Будьте в Плюсе

ЦМАКП: ряд отраслей экономики России обладает слабым запасом прочности к укреплению рубля

В отрасли обработки древесины и производства изделий из дерева финансовый результат станет отрицательным в целом по сектору при курсе 53 руб., а в производстве железнодорожных составов, воздушных и космических судов — уже при 61 руб.
РБК
Взять курс под контроль поможет стимулирование «целевого» импорта и частных инвестиций.
РБК
Наибольшую устойчивость к потенциальному укреплению курса рубля продемонстрировали добыча металлических руд, производство одежды, табачных изделий и бумаги, а также рыболовство и рыбоводство.
РБК
Весной российские власти ограничили покупку валюты населением, заблокировали вывод иностранцами портфельных инвестиций из страны, временно вводили требование о продаже 80% валютной выручки экспортерами.
РБК

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ЦМАКП: ряд отраслей экономики РФ обладает слабым запасом прочности к укреплению рубля
NVL17:35
ЦМАКП: ряд отраслей экономики России обладает слабым запасом прочности к укреплению рубля
РБК17:00
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