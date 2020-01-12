Армия и оружие

RT на русскомRT на русскомCNN: Американские военные в Ираке были предупреждены об ударе Ирана

Американские военные в Ираке были предупреждены о ракетном ударе со стороны Ирана за 2,5 часа до обстрела. Об этом сообщает CNN со ссылкой на представителей Вооружённых сил США. По их данным, большинство военных скрывались в бункерах или были выведены с базы к 23:00 во вторник, 7 января.
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