с чего всё началось

Сочетание "карантинного шока" и резкого падения нефтяных доходов означает, что для России кризис может оказаться куда более серьезными, чем для мира в целом, предупреждают экономисты Центра макроэкономического анализа и краткосрочного прогнозирования (ЦМАКП).

Происшествия Мемориальные таблички украинским военным повредили в Полтаве Как сообщили РИА Новости в воскресенье пресс-службе полиции, неизвестные сломали три мемориальных таблички участникам антитеррористической операции на востоке страны.

Общество У погибшей журналистки из Перми был коронавирус У журналистки Анастасии Петровой из пермского издания «Деловой интерес», которая скончалась 31 марта в реанимации на аппарате ИВЛ, все-таки был коронавирус, хотя первая проба показала отрицательный результат.

Экономика ЦБ разъяснил россиянам условия кредитных каникул На время кредитных каникул проценты российским заемщикам продолжают начисляться, которые они буду погашать равными платежами в течение двух лет.

Футбол Зозуля приобрел оборудование для больницы в Альбасете Украинский форвард Роман Зозуля подарил оборудование для больницы в Альбасете. Об этом сообщает Radio Marca Albacete.

Общество Россиянам разрешили посещать гипермаркеты и рынки «Разъяснить гражданам, органам местного самоуправления, торговым организациям, что допускается посещение крупных гипермаркетов и супермаркетов, не находящихся вблизи мест проживания граждан, а также рынков и ярмарок», — пояснили в ведомстве.

Политика Мишустин поручил проработать вопрос вывоза граждан Китая из России Москва, 5 апреля 2020, 14:36 — REGNUM Премьер-министр России Михаил Мишустин поручил Министерству транспорта и МИД проработать совместно с властями Китая целесообразность вывоза воздушным транспортом граждан КНР с территории РФ.

Здоровье В НИИ Склифосовского рассказали о состоянии Дениса Проценко Москва, 5 апреля 2020, 15:44 — REGNUM Не в тяжёлой форме протекает болезнь у главного врача больницы в Коммунарке Дениса Проценко.

Происшествия Сотрудник ростовского СИЗО попал под следствие за побег обвиняемого Недобросовестное исполнение должностных обязанностей младшим инспектором отдела безопасности СИЗО и отсутствие должного контроля стало причиной побега обвиняемого в краже.

Политика Минобороны России перевело военкоматы на удаленную работу Сотрудники военкоматов переведены на удаленную работу в рамках мер по противодействию распространению коронавируса нового типа, сообщает ТАСС со ссылкой на Министерство обороны России.

Здоровье В Югре выявлено три новых случая заболевания коронавирусом Всего за последние сутки в России подтверждены 658 случаев заболевания COVID-19 в 14 регионах. Всего в стране 5389 случаев в 79 регионах.