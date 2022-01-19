По экономике в целом бизнес только за первые девять месяцев прошлого года заработал в 2,8 раза больше, чем в тот же период 2020 года, и на 58% больше уровня за девять месяцев 2019 года, говорится в исследовании со ссылкой на данные Росстата.
По словам Сикорского, из отчета следует, что группа ИКАО по установлению фактов «приняла доказательства белорусской стороны о том, что перехвата, принуждения к посадке либо изменения маршрута самолета Ryanair со стороны Белоруссии не было».
Сотрудница американского ведомства выразила мнение, что проект обновленной Конституции Белоруссии также может свидетельствовать о планах властей разрешить размещение на территории страны как обычных, так и ядерных сил России.