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CNBC: нелепое ограничение цен на нефть из России обернется для США подорожанием топлива

Продвигаемая США идея ввести ограничение цен на российскую нефть грозит всему миру неприятными последствиями, заявил в эфире американского телеканала CNBC
 директор Института анализа глобальной безопасности Галь Люфт.
РИА Новости
«Те европейцы и американцы, которые говорят о 40 долларах за баррель, получат 140 долларов за баррель, — предупредил Луфт. — Невозможно обмануть закон спроса и предложения, как и законы гравитации, когда речь идет о заменимом товаре».
REGNUM
Государства G7 активно изучают возможность установить предельные цены на российскую нефть, а также ввести другие меры, чтобы ограничить доходы Москвы от экспорта.
РИА Новости
Многие другие эксперты подчеркивают, что Индия и Китай, покупающие у России нефть со скидкой, не примут политику потолка цен.
Взгляд.ру

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