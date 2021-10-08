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CNBC сообщил о росте стоимости SpaceX до $100 млрд

Новая оценка компании появилась в рамках вторичной продажи части акций компании.
Forbes
SpaceX договорилась с новыми и существующими инвесторами о продаже акций на $750 млн по $560 за бумагу.
RB.RU
Стоимость SpaceX резко возросла за последние несколько лет, поскольку компания привлекла миллиарды для финансирования двух затратных проектов: Starship и Starlink.
Lenta.ru
Прототип Starship SN15 в мае впервые совершил успешную посадку: предыдущие четыре запуска закончились взрывом.
Forbes

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CNBC сообщил о росте стоимости SpaceX до $100 млрд
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