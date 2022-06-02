В случае использования Украиной поставленных США ракетных систем против российских объектов у Вооруженных сил не останется иного выбора, как действовать на поражение центров принятия решений, заявил интервью телеканалу Al Jazeera зампред Совета безопасности России Дмитрий Медведев Зампред Совбеза Медведев предупредил об ответе, если Киев ударит по России из РСЗО HIMARS.
На июньской State of Play Capcom официально анонсировала Resident Evil 4 Remake — игра разрабатывается сразу с неким «дополнительным контентом», заточенным под PlayStation VR 2. Игра выйдет на PC, PlayStation 5 и Xbox Series X|S 24 марта 2023 года.
Пользователи платформы Reddit резко отреагировали на недавнюю публикацию британского издания The Times, в которой утверждается, что батальон "Азов", на боевиков которого в России заведены уголовные дела, отказался от нацистской символики, а "российская пропаганда несправедливо эксплуатировала" эту тему.