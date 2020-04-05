Коронавирус
Российская газетаЦМАКП спрогнозировал двухлетнюю рецессию в экономике России
Сочетание "карантинного шока" и резкого падения нефтяных доходов означает, что для России кризис может оказаться куда более серьезными, чем для мира в целом, предупреждают экономисты Центра макроэкономического анализа и краткосрочного прогнозирования (ЦМАКП).
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с чего всё началось
Центр макроэкономического анализа и краткосрочного прогнозирования (ЦМАКП) опубликовал «конструктивный» вариант прогноза по экономике России, который предусматривает активные интервенции государства по минимизации влияния кризиса.РБК01:00
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Общество
Амир Хан: «Коронавирус пришел не из Китая. Это все из-за вышек 5G»
Экс-чемпион мира в первом полусреднем весе Амир Хан высказал свою версию появления пандемии коронавируса.
Политика
Песков оценил нагрузку на экономику России из-за нерабочих дней
Решение о продлении нерабочей недели в России является серьезной нагрузкой на экономическую жизнь страны.
Происшествия
Мемориальные таблички украинским военным повредили в Полтаве
Как сообщили РИА Новости в воскресенье пресс-службе полиции, неизвестные сломали три мемориальных таблички участникам антитеррористической операции на востоке страны.
Общество
Собянин выступил против выплат россиянам из бюджета в нерабочие дни
Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что против немедленных выплат россиянам, столкнувшимся с падением своих доходов во время объявленных в стране каникул.
Общество
У погибшей журналистки из Перми был коронавирус
У журналистки Анастасии Петровой из пермского издания «Деловой интерес», которая скончалась 31 марта в реанимации на аппарате ИВЛ, все-таки был коронавирус, хотя первая проба показала отрицательный результат.
Общество
Медики назвали сроки завершения вспышки коронавируса в России
Врачи озвучили сроки завершения вспышки коронавируса в Российской Федерации.
Общество
Свердловский губернатор разрешил работать в карантин ряду организаций
Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев расширил список организаций, которым можно работать во время режима самоизоляции.
Наука
Лёгкая стирка не поможет. Учёные выяснили, как уничтожить вирус на одежде
Учёные провели эксперимент и выяснили, как правильно стирать вещи, чтобы через них не заразиться инфекцией.
Экономика
ЦБ разъяснил россиянам условия кредитных каникул
На время кредитных каникул проценты российским заемщикам продолжают начисляться, которые они буду погашать равными платежами в течение двух лет.
Общество
В России за сутки выявили 658 случаев заражения коронавирусом
Пандемия COVID-19 Коронавирусу SARS-CoV-2 (возбудитель COVID-19), первые случаи которого были выявлены в китайском городе Ухань в канун Нового года, подвержена 181 страна.
Здоровье
В закрытую на карантин Эжвинскую больницу срочно ищут медиков
Напомним, после выявления первых заболевших COVID-19 городскую больницу Эжвинского района закрыли на двухнедельный карантин.
Футбол
Зозуля приобрел оборудование для больницы в Альбасете
Украинский форвард Роман Зозуля подарил оборудование для больницы в Альбасете. Об этом сообщает Radio Marca Albacete.
Общество
Попова: Россия пока избегает взрывного роста заражения коронавирусом
По последним данным, в России выявлено 5389 инфицированных (3893 из них — в Москве), 45 человек умерли, 355 выздоровели.
Общество
Россиянам разрешили посещать гипермаркеты и рынки
«Разъяснить гражданам, органам местного самоуправления, торговым организациям, что допускается посещение крупных гипермаркетов и супермаркетов, не находящихся вблизи мест проживания граждан, а также рынков и ярмарок», — пояснили в ведомстве.
Политика
Мишустин поручил проработать вопрос вывоза граждан Китая из России
Москва, 5 апреля 2020, 14:36 — REGNUM Премьер-министр России Михаил Мишустин поручил Министерству транспорта и МИД проработать совместно с властями Китая целесообразность вывоза воздушным транспортом граждан КНР с территории РФ.
Здоровье
В Минздраве оценили ситуацию с коронавирусом в России
По словам министра здравоохранения Михаила Мурашко, ситуация с коронавирусом в стране развивается по благоприятному сценарию.
Здоровье
В НИИ Склифосовского рассказали о состоянии Дениса Проценко
Москва, 5 апреля 2020, 15:44 — REGNUM Не в тяжёлой форме протекает болезнь у главного врача больницы в Коммунарке Дениса Проценко.
Происшествия
В Москве задержали мужчину, гулявшего с собакой на Патриарших прудах
Мужчину, гулявшего с собакой на Патриарших прудах в Москве и нарушающего режим самоизоляции, задержали из-за невыполнения законных требований полиции, сообщил столичный главк МВД.
Армия и оружие
Россия направила в Сербию первый борт с вирусологами
Происшествия
Мужчина расстрелял пятерых человек в Рязанской области
В Рязанской области в посёлке Елатьма мужчина расстрелял компанию из пяти человек.
Происшествия
Строящаяся инфекционная больница в Москве загорелась
При строительстве инфекционной больницы в поселении Вороновское (Новая Москва) произошел пожар.
Происшествия
Сотрудник ростовского СИЗО попал под следствие за побег обвиняемого
Недобросовестное исполнение должностных обязанностей младшим инспектором отдела безопасности СИЗО и отсутствие должного контроля стало причиной побега обвиняемого в краже.
Политика
Минобороны России перевело военкоматы на удаленную работу
Сотрудники военкоматов переведены на удаленную работу в рамках мер по противодействию распространению коронавируса нового типа, сообщает ТАСС со ссылкой на Министерство обороны России.
Общество
Доктор Мясников признал ошибку в прогнозе по коронавирусу
Врач Александр Мясников в телеграм-канале признал, что недооценил серьезность развития пандемии коронавируса.
Политика
Трамп объявил в США самые тяжелые дни битвы с коронавирусом
Американский президент Дональд Трамп сообщил, что ближайшие недели в США станут самыми тяжелыми из-за стремительно распространяющегося по стране коронавируса COVID-19.
Здоровье
На Украине нашли единственный не пораженный коронавирусом регион
Николаевская область оказалась единственным не пораженным коронавирусом регионом на Украине.
Здоровье
В Югре выявлено три новых случая заболевания коронавирусом
Всего за последние сутки в России подтверждены 658 случаев заболевания COVID-19 в 14 регионах. Всего в стране 5389 случаев в 79 регионах.
Общество
Четверть заболевших коронавирусом в России не имеют симптомов
Глава Роспотребнадзора Анна Попова сообщила, что у 25% зараженных коронавирусом в России не наблюдаются симптомы болезни.
Энергетика
Путин назвал сложной ситуацию на мировом рынке энергетики
«Эпидемия коронавируса затронула практически всю мировую экономику, что ведет к резкому падению и «сжатию» спроса прежде всего со стороны основных потребителей энергоресурсов, а это транспорт, промышленность, некоторые другие отрасли», — подчеркнул Путин на совещании о ситуации на глобальных рынках энергетики.
Гаджеты
Энтузиаст запустил Windows 10 на системе со 192 МБ ОЗУ
Пользователь начал с 512 МБ и снижал объём ОЗУ. Как оказали тесты, при 192 МБ система ещё работала.