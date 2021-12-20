РИА НовостиCNN: Байден отвел четыре недели на предотвращение возможного вторжения России на УкраинуХорошо ли подобран заголовок?ДаНетПрезидент США Джо Байден поручил руководству по национальной безопасности использовать все возможные инструменты, чтобы сдержать якобы готовящееся вторжение России на Украину.РИА Новости«То, что мы делаем, очень продуманно», — сказал собеседник CNN.РБКБайден утверждал, что Соединённые Штаты направят войска в страны НАТО при «вторжении» России на Украину.RT на русскомРоссийские власти отвергают планы нападения на Украину.Эхо МосквыЧитать далееСвернутьРосбалтРосбалтВоенное делоРязань ОнлайнАктуальные НовостиНародные новостиФАНИноСМИЦентральная Служба НовостейРБКRT на русскомПолитика СегодняКомсомольская правдаВоенное обозрениеОбщественная служба новостейРамблерВечерняя МоскваПодробнее о событииCNN: Байден дал срок четыре недели для предотвращения вторжения России на УкраинуРБК16:51CNN: президент США дал команду предотвратить «вторжение» РФ на УкраинуFBM.ruвчера в 05:42CNN: США реагируют на кризис вокруг Украины быстрее, чем в 2014 годуРЕН ТВвчера в 07:18CNN узнал о плане Байдена предотвратить атаку на Украину за четыре неделиForbesвчера в 05:57CNN: Байден приказал предотвратить «вторжение» России на УкраинуГазета.Ruвчера в 09:27CNN: Байден дал команду предотвратить «вторжение» России на УкраинуРамблервчера в 03:58CNN узнал об «окне в четыре недели», за которое администрация Байдена хочет предотвратить вторжение России в УкраинуДождьвчера в 03:24Данное сообщение создано/распространено иностранным СМИ, выполняющим функции иностранного агентаИностранный агентПоказать ещёОценить1,6KПоделиться