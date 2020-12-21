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ЦМАКП прогнозирует системный банковский кризис

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Сегодня, 21 декабря 2020 года, стало известно, что Центр макроэкономического анализа и краткосрочного прогнозирования (ЦМАКП) прогнозирует российским банкам системный кризис до ноября 2021 года. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на доклад ЦМАКП.В источнике
С чего всё началось
Известия

Бой в системе: ЦМАКП спрогнозировал банковский кризис в течение года

Банковский сектор до ноября 2021 года с высокой долей вероятности вступит в системный кризис. К такому выводу пришли в Центре макроэкономического анализа и краткосрочного прогнозирования (ЦМАКП, «Известия» ознакомились с его докладом).
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