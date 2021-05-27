Банковский кризис может начаться до апреля 2022 года, предупредили в Центре макроэкономического анализа и краткосрочного прогнозирования (ЦМАКП, «Известия» ознакомились с его докладом). Риски такого развития событий ЦМАКП оценивает как высокие.

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С чего всё началось Отложенный аффект: банковский кризис перенесли на полгода Банковский кризис может начаться до апреля 2022 года, предупредили в Центре макроэкономического анализа и краткосрочного прогнозирования (ЦМАКП, «Известия» ознакомились с его докладом). Риски такого развития событий ЦМАКП оценивает как высокие. Известия 17:01