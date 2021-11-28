Основные американские фондовые индексы по итогам торгов пятницы показали снижение на 2-2,5%, трейдеры склонны к уходу от риска из-за возросших опасений вокруг нового штамма коронавируса, который привлек внимание ВОЗ, свидетельствуют данные торгов.
Антипрививочники не хотят знать правду, диалог с ними не получился, а их визит в "красную зону" пришлось прервать досрочно, сообщил главный врач "Городской клинической больницы № 15 имени О. М. Филатова" Валерий Вечорко в эфире Владимира Соловьева "Соловьев Live".