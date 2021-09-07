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CNN: CША помогли деньгами Киеву в спецоперации против 33 россиян в Белоруссии в 2020 году

Центральное разведывательное управление США оказывало помощь в подготовке украинскими властями операции, которая привела к задержанию 33 россиян на территории Белоруссии в прошлом году.
ТАСС
По информации телеканала, украинская сторона получила от США деньги, техническую помощь и консультации ЦРУ во время организации операции.
НТВ
Собеседники CNN заявили, что двое из задержанных на тот момент россиян были свидетелями запуска ракеты, которой якобы был сбит Boeing на Украине в 2014 году.
RT на русском
14 августа 2020 года Генпрокуратура сообщила, что 32 из 33 задержанных в Белоруссии россиян возвращены домой.
Известия

С чего всё началось

Спецслужбы Украины создали подставную частную военную компанию (ЧВК), чтобы получать информацию о российских наемниках, сообщает CNN
 со ссылкой на бывших сотрудников украинских спецслужб.

Подробнее о событии

CNN: Украина привлекла российских наемников в Белоруссию через подставную ЧВК
Коммерсантъ20:26
CNN: CША деньгами помогли Украине в спецоперации по задержанию 33 россиян в Белоруссии в 2020 году
Комсомольская правда21:37
CNN сообщил о помощи США Украине в задержании 33 россиян в Белоруссии
Интерфакс21:08
CNN: США помогли Украине деньгами в операции против 33 россиян в Белоруссии в 2020 году
Lenta.ru20:33
CNN: ЦРУ помогло Украине подготовить операцию в Белоруссии
RT на русском22:09
CNN: CША помогли деньгами Киеву в спецоперации против 33 россиян в Белоруссии в 2020 году
РИА Новости19:54
CNN: ЦРУ помогло Украине организовать операцию с задержанием 33 россиян в Белоруссии
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