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CNBC: Китай и Индия срывают планы G7 по российской нефти

Задумка "Большой семерки" может негативно сказаться на мировых энергетических рынках.
Газета.Ru
Китай и Индия могут помешать попыткам G7 установить предельную стоимость российской нефти, пишет
 телеканал CNBC со ссылкой на аналитиков.
Радио Sputnik
Западные страны продолжают обсуждать различные меры, чтобы ограничить доходы России от экспорта энергоресурсов.
РИА Новости
В конце июня страны «Большой семерки» договорились рассмотреть возможность запрета на услуги по транспортировке нефти и нефтепродуктов из России по морю, если сырье не покупается по цене, которая была согласована с международными партнерами.
Live24

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