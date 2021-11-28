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CNBC: цена биткоина 27 ноября рухнула до 53,6 тысячи долларов из-за нового штамма COVID-19

В субботу, 27 ноября, биткойн стоил $53,55 тысячи долларов - меньше всего с начала октября.
РЕН ТВ
Как отмечает Coin Metrics, биткоин потерял 8 процента за 24 часа.
Lenta.ru
CNBC отмечает, что 26 ноября, когда ВОЗ зарегистрировала новый штамм COVID-19, началось падение мировых фондовых рынков.
ПРАЙМ
Европейские фондовые индексы продемонстрировали худшую более чем за годовой период сессию, резко упали фьючерсы на многие американские акции.
News.ru

Подробнее о событии

Сообщения о новом штамме COVID-19 спровоцировали падение курса биткоина
ФАН01:22
Биткоин резко подешевел из-за нового штамма COVID
News.ru00:19
Биткойн резко упал в цене из-за нового штамма коронавируса «омикрон»
РЕН ТВ21:47
Курс биткоина обвалился из-за коронавируса
Московский Комсомолец22:53
CNBC: цена биткоина 27 ноября рухнула до 53,6 тысячи долларов из-за нового штамма COVID-19
Lenta.ru22:33
CNBC сообщил о падении цены биткоина из-за нового штамма COVID-19 на 20% - до $53,6 тысячи
ПРАЙМ23:40
Новый вариант коронавируса «уронил» курс биткоина на 8%
Infinica26 ноября в 12:39

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