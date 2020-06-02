Закон о проведении общероссийского голосования по изменению Конституции предусматривает не агитацию, а информирование граждан, заявила РБК член Центризбиркома Майя Гришина. «Информирование о проведении голосования по поправкам возложено на избирательные комиссии и на СМИ», — добавила она.

с чего всё началось

Представитель Центризбиркома Майа Гришина пояснила, что в рамках принятого закона о проведении общероссийского волеизъявления о поправках в Конституцию агитировать «против» нельзя, как и агитировать «за».

ЦИК: Закон не предусматривает агитацию против поправок в Конституцию

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