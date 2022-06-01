"Все подготовлено для устойчивого дефицита поставок, высоких цен, экстремальной волатильности, спекуляционным рынкам и усиленной геополитической борьбе в сфере СПГ", - приводит телекомпания слова аналитика фирмы Каушаля Рамеша.
«Хоть растущий спрос привел к наибольшему буму новых проектов СПГ в мире за более чем десятилетие, темпы строительства свидетельствуют, что облегчение (в ситуации с поставками газа) маловероятно до 2024 года», — заявили эксперты.
Предпринимаются меры, чтобы не замедлять проекты по строительству дорог, несмотря возможное изменение цен в сторону повышения, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя заявление главы "Автодора" о том, что трасса М-12 от Москвы до Казани может быть на 30% дороже запланированной суммы.
С 1 июня 2022 года автомобилистам, транспортные средства которых оснащены газобаллонным оборудованием (с пропан-бутаном или метаном), придётся всегда иметь при себе паспорта на каждый установленный баллон.