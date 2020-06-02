Политика
СобеседникЦИК: Закон не предусматривает агитацию против поправок в Конституцию
Представитель Центризбиркома Майа Гришина пояснила, что в рамках принятого закона о проведении общероссийского волеизъявления о поправках в Конституцию агитировать «против» нельзя, как и агитировать «за».
Читать в источнике
Оценить58
с чего всё началось
Закон о проведении общероссийского голосования по изменению Конституции предусматривает не агитацию, а информирование граждан, заявила РБК член Центризбиркома Майя Гришина. «Информирование о проведении голосования по поправкам возложено на избирательные комиссии и на СМИ», — добавила она.РБКвчера в 13:03
Подробнее о событии
Показать все источники
Закон о голосовании по Конституции не предусматривает агитацию за или против поправок
Эхо Москвывчера в 18:05
ЦИК объяснил невозможность агитации по голосованию по поправкам в Конституцию
Коммерсантъвчера в 14:52
Автоматически обработано 7216 источников, обновлено в 01:24, Ашберн
Экономика
Сбербанк до конца недели закончит переход на новую систему переводов
Сбербанк до конца недели завершит переход на новую систему переводов с подпиской, сообщила РИА Новости зампред правления Сбербанка Светлана Кирсанова.
ПРАЙМ 00:00
Киберспорт
Вышел тизер Godfall. Это — первая игра для PlayStation 5
Выпуск Godfall запланирован на конец 2020 года. Игра выйдет на PlayStation 5 и PC.
Чемпионат вчера в 11:28
Биатлон
Правление СБР обвинило Драчёва в управленческом коллапсе
Правление СБР выпустило пресс-релиз, в котором сообщается, что внеочередная отчётно-выборная конференция, на которой изберут новых президента и состав правления, состоится 11 июля.
Чемпионат вчера в 07:03
Общество
Минобороны перенесло военные сборы студентов
На фоне распространения коронавируса Минобороны перенесло проведение летних военных сборов для студентов, традиционно проходящих в июле–августе, на более поздний срок.
РБК 01:08
Общество
В России могут ввести новый штраф для водителей в 50 тысяч рублей
Если автомобилист, подозреваемый в употреблении алкоголя, отказывается от прохождения теста, его по-прежнему будут штрафовать на 30 тысяч рублей и лишать прав на 1,5-2 года.
RuNews24.ru вчера в 23:50
Происшествия
МВД попросило установить надзор за Варварой Карауловой
Полиция просит установить административный надзор за бывшей студенткой МГУ Варварой Карауловой, осужденной за попытку вступить в террористическую группировку "Исламское государство"*, сообщил РИА Новости ее адвокат Сергей Бадамшин.
РИА Новости вчера в 11:20
Политика
Стало известно, когда пройдет голосование по поправкам в Конституцию
Президент России Владимир Путин подписал соответствующий указ о проведении голосования по поправкам к Конституции.
Заинск-информ вчера в 02:05
Энергетика
Цена нефти марки Brent поднялась выше 40 долларов за баррель
Стоимость нефти марки Brent превысила 40 долларов за баррель. Североамериканская нефть WTI торгуется по цене 37,6 доллара за баррель.
Российская газета вчера в 21:30
Общество
В семи населённых пунктах Кузбасса выявлены новые случаи заражения
Кемерово, 3 июня 2020, 07:21 — REGNUM Новые случаи заражения коронавирусом за сутки выявлены в семи населённых пунктах Кемеровской области.
REGNUM 00:21
Происшествия
В Красноярске пропал шестилетний мальчик
В Красноярске полицейские разыскивают ребенка, потерявшегося во вторник вечером в Ленинском районе города.
Известия 00:21
Общество
Кинотеатры в России начнут открываться в середине июля
«Зрители очень соскучились по кино, и кинотеатры начнут открываться с середины июля», – заявил он.
Ведомости вчера в 06:22
Здоровье
Вышедший из комы москвич в числе последних узнал о коронавирусе
Вышедшего из комы москвича шокировали новости о коронавирусе и принятых в связи с этим ограничениях.
Российская газета 01:05
Космос
К Земле подлетает потенциально опасный астероид
К Земле подлетает потенциально опасный астероид, сообщается на сайте одного из подразделений НАСА.
Моя Москва.онлайн 01 июня в 23:41
Происшествия
В Екатеринбурге застрелили мужчину во время штурма квартиры
REGNUM 01 июня в 13:03
Футбол
В Серии А могут сменить формат турнира со следующего сезона
По данным La Repubblica, формат чемпионата Италии могут изменить со следующего сезона.
LiveSport.ru вчера в 21:06
Происшествия
В Санкт-Петербурге при пожаре в жилом доме погибли четыре человека
Четыре человека погибли во время пожара в квартире в Санкт-Петербурге. Об этом ТАСС в среду сообщили в пресс-службе МЧС России.
ТАСС вчера в 21:32
Здоровье
Минпромторг обратился в Генпрокуратуру из-за защитной одежды для медиков
От вице-премьера Голиковой просят поручить Росздравнадзору и Роспотребнадзору проверить закупку и обеспеченность медучреждений защитной медицинской одеждой и выяснить, есть ли на нее все необходимые разрешения и отвечает ли она требованиям к средствам индивидуальной защиты (СИЗ) медиков.
Ведомости вчера в 23:07
Гаджеты
Приложение для удаления китайских приложений со смартфона стало хитом
Remove China Apps самостоятельно не может удалять китайские приложения.
Что происходит вчера в 04:43
Общество
В институте Минобороны успешно испытали вакцину от коронавируса
Национальный исследовательский центр эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи и Минобороны к концу июля завершат все клинические испытания вакцины против COVID-19, сообщил в среду начальник 48-го Центрального научно-исследовательского института (ЦНИИ) военного ведомства Сергей Борисевич в интервью газете "Красная звезда".
РИА Новости вчера в 17:06
Шоу-бизнес
Миронов раскритиковал Галкина за пародию на Собянина
Новые Известия вчера в 08:24
Авто
Lexus NX доступен в России в новой версии Black Vision
Российские дилеры компании Lexus начали продажи новой специальной версии Lexus NX 200 AWD Black Vision.
32CARS.ru 01 июня в 16:26
Общество
В Москве и Подмосковье объявили «желтый» уровень погодной опасности
Гидрометцентр объявил "желтый" уровень погодной опасности в Москве и Подмосковье до полудня среды из-за ветра, следует из данных прогностической карты на сайте учреждения.
РИА Новости 01 июня в 21:29
Путешествия
Туристы стали отказываться от отдыха в Сочи из-за новых правил
Вчера в Москве пресс-секретарь РСТ Ирина Тюрина рассказала, что многие туристы уже отказались от посещения сочинских отелей и санаториев.
Cod23.ru 01:12
Армия и оружие
США выводят бронетехнику из Литвы
Известно, что батальон будет выведен из Литвы в Германию, а оттуда авиацией будет переброшен в Техас.
Хакасия-Информ 01:04
Общество
Мишустин поручил проанализировать применение указов Собянина
Премьер-министр Михаил Мишустин дал поручения по итогам заседания Координационного совета при правительстве по борьбе с распространением новой коронавирусной инфекции.
РБК вчера в 16:25
Армия и оружие
В Израиле заявили о бесполезности российских Су-35
Shraibikus News вчера в 06:53
Общество
В США русские отстояли от разгрома свой ресторан Pushkin Russia
Евразия Daily вчера в 03:19
Наука
Коронавирус активнее распространяется при низкой влажности воздуха
При понижении влажности, частицы жидкости, выделяемые организмом больного человека, становятся меньше размером, но дольше висят в воздухе.
ToDay News Ufa вчера в 04:21