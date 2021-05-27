ЦМАКП прогнозирует банковский кризис до апреля 2022 года
Банковский кризис может начаться до апреля 2022 года, предупредили в Центре макроэкономического анализа и краткосрочного прогнозирования (ЦМАКП, «Известия» ознакомились с его докладом). Риски такого развития событий ЦМАКП оценивает как высокие.В источнике
С чего всё началось
Отложенный аффект: банковский кризис перенесли на полгода
Банковский кризис может начаться до апреля 2022 года, предупредили в Центре макроэкономического анализа и краткосрочного прогнозирования (ЦМАКП, «Известия» ознакомились с его докладом). Риски такого развития событий ЦМАКП оценивает как высокие.
Известия17:01