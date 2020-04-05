Коронавирус
Российская газетаЦМАКП спрогнозировал двухлетнюю рецессию в экономике России
Выигрыш, по оценке ЦМАКП, относительно сценария "жесткий кризис" составит по ВВП 0,5-0,8% в 2020 году и по 0,1-0,3% в 2021 и 2022 годах, по безработице и реальным располагаемым доходам населения тоже довольно велик. Так, в "жестком кризисе" уровень безработицы повышается в полтора раза к 2019 году.
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с чего всё началось
Центр макроэкономического анализа и краткосрочного прогнозирования (ЦМАКП) представил «конструктивный вариант» экономического прогноза для России (.pdf).Коммерсантъ05 апреля в 04:15
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Российская экономика прошла период «тучных лет», считает министр финансов Антон Силуанов
Эхо Москвывчера в 01:03
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У Надежды Бабкиной диагностировали коронавирус
Общество
Опубликован проект расписания ЕГЭ 2020
Проект нового расписания проведения Единого государственного экзамена опубликован на федеральном портале проектов нормативных правовых актов.
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Саудовская Аравия поставила России ультиматум по нефти
Причиной затруднений в переговорах по ограничению добычи нефти между странами ОПЕК и Россией стал ультиматум, который Саудовская Аравия поставила Москве.
Энергетика
В Россию могут запретить ввозить дешевое топливо
Правительство РФ ограничит импорт дешевого топлива, чтобы защитить внутренний рынок.
Экономика
В России предупредили о возможном росте цен на продукты до 20%
Производители и поставщики продуктов питания призвали пересмотреть закупочные цены — максимум на 15—20%.
Армия и оружие
В России завершили модернизацию одной из самых мощных в мире пушек
2С7М "Малка" является модернизированным вариантом орудия 2С7 "Пион", созданного в 1980-х годах и до сих пор считающегося одной из самых мощных пушек в мире (203 миллиметра).
Происшествия
Из больницы в Коммунарке за сутки выписан 41 пациент
Главный врач больницы в Коммунарке Денис Проценко заявил, что за сутки в медучреждение поступили 29 человек, 41 пациент был выписан.
Общество
В России выявили 1154 новых случая заражения коронавирусом
За сутки в России подтвердили 1154 случая заражения коронавирусом в 43 регионах, 11 пациентов скончались, 88 поправились, сообщили в оперативном штабе.
Общество
Обнаружено влияние популярной прививки на заражение коронавирусом
Группа эпидемиологов из Техасского университета (США) обнаружила влияние популярной прививки на вероятность заражения коронавирусом.
Политика
Роскосмос счел указ Трампа об освоении ресурсов Луны агрессивным
Президент США Дональд Трамп 6 апреля подписал указ, закрепляющий право американцев на добычу космических ресурсов, и распорядился в течение полугода обсудить с другими странами соглашения об использовании, разработке и добыче ресурсов на Луне и других космически телах.
Общество
В Свердловской области подтверждено четыре новых случая коронавируса
Всего в регионе 44 случая В Свердловской области в понедельник, 6 апреля, подтвердились четыре новых случая заболевания коронавирусной инфекцией, сообщает оперштаб Москвы.
Общество
В МЧС посоветовали не использовать водку в качестве антисептика
Специалисты МЧС России посоветовали не использовать водку в качестве антисептика, а также компонента для приготовления дезинфицирующего состава.
Экономика
Лукашенко назвал задачей Белоруссии независимость от «нефтяных игр»
А лучше, как я уже говорил, — в наименьшей степени зависеть от нефтяных игр крупных держав», — заявил президент, отметив, что текущие события в мире требуют оперативных мер.
Экономика
Сроки уплаты налогов перенесены
Сроки уплаты налогов перенесены.
Общество
В Крыму выявили новый случай коронавируса
Еще у одной крымчанки подтвердили коронавирус. Об этом заявил глава республики Сергей Аксенов.
Финансы
Курс рубля на открытии торгов укрепился к доллару и евро
Курс доллара опускался на 57 копеек, до 75,45 рубля, курс евро снижался на 25 копеек, до 81,80 рубля. Но дальше ситуация немного изменилась.
Политика
Украина выразила протест из-за призывной кампании в Крыму
В Киеве заявили о том, что Россия, проводя призывную кампанию в Крыму, якобы нарушает международное гуманитарное право.
Общество
Состояние Бориса Джонсона резко ухудшилось
Состояние премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона резко ухудшилось.
Финансы
Сбербанк в марте поставил рекорд кредитования и увеличил прибыль
Активы в марте увеличились на 5,8% до 29,7 триллиона руб. В марте Сбербанк выдал рекордное количество кредитов для бизнеса – 1,15 триллиона руб. За квартал выдано 3,2 триллиона руб. кредитов, что на 31% больше, чем год назад.
Политика
Врач объяснил бездействие Лукашенко во время коронавируса
Врач-педиатр и телеведущий Евгений Комаровский объяснил бездействие президента Белоруссии Александра Лукашенко и отсутствие карантинных мер в стране во время пандемии коронавируса.
Общество
В МЧС рассказали, что надо сделать для защиты от коронавируса
Как сообщает РИА "Новости", такие рекомендации дало Министерство по чрезвычайным ситуациям (МЧС).
Общество
Замминистра промышленности РФ Овсянникова требуют уволить
Москва, 7 апреля 2020, 11:08 — REGNUM Замминистра промышленности РФ Дмитрий Овсянников должен быть уволен за скандал в аэропорту Ижевска.
Здоровье
Российские военные врачи начали прием больных в Сербии
Прием пациентов с подозрением на коронавирусную инфекцию в Белграде начали российские военные врачи.
Экономика
Каждому россиянину предложили выплачивать по 50 тысяч рублей
Жители России могут получить ориентировочно по пятьдесят тысяч рублей из-за коронавируса.
Политика
В ЕС оценили санкции против России в условиях пандемии
В конце марта группа государств в защиту Устава ООН, в которую входят Россия, Венесуэла, Иран, Китай, КНДР, Куба, Никарагуа и Сирия, призвала Генерального секретаря ООН Антониу Гутерреша выступить с требованием об отмене односторонних санкций в условиях пандемии коронавируса.
Политика
США признали террористической организацию националистов из России
Власти США внесли сообщество националистов "Русское имперское движение", действующее в РФ, в список террористических организаций за пропаганду превосходства белой расы, сообщает ТАСС со ссылкой на координатора Госдепартамента США по вопросам борьбы с терроризмом Нейтана Сейлса.
Футбол
Игроки «Локомотива» отказались от понижения в зарплате
Как сообщает портал Metarating, 4 апреля прошла встреча гендиректора московского "Локомотива" Василия Кикнадзе с игроками клуба.
Экономика
Forbes подсчитал потери Трампа за месяц из-за пандемии
Бизнес президента США Дональда Трампа потерял $1 млрд из-за карантинных мер и падения активности в главных для него секторах экономики, сообщили во вторник, 7 апреля, эксперты журнала Forbes.
Общество
В Пензенской области выявили 19 новых случаев заражения коронавирусом
Новые 19 случаев коронавируса зарегистрированы в Пензенской области, общее число зараженных увеличилось до 51 человека, сообщила во вторник пресс-секретарь губернатора Дина Черемушкина.
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