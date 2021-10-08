ВедомостиCNBC сообщил о росте стоимости SpaceX до $100 млрдНовая оценка компании появилась в рамках вторичной продажи части акций компании.ForbesSpaceX договорилась с новыми и существующими инвесторами о продаже акций на $750 млн по $560 за бумагу.RB.RUСтоимость SpaceX резко возросла за последние несколько лет, поскольку компания привлекла миллиарды для финансирования двух затратных проектов: Starship и Starlink.Lenta.ruПрототип Starship SN15 в мае впервые совершил успешную посадку: предыдущие четыре запуска закончились взрывом.ForbesЧитать далееСвернутьРБК ИнвестицииРБК ИнвестицииFBM.ruRB.RUПодробнее о событииCNBC сообщил о росте стоимости SpaceX до $100 млрдВедомостивчера в 13:37Стоимость SpaceX достигла $100 млрдСекрет фирмывчера в 12:43Оценка космической компании Маска превысила $100 млрдРБК Инвестициивчера в 11:05CNBC узнал об оценке стоимости космической компании Илона Маска выше $100 млрдForbesвчера в 12:38SpaceX Илона Маска стала «гектокорном», достигнув оценки в $100 млрдRB.RUвчера в 11:51CNBC: оценка SpaceX увеличилась до 100,3 миллиарда долларовLenta.ruвчера в 12:41SpaceX стала второй по величине частной компанией в миреИА Красная Веснавчера в 10:50Показать ещёОценить11Поделиться