проверили овощи и фрукты на наличие токсинов, которые могут попасть в человеческий организм. Об итогах проверки сообщил ТАСС.
Газета.Ru 01:35
134
Общество

В институте Минобороны успешно испытали вакцину от коронавируса

Национальный исследовательский центр эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи и Минобороны к концу июля завершат все клинические испытания вакцины против COVID-19, сообщил начальник 48-го Центрального научно-исследовательского института (ЦНИИ) военного ведомства Сергей Борисевич в интервью газете "Красная звезда".
РИА Новости вчера в 17:06
960
Политика

США начали расследование импорта ванадия из России и Китая

Министерство торговли США начало расследование импорта ванадия из России и Китая.
РБК вчера в 23:35
14
Авто

Составлен топ автомобилей с самыми ненадежными моторами

Новые автомобили 01 июня в 11:14
56
Происшествия

В Париже акция против полицейского насилия переросла в беспорядки

Парижская манифестация проходит на фоне продолжающихся с начала прошлой недели в ряде американских штатов массовых протестов и беспорядков после смерти афроамериканца Джорджа Флойда в Миннеаполисе (штат Миннесота).
ТАСС вчера в 16:02
56
Экономика

Свыше половины торговых сетей в России могут закрыть часть магазинов

Свыше половины торговых сетей в России закроют часть своих магазинов в 2020 году из-за вызванного пандемией коронавируса кризиса.
Газета.Ru 02:36
82
Кино

«Текст» стал лучшим фильмом года по версии АПКиТ

Киноафиша России 01 июня в 03:35
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Общество

В России изменили правила для автомобильных номеров

Российским автомобилям могут присваивать номера с новыми трехзначными кодами регионов, говорится в утвержденных МВД изменениях в приказе №766 от 2017 года о комбинациях цифр кодов регионов автомобильных номеров.
Газета.Ru вчера в 10:05
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Происшествия

Архиерей сообщил об убийстве священника в Ярославле

РИА Новости вчера в 16:59
13
Общество

Дом Гитлера в Австрии станет полицейским участком

Родной дом, в котором появился на свет главарь Третьего рейха Адольф Гитлер, получит нейтральный статус и будет перестроен в полицейский участок.
iReactor вчера в 11:03
2
Как работают Яндекс.Новости?
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