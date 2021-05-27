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Экономика

ЦМАКП прогнозирует банковский кризис до апреля 2022 года

Банковский кризис может начаться до апреля 2022 года, предупредили в Центре макроэкономического анализа и краткосрочного прогнозирования (ЦМАКП, «Известия» ознакомились с его докладом). Риски такого развития событий ЦМАКП оценивает как высокие.В источнике

С чего всё началось

Отложенный аффект: банковский кризис перенесли на полгода

Банковский кризис может начаться до апреля 2022 года, предупредили в Центре макроэкономического анализа и краткосрочного прогнозирования (ЦМАКП, «Известия» ознакомились с его докладом). Риски такого развития событий ЦМАКП оценивает как высокие.
Известия17:01

Подробнее о событии

Экономисты описали возможные сценарии развития банковского сектора

ФАН04:05

В России спрогнозировали скорый банковский кризис

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Аналитики предупредили россиян о скором банковском кризисе

URA.Ru17:41

В России назвали срок наступления банковского кризиса

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В России спрогнозировали банковский кризис до апреля 2022 года

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Россиянам предрекли скорый банковский кризис

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ЦМАКП прогнозирует банковский кризис до апреля 2022 года

Известия17:01
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ТАСС03:50

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Телеканал Санкт-Петербург03:23