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CNN: Байден дал срок в четыре недели для предотвращения вторжения России на Украину

Как передает CNN, США начали реагировать на сообщения о планируемой Россией агрессии против Украины осенью.
РБК
Как отмечается в материале, Байден опасается повторения ошибок 2014 года, когда США и Евросоюз «были застигнуты врасплох» присоединением Крыма.
Известия
На Западе утверждают, что Москва стягивает войска к российско-украинской границе и готовится к вторжению на Украину.
Рамблер
Во время онлайн-саммита с Путиным Байден заявил об угрожающем характере передвижений российских войск у украинских границ.
РБК

Подробнее о событии

CNN: Байден дал срок в четыре недели для предотвращения вторжения России на Украину
РБК16:51
CNN: Байден дал команду предотвратить «вторжение» России на Украину
Рамблервчера в 03:58
CNN: США реагируют на кризис вокруг Украины быстрее, чем в 2014 году
РЕН ТВвчера в 07:18
CNN узнал о плане Байдена предотвратить атаку на Украину за четыре недели
Forbesвчера в 05:57
CNN: президент США дал команду предотвратить «вторжение» РФ на Украину
FBM.ruвчера в 05:42
CNN: Байден приказал предотвратить «вторжение» России на Украину
Газета.Ruвчера в 09:27
CNN узнал об «окне в четыре недели», за которое администрация Байдена хочет предотвратить вторжение России в Украину
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