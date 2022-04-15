"Подобные изменения даже без бойкота ускорятся в отраслях, интенсивно потребляющих газ, поскольку надо будет быстро преодолеть зависимость от российских поставок, которые до настоящего времени доступны по выгодным ценам", — подчеркнул Кутс.
Экспертно-судейская комиссия при президенте Российского футбольного союза (ЭСК РФС) признала правильным решение главного арбитра матча 24-го тура Тинькофф - Российской премьер-лиги (РПЛ) между московским "Спартаком" и тульским "Арсеналом" Владислава Безбородова не засчитать гол в ворота столичной команды.