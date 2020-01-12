Армия и оружие
RT на русскомCNN: Американские военные в Ираке были предупреждены об ударе Ирана
Американские военные в Ираке были предупреждены о ракетном ударе со стороны Ирана за 2,5 часа до обстрела. Об этом сообщает CNN со ссылкой на представителей Вооружённых сил США. По их данным, большинство военных скрывались в бункерах или были выведены с базы к 23:00 во вторник, 7 января.
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Стало известно о состоянии выпавшей из окна российской модели
Агент найденной на улице после, предположительно, падения из окна российской модели Ксении Пунтус Лилия рассказала о состоянии девушки.
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Двое детей провалились под лед и погибли в Подольске
Политика
СМИ Германии обсуждают итоги встречи Владимира Путина и Ангелы Меркель
Итоги вчерашней встречи Владимира Путина и Ангелы Меркель активно обсуждает немецкая пресса.
Политика
Семь стран лишили права голоса в ООН
Семь государств — членов Организации Объединенных Наций (ООН) лишили права голоса в Генассамблее из-за неуплаты взносов в бюджет организации.
Кино
Российский фильм «Дылда» получил приз на кинофестивале в США
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GM выпустит Hummer в качестве электрического пикапа
Производство возрожденного внедорожника Hummer будет налажено на заводе GM в Детройте.
Происшествия
На Украине задержали группу подозреваемых в убийстве Амины Окуевой
Национальная полиция Украины задержала "группу киллеров", подозреваемых в убийстве Амины Окуевой, жены выходца из Чечни Адама Осмаева, который ранее обвинялся в покушении на президента РФ, сообщил в воскресенье министр внутренних дел Украины Арсен Аваков на своей странице в Facebook.
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Хави может возглавить «Барселону»
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Владимир Путин назначил нового прокурора Башкирии
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Культура
Генри Кавилл поблагодарил фанатов «Ведьмака»
Генри Кавилл, исполнивший Геральта в сериале «Ведьмак» от Netflix, обратился к фанатам.
Авто
На Дмитровском полигоне испытали Kia Seltos для России
Корейский автопроизводитель KIA испытал новый кроссовер KIA Seltos на Дмитровском полигоне НАМИ.
Политика
Турчинов предложил наказать Россию за сбитый в Иране Boeing
Бывший секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Турчинов счел необходимым привлечь Россию к ответственности за сбитый в Иране пассажирский самолет авиакомпании «Международные авиалинии Украины».
Экономика
ЦБ объяснил механизм перехода в новую пенсионную систему
В ЦБ объяснили механизм перевода средств в новую пенсионную систему.
Общество
Роспотребнадзор дал рекомендации по использованию мобильного телефона
Петербургское управление Роспотребнадзора назвало правила использования мобильного телефона. Информация появилась на сайте ведомства.
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В школьных аттестатах появится оценка «зачтено»
Министр просвещения Ольга Васильева рассказала "Российской газете" о новом порядке выдачи аттестатов об основном и среднем общем образовании.
Политика
В ЕС прокомментировали временное задержание посла Британии в Иране
Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель выразил обеспокоенность временным задержанием в Тегеране посла Великобритании в Иране Роберта Макэйра.
Политика
Миллер: Россия сможет сама достроить «Северный поток-2»
Путин выразил надежду, что газопровод достроят до конца 2020 г. либо в I квартале 2021 г. В свою очередь Меркель заявила, что Берлин продолжит оказывать поддержку реализации проекта.
Общество
Ученые объяснили резкое потепление климата в России
Специалист Главной геофизической обсерватории имени Воейкова Андрей Киселев рассказал в интервью "Российской газете", почему в России потепление климата происходит в 2,5 раза быстрее, чем в среднем на планете.
Политика
Лидер оппозиции Бжания прибыл на переговоры с президентом Абхазии
Один из лидеров абхазской оппозиции Аслан Бжания прибыл в резиденцию президента Рауля Хаджимбы на переговоры, сообщил ТАСС в воскресенье руководитель оппозиционного общенационального движения по защите государственности Теймураз Хишба.
Общество
В Омске травматолог отказался принимать людей с переломами
В Омске дежурный травматолог Евгений Батушенко отказался принимать пациентов, пока в очереди его ждали пациенты с переломами.
Армия и оружие
Армия Хафтара задержала итальянское судно
Военно-морские силы Ливийской национальной армии во главе с маршалом Халифой Хафтаром задержали в воскресенье итальянское судно, которое направлялось в порт города Мисраты, подконтрольного правительству нацсогласия, и сопроводили его в Бенгази для проверки и допроса команды судна, сообщил РИА Новости официальный представитель командования морскими силами ЛНА Али ас-Сабит.
Шоу-бизнес
Телеведущая Екатерина Андреева похвасталась фигурой в купальнике
Известная телеведущая Екатерина Андреева поделилась смелым снимком в купальнике.
Финансы
Сбербанк снизил ставки по некоторым вкладам в рублях
Как сообщил ТАСС главный аналитик Сбербанка Михаил Матовников через пресс-службу банка, снижение ставок по вкладам отыгрывает последнее решение Банка России снизить ключевую ставку на 0,25 п. п. "Также в этом снижении уже заложены все рыночные ожидания повторного снижения ставки ЦБ на 25 базисных пункта, которое рынок ожидает в конце февраля 2020 года", - добавил он.
Происшествия
В Москве уволили полицейского из-за ошибочного обыска у помощницы генпрокурора
Руководство столичной полиции уволило сотрудника, допустившего ошибку в документах, из-за которой полицейские и спецназ пытались провести обыск в квартире старшего помощника генпрокурора России по особым поручениям Марины Гридневой.
Футбол
«Вальядолид» обыграл в серии пенальти «Марбелью» в Кубке Испании
Футбольный клуб «Вальядолид» одержал победу над командой «Марбелья» в матче 1/32 финала Кубка Испании.