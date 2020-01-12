Армия и оружие
RT на русскомCNN: Американские военные в Ираке были предупреждены об ударе Ирана
Американские военные в Ираке были предупреждены о ракетном ударе со стороны Ирана за 2,5 часа до обстрела. Об этом сообщает CNN со ссылкой на представителей Вооружённых сил США. По их данным, большинство военных скрывались в бункерах или были выведены с базы к 23:00 во вторник, 7 января.
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Гидрометцентр объяснил причину теплой зимы в России
Причиной теплой зимы в России является глобальное потепление. Об этом заявил и.о. директора Гидрометцентра Роман Вильфанд, сообщает ТАСС.
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Футбольный клуб «Вальядолид» одержал победу над командой «Марбелья» в матче 1/32 финала Кубка Испании.
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Известная фотомодель Ксения Пунтус выпала из окна в Москве. Она отделалась вывихом бедра: окно находилось на третьем этаже.
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Министр обороны Британии допустил уход США от «лидерства в мире»
Британии следует меньше полагаться на США в военной сфере, заявил в интервью The Sunday Times министр обороны страны Бен Уоллес.
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Представлен ноутбук с семью экранами Aurora 7
В Aurora 7 есть два 17,3-дюймовых дисплея с разрешением 4К, а еще три экрана такой же диагонали получили разрешение Full HD.
Общество
Диетолог назвала продукты, помогающие похудеть
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Путин поздравил сотрудников прокуратуры с профессиональным праздником
Президент России Владимир Путин поздравил работников и ветеранов органов прокуратуры с профессиональным праздником.
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Политика
На Украине предложили отпраздновать «450-летие сожжения Москвы»
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Происшествия
В Кузбассе турист наткнулся на собственную лыжу и погиб
Мужчина из Новосибирской области погиб, наткнувшись на собственную лыжу во время катания на горнолыжном курорте Шерегеш в Кузбассе.
Происшествия
В Омске школьница со своим парнем убила мать
Шокирующее убийство произошло перед новогодними праздниками в Омске. 15-летняя школьница и её возлюбленный зарезали мать девочки.
Общество
В ЦБ рассказали о новых вариантах пенсионных выплат
Пока предлагается один стандартный вариант такого плана, хотя пенсионные фонды смогут предлагать и другие, рассказал первый зампред Банка России Сергей Швецов в интервью "Российской газете".
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Рамос не считает «Атлетико» врагом
Политика
Посла Британии задержали за участие в протестах в Тегеране
Посла Великобритании в Иране Роберта Макейра задержали на несколько часов по подозрению в организации акций протеста 11 января и участии в них, пишет иранское агентство Tasnim.
Политика
Армия Хафтара объявила о прекращении огня в Ливии
Ливийская национальная армия, возглавляемая фельдмаршалом Халифой Хафтаром, объявила о прекращении огня после полуночи 12 января (01:00 мск).
Армия и оружие
CNN: США вышлют из страны более десятка саудовских военнослужащих
Более десятка проходящих подготовку в США военнослужащих Саудовской Аравии будут высланы из страны по результатам проверки, последовавшей за стрельбой на военной базе во Флориде, сообщает телеканал CNN со ссылкой на источники.
Гаджеты
Монолитный кристалл AMD Renoir позволил снизить энергопотребление
На CES 2020 представитель AMD пояснил, что многокристальная компоновка в случае с мобильными процессорами обернулась бы более высоким энергопотреблением, а потому монолитный кристалл оказался предпочтительнее.
Кино
Фильм «Дылда» получил приз на американском кинофестивале
Футбол
Алексей Сутормин рассказал, как провел отпуск и отметил день рождения
Кино
Сценарист «Скайуокер. Восход» объяснил, как Рей вернула баланс Силы в киновселенную
Сценарист картины Крис Террио решил пролить свет и рассказал, как Джедаи управляют балансом Силы, почему нельзя уничтожить Тьму полностью и что ждет Рей в будущем.
Происшествия
В ряде американских штатов из-за бурь и торнадо погибли 11 человек
Сильные бури и торнадо в ряде южных и центральных американских штатов привели за последние два дня к гибели 11 человек.
Происшествия
Житель Аляски три недели выживал на морозе, лишившись дома и связи
Полицейская служба Аляски сообщила о спасении жителя штата, который в течение 23 дней выживал при минусовых температурах в отдаленной местности, потеряв в огне свой дом и пса.
Политика
Меркель заявила о необходимости достроить «Северный поток — 2»
Канцлер Германии Ангела Меркель прокомментировала ситуацию со строительством газопровода «Северный поток — 2».
Политика
Названа сумма выплат семьям погибших в крушении украинского Боинга
Общество
Ученые объяснили резкое потепление климата в России
Потепление климата в России происходит в 2,5 раза быстрее, чем в среднем на планете, из-за особенности расположения страны.
Футбол
Тренер «Аль-Садда» Хави: мечтаю тренировать «Барселону»
Экс-полузащитник «Барселоны» заявил, что тренировать каталонский клуб для него мечта, и об этом знают все.
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Джуд Лоу рассказал о прогулке в трусах для сериала «Новый Папа»
Экономика
«Известия»: ведущие банки отказались от выдачи кредитов в магазинах
Большинство крупнейших банков России за последние три года отказались от выдачи кредитов в магазинах.
Авто
При заправке авто некоторые водители допускают пять ошибок
Эксперты «Российской газеты» назвали пять самых распространенных ошибок, совершаемых водителями при заправке своих автомобилей.