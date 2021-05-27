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Экономика

ЦМАКП прогнозирует банковский кризис до апреля 2022 года

Банковский кризис может начаться до апреля 2022 года, предупредили в Центре макроэкономического анализа и краткосрочного прогнозирования (ЦМАКП, «Известия» ознакомились с его докладом). Риски такого развития событий ЦМАКП оценивает как высокие.В источнике

С чего всё началось

Отложенный аффект: банковский кризис перенесли на полгода

Банковский кризис может начаться до апреля 2022 года, предупредили в Центре макроэкономического анализа и краткосрочного прогнозирования (ЦМАКП, «Известия» ознакомились с его докладом). Риски такого развития событий ЦМАКП оценивает как высокие.
Известия17:01

Подробнее о событии

ЦМАКП прогнозирует банковский кризис до апреля 2022 года

Известия17:01

В России спрогнозировали скорый банковский кризис

Компания03:14

Россиянам предрекли скорый банковский кризис

News.ru02:51

В России назвали срок наступления банковского кризиса

Lenta.ru01:56

В России спрогнозировали банковский кризис до апреля 2022 года

Телеканал 360°20:17

Аналитики предупредили россиян о скором банковском кризисе

URA.Ru17:41

Экономисты описали возможные сценарии развития банковского сектора

ФАН04:05
Интересное

СК Белоруссии заявил о нескольких сообщениях о минировании борта Ryanair

Сообщений о ложном минировании борта Ryanair, поступивших посредством швейцарского почтового сервиса анонимной почты ProtonMail, было несколько, и отправлены они были в разное время, говорится в заявлении на сайте Следственного комитета Белоруссии.
РИА Новости11:25

Минэкономразвития выступило против ограничения экспорта алюминия и меди

Минэкономразвития представило критические замечания к проекту постановления правительства, разработанному Минпромторгом и включающему отечественную металлопродукцию — стальной прокат, медь, алюминий — в перечень товаров, экспорт которых может быть ограничен при необходимости.
РБК02:00

Миронов рассказал об ожиданиях от вступления Сигала в возглавляемую им партию

Председатель партии «Справедливая Россия — Патриоты — За правду» Сергей Миронов в беседе с RT рассказал, на что надеется в связи со вступлением голливудского актёра Стивена Сигала в политическое объединение.
RT на русском12:10

Литва объявила двух белорусских дипломатов персонами нон грата

Литва объявила двух сотрудников дипведомства Белоруссии в Вильнюсе персонами нон грата, так как они осуществляли деятельность, несовместимую с дипломатическим статусом, сообщает литовский МИД.
РИА Новости07:58