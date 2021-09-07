«По данным наших источников, операция, проводившаяся под руководством Украины, получила некоторое финансирование из США, а также (имело место) техническое содействие и консультативные услуги от ЦРУ», – передает РИА «Новости» текст репортажа.
«С прискорбием сообщаем, что при исполнении служебного долга, находясь в Норильске на межведомственных учениях по защите Арктической зоны от чрезвычайных ситуаций, спасая жизнь человека, трагически погиб глава МЧС Евгений Зиничев», — заявили в ведомстве.
В секции, где представлено лучшее мировое кино (Contemporary World Cinema), будет показан фильм "Купе номер 6" режиссера Юхо Куосманена, снятый в копродукции с Россией и удостоенный "Гран-при" 74-ого Каннского кинофестиваля.
Предположительно первая партия процессоров Alder Lake, поступивших в продажу, будет включать флагманский Core i9-12900K, плюс рабочую лошадку Core i7-12700K и, возможно, Core i5-12600K среднего уровня (хотя это может появиться позже) — и, конечно же, не- K вариантов, как уже упоминалось.