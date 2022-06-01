Будьте в Плюсе

CNN: Европе грозит дефицит энергоресурсов из-за поиска альтернатив российскому газу

Желание Европы найти альтернату российскому газу может к зиме привести к глобальному энергетическому кризису.
Телеканал 360°
Однако если странам ЕС удастся "резко снизить" зависимость от российского газа, общемировой спрос на сырье к концу нынешнего года превысит предложение на 26 миллионов тонн.
РИА Новости
"Все подготовлено для устойчивого дефицита поставок, высоких цен, экстремальной волатильности, спекуляционным рынкам и усиленной геополитической борьбе в сфере СПГ", - приводит телекомпания слова аналитика фирмы Каушаля Рамеша.
ТАСС
«Хоть растущий спрос привел к наибольшему буму новых проектов СПГ в мире за более чем десятилетие, темпы строительства свидетельствуют, что облегчение (в ситуации с поставками газа) маловероятно до 2024 года», — заявили эксперты.
Телеканал 360°

Подробнее о событии

CNN: отказ Европы от российского газа спровоцирует энергетический кризис
Рамблер01:48
CNN: газовые поиски ЕС обернутся мировым дефицитом энергоресурсов
REGNUM02:28
CNN: «погоня» ЕС за газом грозит дефицитом энергоресурсов
Московский Комсомолец21:50
CNN: поиск Европой альтернатив газу из России может привести мир к дефициту энергоресурсов
ТАСС00:27
CNN: «погоня» ЕС за газом при отказе от поставок из России грозит дефицитом энергоресурсов
РИА Новости19:40
Локдауны пройдут. Что ждет спрос на газ и достанется ли он Европе
ПРАЙМ30 мая в 10:26
Отказ от российского газа: эксперты о последствиях для Европы и Азии
Актуальные комментарии30 мая в 10:18

Интересное

Российская хакерская группа RaHDIt опубликовала личные данные 700 сотрудников СБУ

Российская хакерская группа RaHDIt опубликовала личные данные 700 сотрудников Службы безопасности Украины (СБУ). Об этом пишет РИА Новости.
Lenta.ru00:34

Песков о строительстве дорог: принимаются меры для осуществления действующих проектов

Предпринимаются меры, чтобы не замедлять проекты по строительству дорог, несмотря возможное изменение цен в сторону повышения, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя заявление главы "Автодора" о том, что трасса М-12 от Москвы до Казани может быть на 30% дороже запланированной суммы.
РИА Новости07:37

Песков: Кремль не доверяет словам Зеленского не использовать американские РСЗО для атак

Власти не доверяют словам президента Украины Владимира Зеленского об отсутствии планов использовать РСЗО HIMARS для атак на Россию.
Lenta.ru06:38

В Испании скончалась бывшая катарская принцесса Касия Галланио

В испанской Марбелье в воскресенье, 29 мая, было найдено тело Касии Галланио, третьей жены Абделазиза Бин Халифы Аль-Тани, дяди эмира Катара.
Газета.Ruвчера в 16:46

4 нововведения для водителей в РФ вступают в силу с 1 июня 2022 года

С 1 июня 2022 года автомобилистам, транспортные средства которых оснащены газобаллонным оборудованием (с пропан-бутаном или метаном), придётся всегда иметь при себе паспорта на каждый установленный баллон.
Новые автомобили05:59

IKEA изменила график работы отделов обмена и возврата в России

Сеть мебельных магазинов IKEA с 1 июня переходит на новый график работы, при этом сами магазины по-прежнему останутся закрыты.
РБК05:34

В российских кинотеатрах начнут показывать первые серии отечественных сериалов

В российских кинотеатрах начнут показывать первые серии отечественных сериалов. Об этом сообщают «Ведомости».
Lenta.ru03:03

Tekniikka & Talous: Финляндия может потерять 600 миллионов евро из-за отсутствия россиян

Из-за отсутствия российских туристов Финляндия может потерять 600 миллионов евро.
Lenta.ruвчера в 12:45

Myśl Polska на основании опроса назвала Польшу самой русофобской страной

Польша оказалась самой русофобской страной по результатам опроса в 52 странах.
ФАН05:46

На посольство США в Москве ночью спроецировали видео с погибшими в Донбассе детьми

Активисты спроецировали видео на здание посольства США в Москве, в котором были показаны дети, погибшие в Донбассе в результате действий украинских военных.
RT на русском02:48