Будьте в Плюсе

CNN: CША помогли деньгами Киеву в спецоперации против 33 россиян в Белоруссии в 2020 году

Центральное разведывательное управление США оказывало помощь в подготовке украинскими властями операции, которая привела к задержанию 33 россиян на территории Белоруссии в прошлом году.
ТАСС
Телекомпания показала интервью с человеком, которого представила как бывшего высокопоставленного сотрудника разведки Украины.
Взгляд.ру
«По данным наших источников, операция, проводившаяся под руководством Украины, получила некоторое финансирование из США, а также (имело место) техническое содействие и консультативные услуги от ЦРУ», – передает РИА «Новости» текст репортажа.
Взгляд.ру
Еще один задержанный, который имеет вместе с российским белорусское гражданство, остался на территории республики.
ТАСС

С чего всё началось

США финансировали операцию украинских спецслужб, следствием которой было задержание 33 россиян белорусскими спецслужбами в июле 2020 года, сообщает CNN
 со ссылкой на источники.

Подробнее о событии

CNN: ЦРУ помогло Украине подготовить операцию в Белоруссии
RT на русском22:09
CNN: CША деньгами помогли Украине в спецоперации по задержанию 33 россиян в Белоруссии в 2020 году
Комсомольская правда21:37
CNN: CША помогли деньгами Киеву в спецоперации против 33 россиян в Белоруссии в 2020 году
РИА Новости19:54
CNN: США помогли Украине деньгами в операции против 33 россиян в Белоруссии в 2020 году
Lenta.ru20:33
CNN: США финансировали операцию Украины против задержанных под Минском россиян
Коммерсантъ20:26
CNN сообщил о помощи США Украине в задержании 33 россиян в Белоруссии
Интерфакс21:08
CNN: ЦРУ помогло Украине организовать операцию с задержанием 33 россиян в Белоруссии
ТАСС19:42

Интересное

Во время учений в Норильске погиб глава МЧС Евгений Зиничев

«С прискорбием сообщаем, что при исполнении служебного долга, находясь в Норильске на межведомственных учениях по защите Арктической зоны от чрезвычайных ситуаций, спасая жизнь человека, трагически погиб глава МЧС Евгений Зиничев», — заявили в ведомстве.
RT на русском10:09

Как российское кино будет представлено на фестивале в Торонто

В секции, где представлено лучшее мировое кино (Contemporary World Cinema), будет показан фильм "Купе номер 6" режиссера Юхо Куосманена, снятый в копродукции с Россией и удостоенный "Гран-при" 74-ого Каннского кинофестиваля.
Российская газета06:23

Процессоры Intel Alder Lake могут поступить в продажу 19 ноября

Предположительно первая партия процессоров Alder Lake, поступивших в продажу, будет включать флагманский Core i9-12900K, плюс рабочую лошадку Core i7-12700K и, возможно, Core i5-12600K среднего уровня (хотя это может появиться позже) — и, конечно же, не- K вариантов, как уже упоминалось.
Astera6 сентября в 08:49