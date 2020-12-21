Сегодня, 21 декабря 2020 года, стало известно, что Центр макроэкономического анализа и краткосрочного прогнозирования (ЦМАКП) прогнозирует российским банкам системный кризис до ноября 2021 года. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на доклад ЦМАКП.

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