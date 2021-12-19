РБКCNN: Байден дал срок в четыре недели для предотвращения вторжения России на УкраинуКак передает CNN, США начали реагировать на сообщения о планируемой Россией агрессии против Украины осенью.РБККак отмечается в материале, Байден опасается повторения ошибок 2014 года, когда США и Евросоюз «были застигнуты врасплох» присоединением Крыма.ИзвестияНа Западе утверждают, что Москва стягивает войска к российско-украинской границе и готовится к вторжению на Украину.РамблерВо время онлайн-саммита с Путиным Байден заявил об угрожающем характере передвижений российских войск у украинских границ.РБКЧитать далееСвернутьРосбалтРосбалтВоенное делоРязань ОнлайнФАНИноСМИКомсомольская правдаВоенное обозрениеРамблерВечерняя МоскваРусская ПланетаLife.ruПолитическая ЭкспертизаFBM.ruНовый ДеньТелеканал 360°ЦарьградГазета.RuРЕН ТВПодробнее о событииCNN: Байден дал срок в четыре недели для предотвращения вторжения России на УкраинуРБК16:51CNN: Байден дал команду предотвратить «вторжение» России на УкраинуРамблервчера в 03:58CNN: США реагируют на кризис вокруг Украины быстрее, чем в 2014 годуРЕН ТВвчера в 07:18CNN узнал о плане Байдена предотвратить атаку на Украину за четыре неделиForbesвчера в 05:57CNN: президент США дал команду предотвратить «вторжение» РФ на УкраинуFBM.ruвчера в 05:42CNN: Байден приказал предотвратить «вторжение» России на УкраинуГазета.Ruвчера в 09:27CNN узнал об «окне в четыре недели», за которое администрация Байдена хочет предотвратить вторжение России в УкраинуДождьвчера в 03:24Данное сообщение создано/распространено иностранным СМИ, выполняющим функции иностранного агентаИностранный агентПоказать ещёОценить900Поделиться