Коронавирус

Российская газетаРоссийская газетаЦМАКП спрогнозировал двухлетнюю рецессию в экономике России

Сочетание "карантинного шока" и резкого падения нефтяных доходов означает, что для России кризис может оказаться куда более серьезными, чем для мира в целом, предупреждают экономисты Центра макроэкономического анализа и краткосрочного прогнозирования (ЦМАКП).
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с чего всё началось
Центр макроэкономического анализа и краткосрочного прогнозирования (ЦМАКП) опубликовал
 «конструктивный» вариант прогноза по экономике России, который предусматривает активные интервенции государства по минимизации влияния кризиса.
РБК01:00

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Экономисты спрогнозировали двухлетнюю рецессию в России

Коммерсантъ04:15

Экономисты предсказывают двухлетнюю рецессию российской экономики

Газета.Ru05:56

Экономисты спрогнозировали двухлетнюю рецессию в России

РИА Новости05:47

Экономисты предупредили о двухлетней рецессии российской экономики в случае оптимистичного сценария

Эхо Москвы09:03

Российская экономика после кризиса будет восстанавливаться до президентских выборов 2024 года

URA.Ru01:52

Экономисты: Даже при оптимистичном сценарии Россию ждет двухлетняя рецессия

Росбалт01:43

Экономисты предупредили о двухлетней рецессии при оптимистичном сценарии

РБК01:00
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Общество

Амир Хан: «Коронавирус пришел не из Китая. Это все из-за вышек 5G»

Экс-чемпион мира в первом полусреднем весе Амир Хан высказал свою версию появления пандемии коронавируса.
Sports.ru 06:00
Политика

Песков оценил нагрузку на экономику России из-за нерабочих дней

Решение о продлении нерабочей недели в России является серьезной нагрузкой на экономическую жизнь страны.
РБК 08:54
Происшествия

Мемориальные таблички украинским военным повредили в Полтаве

Как сообщили РИА Новости в воскресенье пресс-службе полиции, неизвестные сломали три мемориальных таблички участникам антитеррористической операции на востоке страны.
Вести.Ru 08:30
Общество

Собянин выступил против выплат россиянам из бюджета в нерабочие дни

Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что против немедленных выплат россиянам, столкнувшимся с падением своих доходов во время объявленных в стране каникул.
Ведомости 03 апреля в 11:27
Общество

У погибшей журналистки из Перми был коронавирус

У журналистки Анастасии Петровой из пермского издания «Деловой интерес», которая скончалась 31 марта в реанимации на аппарате ИВЛ, все-таки был коронавирус, хотя первая проба показала отрицательный результат.
Новый День 02 апреля в 02:54
Общество

Медики назвали сроки завершения вспышки коронавируса в России

Врачи озвучили сроки завершения вспышки коронавируса в Российской Федерации.
Evo-rus.com 03:34
Общество

Свердловский губернатор разрешил работать в карантин ряду организаций

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев расширил список организаций, которым можно работать во время режима самоизоляции.
ИА Красная Весна 06:35
Наука

Лёгкая стирка не поможет. Учёные выяснили, как уничтожить вирус на одежде

Учёные провели эксперимент и выяснили, как правильно стирать вещи, чтобы через них не заразиться инфекцией.
Life.ru 02 апреля в 11:02
Экономика

ЦБ разъяснил россиянам условия кредитных каникул

На время кредитных каникул проценты российским заемщикам продолжают начисляться, которые они буду погашать равными платежами в течение двух лет.
Московский Комсомолец вчера в 19:54
Общество

В России за сутки выявили 658 случаев заражения коронавирусом

Пандемия COVID-19 Коронавирусу SARS-CoV-2 (возбудитель COVID-19), первые случаи которого были выявлены в китайском городе Ухань в канун Нового года, подвержена 181 страна.
РИА Новости 06:32
Здоровье

В закрытую на карантин Эжвинскую больницу срочно ищут медиков

Напомним, после выявления первых заболевших COVID-19 городскую больницу Эжвинского района закрыли на двухнедельный карантин.
ИА БНК 07:40
Футбол

Зозуля приобрел оборудование для больницы в Альбасете

Украинский форвард Роман Зозуля подарил оборудование для больницы в Альбасете. Об этом сообщает Radio Marca Albacete.
Спорт-Экспресс вчера в 16:20
Общество

Попова: Россия пока избегает взрывного роста заражения коронавирусом

По последним данным, в России выявлено 5389 инфицированных (3893 из них — в Москве), 45 человек умерли, 355 выздоровели.
РИА Новости 07:39
Общество

Россиянам разрешили посещать гипермаркеты и рынки

«Разъяснить гражданам, органам местного самоуправления, торговым организациям, что допускается посещение крупных гипермаркетов и супермаркетов, не находящихся вблизи мест проживания граждан, а также рынков и ярмарок», — пояснили в ведомстве.
ФАН 03 апреля в 11:49
Политика

Мишустин поручил проработать вопрос вывоза граждан Китая из России

Москва, 5 апреля 2020, 14:36 — REGNUM Премьер-министр России Михаил Мишустин поручил Министерству транспорта и МИД проработать совместно с властями Китая целесообразность вывоза воздушным транспортом граждан КНР с территории РФ.
REGNUM 07:36
Здоровье

В Минздраве оценили ситуацию с коронавирусом в России

По словам министра здравоохранения Михаила Мурашко, ситуация с коронавирусом в стране развивается по благоприятному сценарию.
ГТРК Марий Эл 03 апреля в 09:39
Здоровье

В НИИ Склифосовского рассказали о состоянии Дениса Проценко

Москва, 5 апреля 2020, 15:44 — REGNUM Не в тяжёлой форме протекает болезнь у главного врача больницы в Коммунарке Дениса Проценко.
REGNUM 08:44
Происшествия

В Москве задержали мужчину, гулявшего с собакой на Патриарших прудах

Мужчину, гулявшего с собакой на Патриарших прудах в Москве и нарушающего режим самоизоляции, задержали из-за невыполнения законных требований полиции, сообщил столичный главк МВД.
РИА Новости вчера в 16:24
Армия и оружие

Россия направила в Сербию первый борт с вирусологами

BFM.ru 03 апреля в 06:07
Происшествия

Мужчина расстрелял пятерых человек в Рязанской области

В Рязанской области в посёлке Елатьма мужчина расстрелял компанию из пяти человек.
RT на русском 05:04
Происшествия

Строящаяся инфекционная больница в Москве загорелась

При строительстве инфекционной больницы в поселении Вороновское (Новая Москва) произошел пожар.
Lenta.ru 03:41
Происшествия

Сотрудник ростовского СИЗО попал под следствие за побег обвиняемого

Недобросовестное исполнение должностных обязанностей младшим инспектором отдела безопасности СИЗО и отсутствие должного контроля стало причиной побега обвиняемого в краже.
REGNUM 04:52
Политика

Минобороны России перевело военкоматы на удаленную работу

Сотрудники военкоматов переведены на удаленную работу в рамках мер по противодействию распространению коронавируса нового типа, сообщает ТАСС со ссылкой на Министерство обороны России.
Газета.Ru 06:44
Общество

Доктор Мясников признал ошибку в прогнозе по коронавирусу

Врач Александр Мясников в телеграм-канале признал, что недооценил серьезность развития пандемии коронавируса.
РИА Новости вчера в 15:00
Политика

Трамп объявил в США самые тяжелые дни битвы с коронавирусом

Американский президент Дональд Трамп сообщил, что ближайшие недели в США станут самыми тяжелыми из-за стремительно распространяющегося по стране коронавируса COVID-19.
Коммерсантъ вчера в 18:43
Здоровье

На Украине нашли единственный не пораженный коронавирусом регион

Николаевская область оказалась единственным не пораженным коронавирусом регионом на Украине.
Lenta.ru 07:49
Здоровье

В Югре выявлено три новых случая заболевания коронавирусом

Всего за последние сутки в России подтверждены 658 случаев заболевания COVID-19 в 14 регионах. Всего в стране 5389 случаев в 79 регионах.
Gorod3466.ru 06:42
Общество

Четверть заболевших коронавирусом в России не имеют симптомов

Глава Роспотребнадзора Анна Попова сообщила, что у 25% зараженных коронавирусом в России не наблюдаются симптомы болезни.
Pravda.Ru вчера в 09:47
Энергетика

Путин назвал сложной ситуацию на мировом рынке энергетики

«Эпидемия коронавируса затронула практически всю мировую экономику, что ведет к резкому падению и «сжатию» спроса прежде всего со стороны основных потребителей энергоресурсов, а это транспорт, промышленность, некоторые другие отрасли», — подчеркнул Путин на совещании о ситуации на глобальных рынках энергетики.
Известия 03 апреля в 12:32
Гаджеты

Энтузиаст запустил Windows 10 на системе со 192 МБ ОЗУ

Пользователь начал с 512 МБ и снижал объём ОЗУ. Как оказали тесты, при 192 МБ система ещё работала.
Игромания.ру 08:29
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