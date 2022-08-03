В отрасли обработки древесины и производства изделий из дерева финансовый результат станет отрицательным в целом по сектору при курсе 53 руб., а в производстве железнодорожных составов, воздушных и космических судов — уже при 61 руб.
Весной российские власти ограничили покупку валюты населением, заблокировали вывод иностранцами портфельных инвестиций из страны, временно вводили требование о продаже 80% валютной выручки экспортерами.
Организация "Обеспокоенные ветераны за Америку" (CVA) в среду призвала сенат проголосовать против расширения НАТО, поскольку такой шаг может обойтись стране "в миллиарды долларов", а также повысить риск конфронтации с обладающей ядерной оружием Россией.
Полковнику Ольге Качуре (позывной Корса), которая была командиром реактивного артиллерийского дивизиона ДНР и погибла 29 июля на Украине, присвоили звание Героя республики посмертно, следует из указа, подписанного главой ДНР Денисом Пушилиным.