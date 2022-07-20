РИА НовостиCNBC: нелепое ограничение цен на нефть из России обернется для США подорожанием топливаПродвигаемая США идея ввести ограничение цен на российскую нефть грозит всему миру неприятными последствиями, заявил в эфире американского телеканала CNBC директор Института анализа глобальной безопасности Галь Люфт.РИА Новости«Те европейцы и американцы, которые говорят о 40 долларах за баррель, получат 140 долларов за баррель, — предупредил Луфт. — Невозможно обмануть закон спроса и предложения, как и законы гравитации, когда речь идет о заменимом товаре».REGNUMГосударства G7 активно изучают возможность установить предельные цены на российскую нефть, а также ввести другие меры, чтобы ограничить доходы Москвы от экспорта.РИА НовостиМногие другие эксперты подчеркивают, что Индия и Китай, покупающие у России нефть со скидкой, не примут политику потолка цен.Взгляд.руЧитать далееСвернутьInfinicaInfinicaГлавный региональныйNewInformLive24ФАНYakutsk.ruГазета.RuREGNUMНародные новостиПодробнее о событииCNBC: идея ограничить стоимость российской нефти смехотворнаФАН07:24Аналитик CNBC Люфт высмеял идею США о потолке цен на нефть из РоссииNVL03:28Американский аналитик Люфт предрек США подорожание топлива из-за ограничения цен на российскую нефтьРЕН ТВ06:18Американский аналитик назвал «смехотворной» идею США ограничить цены на нефть из РоссииInfinica05:42CNBC: нелепое ограничение цен на нефть из России обернется для США подорожанием топливаРИА Новости05:41Аналитик из США Люфт назвал «смехотворной» идею ограничить цены на российскую нефтьГазета.Ru04:53Институт анализа глобальной безопасности: идея ограничить цену на нефть из России «нелепа»Lenta.ru07:20Показать ещёОценить180Поделиться