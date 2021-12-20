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CNN: Байден отвел четыре недели на предотвращение возможного вторжения России на Украину

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Президент США Джо Байден поручил руководству по национальной безопасности использовать все возможные инструменты, чтобы сдержать якобы готовящееся вторжение России на Украину.
РИА Новости
«То, что мы делаем, очень продуманно», — сказал собеседник CNN.
РБК
Байден утверждал, что Соединённые Штаты направят войска в страны НАТО при «вторжении» России на Украину.
RT на русском
Российские власти отвергают планы нападения на Украину.
Эхо Москвы

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