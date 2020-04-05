Коронавирус

Российская газетаРоссийская газетаЦМАКП спрогнозировал двухлетнюю рецессию в экономике России

Выигрыш, по оценке ЦМАКП, относительно сценария "жесткий кризис" составит по ВВП 0,5-0,8% в 2020 году и по 0,1-0,3% в 2021 и 2022 годах, по безработице и реальным располагаемым доходам населения тоже довольно велик. Так, в "жестком кризисе" уровень безработицы повышается в полтора раза к 2019 году.
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с чего всё началось
Центр макроэкономического анализа и краткосрочного прогнозирования (ЦМАКП) представил «конструктивный вариант» экономического прогноза для России (.pdf
).
Коммерсантъ05 апреля в 04:15

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ЦМАКП: экономику России ожидает двухлетнее снижение

Вести.Ru02:58

Российская экономика после кризиса будет восстанавливаться до президентских выборов 2024 года

URA.Ru05 апреля в 01:52

Экономист сравнил текущую ситуацию с кризисом 2008 и 2014 годов

Телеканал 360°вчера в 12:01

Что станет с экономикой и обществом после нынешнего кризиса

РБКвчера в 10:08

Кровавый рассвет после пандемии. Почему за кризисом может последовать большой передел собственности

Forbesвчера в 05:39

Российская экономика прошла период «тучных лет», считает министр финансов Антон Силуанов

Эхо Москвывчера в 01:03

Идеальный шторм: России предрекли двухлетнюю рецессию

РИА Новости01:00
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Шоу-бизнес

У Надежды Бабкиной диагностировали коронавирус

OvideO.ru вчера в 14:10
Общество

Опубликован проект расписания ЕГЭ 2020

Проект нового расписания проведения Единого государственного экзамена опубликован на федеральном портале проектов нормативных правовых актов.
Газета.Ru вчера в 12:55
Энергетика

Саудовская Аравия поставила России ультиматум по нефти

Причиной затруднений в переговорах по ограничению добычи нефти между странами ОПЕК и Россией стал ультиматум, который Саудовская Аравия поставила Москве.
Lenta.ru 02:00
Энергетика

В Россию могут запретить ввозить дешевое топливо

Правительство РФ ограничит импорт дешевого топлива, чтобы защитить внутренний рынок.
Коммерсантъ вчера в 16:58
Экономика

В России предупредили о возможном росте цен на продукты до 20%

Производители и поставщики продуктов питания призвали пересмотреть закупочные цены — максимум на 15—20%.
RT на русском вчера в 16:02
Армия и оружие

В России завершили модернизацию одной из самых мощных в мире пушек

2С7М "Малка" является модернизированным вариантом орудия 2С7 "Пион", созданного в 1980-х годах и до сих пор считающегося одной из самых мощных пушек в мире (203 миллиметра).
РИА Новости вчера в 20:19
Происшествия

Из больницы в Коммунарке за сутки выписан 41 пациент

Главный врач больницы в Коммунарке Денис Проценко заявил, что за сутки в медучреждение поступили 29 человек, 41 пациент был выписан.
RT на русском 01:57
Общество

В России выявили 1154 новых случая заражения коронавирусом

За сутки в России подтвердили 1154 случая заражения коронавирусом в 43 регионах, 11 пациентов скончались, 88 поправились, сообщили в оперативном штабе.
РИА Новости 03:31
Общество

Обнаружено влияние популярной прививки на заражение коронавирусом

Группа эпидемиологов из Техасского университета (США) обнаружила влияние популярной прививки на вероятность заражения коронавирусом.
Lenta.ru вчера в 21:11
Политика

Роскосмос счел указ Трампа об освоении ресурсов Луны агрессивным

Президент США Дональд Трамп 6 апреля подписал указ, закрепляющий право американцев на добычу космических ресурсов, и распорядился в течение полугода обсудить с другими странами соглашения об использовании, разработке и добыче ресурсов на Луне и других космически телах.
РИА Новости 01:56
Общество

В Свердловской области подтверждено четыре новых случая коронавируса

Всего в регионе 44 случая В Свердловской области в понедельник, 6 апреля, подтвердились четыре новых случая заболевания коронавирусной инфекцией, сообщает оперштаб Москвы.
Коммерсантъ Екатеринбург вчера в 03:39
Общество

В МЧС посоветовали не использовать водку в качестве антисептика

Специалисты МЧС России посоветовали не использовать водку в качестве антисептика, а также компонента для приготовления дезинфицирующего состава.
Газета.Ru 01:59
Экономика

Лукашенко назвал задачей Белоруссии независимость от «нефтяных игр»

А лучше, как я уже говорил, — в наименьшей степени зависеть от нефтяных игр крупных держав», — заявил президент, отметив, что текущие события в мире требуют оперативных мер.
РБК 04:37
Экономика

Сроки уплаты налогов перенесены

Сроки уплаты налогов перенесены.
Современный Предприниматель 02:05
Общество

В Крыму выявили новый случай коронавируса

Еще у одной крымчанки подтвердили коронавирус. Об этом заявил глава республики Сергей Аксенов.
Московский Комсомолец 03:09
Финансы

Курс рубля на открытии торгов укрепился к доллару и евро

Курс доллара опускался на 57 копеек, до 75,45 рубля, курс евро снижался на 25 копеек, до 81,80 рубля. Но дальше ситуация немного изменилась.
Российская газета 04:14
Политика

Украина выразила протест из-за призывной кампании в Крыму

В Киеве заявили о том, что Россия, проводя призывную кампанию в Крыму, якобы нарушает международное гуманитарное право.
REGNUM 00:42
Общество

Состояние Бориса Джонсона резко ухудшилось

Состояние премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона резко ухудшилось.
BFM.ru вчера в 15:51
Финансы

Сбербанк в марте поставил рекорд кредитования и увеличил прибыль

Активы в марте увеличились на 5,8% до 29,7 триллиона руб. В марте Сбербанк выдал рекордное количество кредитов для бизнеса – 1,15 триллиона руб. За квартал выдано 3,2 триллиона руб. кредитов, что на 31% больше, чем год назад.
Вести.Ru 03:26
Политика

Врач объяснил бездействие Лукашенко во время коронавируса

Врач-педиатр и телеведущий Евгений Комаровский объяснил бездействие президента Белоруссии Александра Лукашенко и отсутствие карантинных мер в стране во время пандемии коронавируса.
Lenta.ru вчера в 12:55
Общество

В МЧС рассказали, что надо сделать для защиты от коронавируса

Как сообщает РИА "Новости", такие рекомендации дало Министерство по чрезвычайным ситуациям (МЧС).
Газета.Ru 03:49
Общество

Замминистра промышленности РФ Овсянникова требуют уволить

Москва, 7 апреля 2020, 11:08 — REGNUM Замминистра промышленности РФ Дмитрий Овсянников должен быть уволен за скандал в аэропорту Ижевска.
REGNUM 04:08
Здоровье

Российские военные врачи начали прием больных в Сербии

Прием пациентов с подозрением на коронавирусную инфекцию в Белграде начали российские военные врачи.
ИА Красная Весна 02:30
Экономика

Каждому россиянину предложили выплачивать по 50 тысяч рублей

Жители России могут получить ориентировочно по пятьдесят тысяч рублей из-за коронавируса.
Evo-rus.com вчера в 11:40
Политика

В ЕС оценили санкции против России в условиях пандемии

В конце марта группа государств в защиту Устава ООН, в которую входят Россия, Венесуэла, Иран, Китай, КНДР, Куба, Никарагуа и Сирия, призвала Генерального секретаря ООН Антониу Гутерреша выступить с требованием об отмене односторонних санкций в условиях пандемии коронавируса.
RT на русском вчера в 07:36
Политика

США признали террористической организацию националистов из России

Власти США внесли сообщество националистов "Русское имперское движение", действующее в РФ, в список террористических организаций за пропаганду превосходства белой расы, сообщает ТАСС со ссылкой на координатора Госдепартамента США по вопросам борьбы с терроризмом Нейтана Сейлса.
Газета.Ru вчера в 11:48
Футбол

Игроки «Локомотива» отказались от понижения в зарплате

Как сообщает портал Metarating, 4 апреля прошла встреча гендиректора московского "Локомотива" Василия Кикнадзе с игроками клуба.
Piter.tv вчера в 03:36
Экономика

Forbes подсчитал потери Трампа за месяц из-за пандемии

Бизнес президента США Дональда Трампа потерял $1 млрд из-за карантинных мер и падения активности в главных для него секторах экономики, сообщили во вторник, 7 апреля, эксперты журнала Forbes.
Известия 03:19
Общество

В Пензенской области выявили 19 новых случаев заражения коронавирусом

Новые 19 случаев коронавируса зарегистрированы в Пензенской области, общее число зараженных увеличилось до 51 человека, сообщила во вторник пресс-секретарь губернатора Дина Черемушкина.
РИА Новости 03:36
Игры

Ремастер Saints Row: The Third получил возрастной рейтинг

CyberSport.ru 05 апреля в 11:30
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