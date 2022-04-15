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CNBC: Европу без российского газа ждет рекордная за послевоенный период инфляция

Прекращение поставок российских энергоресурсов грозит еще не восстановившейся после пандемии COVID-19 европейской экономике тяжелыми последствиями, передает телеканал CNBC.
РИА Новости
Эксперты из пяти крупных экономических институтов Германии прогнозируют, что рост ВВП страны составит 2,7% процента в 2022 году.
Общественная служба новостей
Научный директор Института мировой экономики в Киле Стефан Кутс уверен, что ФРГ столкнется с резкой рецессией.
Газета.Ru
"Подобные изменения даже без бойкота ускорятся в отраслях, интенсивно потребляющих газ, поскольку надо будет быстро преодолеть зависимость от российских поставок, которые до настоящего времени доступны по выгодным ценам", — подчеркнул Кутс.
РИА Новости

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