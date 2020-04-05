Коронавирус
Российская газетаЦМАКП спрогнозировал двухлетнюю рецессию в экономике России
Сочетание "карантинного шока" и резкого падения нефтяных доходов означает, что для России кризис может оказаться куда более серьезными, чем для мира в целом, предупреждают экономисты Центра макроэкономического анализа и краткосрочного прогнозирования (ЦМАКП).
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с чего всё началось
Центр макроэкономического анализа и краткосрочного прогнозирования (ЦМАКП) опубликовал «конструктивный» вариант прогноза по экономике России, который предусматривает активные интервенции государства по минимизации влияния кризиса.РБК01:00
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Общество
Число зараженных коронавирусом россиян за сутки выросло на 658 человек
Общее количество умерших с подтвержденным коронавирусом выросло до 45 человек.
Общество
Из каких стран завезли коронавирус в Россию
Коронавирус был завезен в Россию из 73 стран. Об этом 4 апреля на брифинге заявила вице-премьер Татьяна Голикова, передает Интерфакс.
Транспорт
В правительстве региона прокомментировали отмену поездов в Калининград
Власти региона надеятся, что на калининградское направление вернут хотя бы минимальное количество поездов.
Политика
Минкомсвязь и МИД займутся идентификацией возвращающихся в Россию
Минкомсвязь и МИД России должны создать единую информационную систему для идентификации людей, которые возвращаются в Россию.
Происшествия
Выгуливавшего собаку на Патриарших прудах отпустили из отдела полиции
Иисуса Воробьева, которого задержали в сквере у Патриарших прудов в Москве во время выгула собаки, отпустили из Пресненского ОМВД.
Политика
Режим дистанционной работы Путина продлится еще неделю – Песков
"Случай с заболеванием главврача просто продемонстрировал, что, несмотря на все меры предосторожности, лучшее и наиболее эффективное средство – это именно сократить физическое общение, что президент и сделал", – отметил представитель Кремля.
Общество
Специалисты назвали попавшие из-за пандемии в зону риска профессии
По мнению аналитиков, в зону риска в первую очередь попадут турагенты и экскурсоводы — из-за ограничений на передвижения компании вынуждены приостановить работу.
Общество
В Роспотребнадзоре не увидели взрывного роста заражения коронавирусом
Попова подчеркнула, что сдерживать распространение коронавируса удается благодаря мерам самоизоляции.
Футбол
Защитник «Манчестер Сити» Уокер вызвал домой проституток
Защитник "Манчестер Сити" и сборной Англии Кайл Уокер вызвал домой проституток.
Авто
Появились изображения нового Nissan X-Trail
На днях в Сеть попали патентные изображения экстерьера и интерьера нового Nissan X-Trail.
Происшествия
Пять человек погибли в результате стрельбы в доме в Рязанской области
В жилом доме в посёлке Елатьма Рязанской области произошла стрельба, в результате которой погибли пять человек.
Общество
Министр просвещения допустил продление учебного года для школьников
Учебный год в некоторых российских школах могут продлить до 8 июня.
Общество
Карантин в Краснодарском крае продлен до 12 апреля
Глава Краснодарского края Вениамин Кондратьев объявил о продлении в регионе режима карантина на срок до 12 апреля, сообщает администрация края.
Экономика
ЦБ рассказал о порядке работы банков до 30 апреля
Президент России Владимир Путин ранее подписал указ о продлении нерабочих дней до 30 апреля включительно.
Экономика
ЦБ разъяснил россиянам условия кредитных каникул
На время кредитных каникул проценты российским заемщикам продолжают начисляться, которые они буду погашать равными платежами в течение двух лет.
Здоровье
В НИИ Склифосовского рассказали о состоянии Дениса Проценко
Москва, 5 апреля 2020, 15:44 — REGNUM Не в тяжёлой форме протекает болезнь у главного врача больницы в Коммунарке Дениса Проценко.
Общество
В Подмосковье выявили 45 новых случаев заражения коронавирусом
Всего с начала пандемии из больниц Подмосковья выписаны 34 человека, которые вылечились от коронавируса.
Здоровье
В Югре выявлено три новых случая заболевания коронавирусом
Всего за последние сутки в России подтверждены 658 случаев заболевания COVID-19 в 14 регионах. Всего в стране 5389 случаев в 79 регионах.
Общество
Профессор Яковлев посоветовал не носить медицинскую маску на улице
Как сообщает ToDay News Ufa, на улице маска просто забьется пылью. Кроме того вирусы не летают в воздухе.
Общество
Боксер Хан объяснил происхождение коронавируса
Общество
Бывший премьер Ливии Махмуд Джибриль умер от коронавируса
Бывший премьер-министр Ливии Махмуд Джибриль скончался в больнице в Каире из-за коронавируса, сообщает телеканал "аль-Арабия".
Общество
Каждая вторая компания перенесла срок сдачи своей отчетности
Федеральная налоговая служба официально перенесла срок сдачи баланса на 6 апреля ( письмо ФНС и Минфина от 27.03.2020 № 07-04-07/24096 / ВД-4-1/5303@).
Общество
Moody’s: борьба с коронавирусом парализовала 29% экономики США
Ограничительные меры, введенные в США, парализовали не менее 29% экономики Такова оценк аналитического подразделения международного рейтингового агентства Moody’s, опубликованного изданием The Wall Street Journal.
Шоу-бизнес
Анастасия Заворотнюк впервые за время болезни вышла на связь
"Прекрасная няня" актриса Анастасия Заворотнюк, которой вчера исполнилось 49 лет впервые, предположительно, вышла на связь за все время болезни.
Здоровье
Минздрав оценил ситуацию с распространением коронавируса в России
Ситуация с распространением коронавируса в России развивается по благоприятному сценарию. Об этом заявил глава Минздрава РФ Михаил Мурашко.
Здоровье
На Украине нашли единственный не пораженный коронавирусом регион
Николаевская область оказалась единственным не пораженным коронавирусом регионом на Украине.
Общество
В Норвегии предложили выявлять коронавирус тестами на болезни лососей
Норвежские учёные считают, что тесты, предназначенные для определения болезней у лосося, можно использовать для выявления нового типа коронавируса у людей.
Происшествия
Человек погиб при пожаре на стройке инфекционной больницы в Москве
На стройплощадке коронавирусной больницы в Новой Москве произошел пожар. Один человек погиб, сообщил источник ТАСС в экстренных службах.
Экономика
Астраханский губернатор объявил о корректировке запретительных мер
Губернатор Астраханской области Игорь Бабушкин в очередной раз сегодня обратился к астраханцам.
Биатлон
Губерниев составил 10 лучших эстафетных четверок XXI века
Комментатор «Матч ТВ» Дмитрий Губерниев поделился мнением о том, как выглядели бы лучшие эстафетные четверки сборных России, Норвегии, Франции, Германии и остального мира из спортсменов, выступавших в XXI веке.