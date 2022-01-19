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ЦМАКП: Транспорт, машиностроение и стройка лидировали по росту банкротств в 2021 году

По экономике в целом бизнес только за первые девять месяцев прошлого года заработал в 2,8 раза больше, чем в тот же период 2020 года, и на 58% больше уровня за девять месяцев 2019 года, говорится в исследовании со ссылкой на данные Росстата.
РБК
В секторе же коммерческих услуг, сельском хозяйстве и пищевой промышленности число банкротов, напротив, сократилось — соответственно, на 1,4%, 3,5% и 8,5% к 2020 году.
РБК
Как следовало из данных «Федресурса», количество персональных банкротств в России по итогам прошлого года увеличилось почти втрое к 2019 году.
Коммерсантъ
Однако активного роста числа банкротств в условиях отмены моратория не произошло, констатируют в ЦМАКП.
РБК

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Эксперты назвали транспорт отраслью с наибольшим ростом банкротств
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Online47.ru22:28
ЦМАКП: Транспорт, машиностроение и стройка лидировали по росту банкротств в 2021 году
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