Будьте в Плюсе

CNBC: цена биткоина 27 ноября рухнула до 53,6 тысячи долларов из-за нового штамма COVID-19

Стоимость биткоина 27 ноября рухнула до 53,6 тысячи долларов из-за нового штамма COVID-19.
Lenta.ru
По информации Coin Metrics, биткойн потерял 8% всего за 24 часа.
РЕН ТВ
Цена криптовалюты упала на 20 процентов с рекордного максимума в 69 тысяч долларов, достигнутого ранее в этом месяце.
Lenta.ru
Телеканал обращает внимание на тот факт, что пятницу 26 ноября — в день, когда Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) зарегистрировала новый штамм коронавируса — мировые фондовые рынки упали.
РЕН ТВ

Подробнее о событии

Курс биткоина обвалился из-за коронавируса
Московский Комсомолец22:53
CNBC: цена биткоина 27 ноября рухнула до 53,6 тысячи долларов из-за нового штамма COVID-19
Lenta.ru22:33
Рынок рухнул из-за нового штамма коронавируса
Инвест-Форсайт26 ноября в 09:41
Биткойн резко упал в цене из-за нового штамма коронавируса
Газета.Ru21:18
Биткойн резко упал в цене из-за нового штамма коронавируса «омикрон»
РЕН ТВ21:47

Интересное

Трем категориям пенсионеров автоматически проиндексируют пенсии с 1 декабря 2021 года

Автоматическая индексация выплат с первого декабря текущего года ожидает три категории пенсионеров, сообщает газета "Московский комсомолец" со ссылкой на данные Пенсионного фонда.
РИА Новости19:06

Уникальный советский радиооптический телескоп в Армении заработал впервые почти за 10 лет

Идея отличалась новизной и обещала не только дать советским астрофизикам уникальный инструмент, но и поспособствовать развитию местного научно-технического комплекса в Арагацотнской области Армении.
Naked Science26 ноября в 11:40
Насколько вы доверяете информации в Яндекс.Новостях?

Биржи США упали на 2-2,5% из-за опасений по поводу нового штамма из ЮАР

Основные американские фондовые индексы по итогам торгов пятницы показали снижение на 2-2,5%, трейдеры склонны к уходу от риска из-за возросших опасений вокруг нового штамма коронавируса, который привлек внимание ВОЗ, свидетельствуют данные торгов.
ПРАЙМ26 ноября в 14:22

Главврач больницы имени Филатова Вечорко заявил об отсутствии диалога с антипрививочниками

Антипрививочники не хотят знать правду, диалог с ними не получился, а их визит в "красную зону" пришлось прервать досрочно, сообщил главный врач "Городской клинической больницы № 15 имени О. М. Филатова" Валерий Вечорко в эфире Владимира Соловьева "Соловьев Live".
РИА Новости17:05