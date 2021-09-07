В минувший вторник официальный представитель движения «Талибан» (запрещенная на территории РФ террористическая организация) заявил, что обстановка в северной афганской провинции Панджшер спокойная, боестолкновений нет.
"Единая Россия" внесет законопроект о добровольном техосмотре для автомобилей физлиц Белый дом поддержал идею об отмене обязательного техосмотра для мотоциклов и легковых автомобилей, принадлежащих физлицам.
"В настоящее время по факту халатности должностных лиц органов профилактики, осуществляющих административный надзор за лицами, освободившимися из мест лишения свободы, возбуждено и расследуется уголовное дело (ст. 293 УК РФ)", - сообщили в СК РФ.