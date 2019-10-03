Политика
ТАССCNN: ФБР размещает в Facebook материалы для вербовки россиян
Федеральное бюро расследований (ФБР) размещает в социальной сети Facebook материалы для вербовки россиян, проживающих в районе Вашингтона, сообщила в среду телекомпания CNN.
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Наука
Женский оргазм появился в процессе эволюции
SciencePop вчера в 11:56
Политика
В Симферополе норвежский депутат презентовал книгу о «нашем Крыме»
Российская газета 09:54
Политика
Зеленский призвал разработать стратегию деоккупации Крыма
Как сообщает пресс-служба президента, Зеленский также заявил о необходимости разработки стратегии "деоккупации временно оккупированных территорий Крыма и востока Украины, возвращения их под контроль Украины и реинтеграции населения".
Интерфакс 11:04
Происшествия
Семь человек погибли при крушении бомбардировщика B-17 в США
Семь человек погибли, еще девять пострадали в результате крушения бомбардировщика B-17 времен Второй мировой войны рядом с международным аэропортом Брэдли в штате Коннектикут, сообщил телеканал NBC.
РБК 20:37
Шоу-бизнес
Директор Эрики Герц высказался о ее романе с Константином Меладзе
Фото: Многие считают, что Брежневу постигла судьба экс-супруги Меладзе Как сообщает издание «Пятый канал», продюсера с его подопечной связывают исключительно рабочие отношения, ни о каком романе и речи не идет.
Bimru.ru вчера в 02:27
Экономика
На сокращение чиновников в России потратят 5 млрд рублей
Предполагается, что сокращение чиновников будет разделено на два этапа. Первый начнется уже в следующем году.
ТВ Центр вчера в 02:19
Культура
Прощание с Марком Захаровым началось в театре «Ленком»
В «Ленкоме» началось прощание с художественным руководителем театра Марком Захаровым, который скончался 28 сентября в возрасте 85 лет.
RT на русском вчера в 03:24
Спорт
Шубенков выиграл серебро ЧМ в беге на 110 метров с барьерами
Российский легкоатлет Сергей Шубенков стал серебряным призером чемпионата мира в Дохе в беге на дистанции 110 метров с барьерами, сообщает ТАСС.
Газета.Ru 18:00
Наука
Айсберг весом 315 миллиардов тонн откололся в Антарктиде
Айсберг весом 315 миллиардов тонн откололся от шельфового ледника Эймери в Антарктиде, свидетельствуют данные спутникового мониторинга.
Sibnet Новости вчера в 04:49
Авто
В России объявлены цены и комплектации нового Toyota RAV4
Цены на новую Toyota RAV4 в комплектации «Комфорт» начинается от 1 980 000 рублей.
Ugpressa.ru вчера в 16:56
Экономика
Минфин ужесточит налогообложение богатых россиян
Минфин намерен расширить критерии для признания граждан налоговыми резидентами.
Известия вчера в 04:21
Политика
США могут ввести пошлины на вино и сыр из ЕС
Госсекретарь Майк Помпео рассказал, что власти США могут ввести пошлины на вино и сыры из ЕС. Об этом сообщает РИА "Новости".
Газета.Ru 15:06
Технологии
«МегаФон» и Blizzard Entertainment договорились о сотрудничестве
«Мегафон» сегодня запустил портал «МегаФон игры», первым партнером которого стала Blizzard Entertainment (входит в Activision Blizzard), сообщает «Коммерсант».
Sostav.ru 04:10
Политика
Трамп пообещал «поладить» с Россией
Президент США Дональд Трамп заявил, что США поладят с Россией, поскольку это было бы "разумно".
РИА Новости 15:13
Политика
Новак сообщил о возможных вариантах маршрута «Северного потока-2»
Москва рассчитывает реализовать проект "Северный поток-2" в заявленном маршруте, но при этом существуют и другие варианты, сообщил Новак.
Экономика сегодня 02:51
Армия и оружие
Найдены доказательства высадки «Летучего отряда Кадырова» в Норвегии
27 сентября норвежские СМИ сообщили, что на территории архипелага Шпицберген и на материковой части Норвегии заметили бойцов российского спецназа, действующих под видом штатских.
Lenta.ru 06:49
Происшествия
Пропавших на лодке мужчин в Хабаровском крае ищут с помощью вертолета
МЧС России направили на поиски двух мужчин, пропавших 28 сентября, вертолет со спасателями, сообщает пресс-служба Дальневосточного регионального поисково-спасательного отряда МЧС РФ.
REGNUM 22:27
Гаджеты
Названы смартфоны Huawei, которые получат Android 10
В течение октября обновление Android 10 вместе с новой EMUI станет доступно для флагманских смартфонов P20, P30 и Mate 20, в ноябре его получит Mate 10.
iReactor 06:42
Происшествия
«Коммерсантъ» узнал, что полковник ФСБ Черкалин брал взятки на Лубянке
Полковник ФСБ Кирилл Черкалин получал некоторые взятки от посредников, в числе которых был полковник ФСБ Михаил Горбатов на улице или в кафе у здания ФСБ на Лубянской площади и всего таким образом получил $750 тысяч, установило следствие.
Интерфакс вчера в 02:02
Гаджеты
Microsoft рассказал о новом смартфоне с двумя экранами
Новый смартфон Surface Duo с двумя экранами 5,6 дюйма на базе Android представила компания Microsoft.
REGNUM 20:30
Происшествия
Сбербанк сообщил об утечке данных клиентов
Сбербанк проводит расследование в связи с утечкой в сеть персональных данных клиентов. Об этом сообщается в пресс-релизе банка на сайте.
Lenta.ru 22:19
Экономика
Минздрав предложил реформу системы оплаты труда медиков
Минтруд и Минздрав разработают законопроект, который позволит правительству устанавливать требования к отраслевым системам оплаты труда.
Ведомости 13:14
Футбол
«Зенит» обыграл «Бенфику» в Лиге чемпионов
Lenta.ru 16:53
Экономика
Цены на продукты вырастут на 3,5% к концу 2019 года
Цены на продукты питания к конце 2019 года увеличатся на 3,5%. Об этом сообщают "Известия".
Газета.Ru 13:38
Общество
Диетолог предостерегла от «элитных» сортов мяса в вакуумной упаковке
Мясо в вакуумной упаковке может быть вредно, заявила диетолог Марина Ваулина в интервью «Вечерней Москве».
REGNUM 20:10
Происшествия
Директор школы во Владимире обезвредил подростка с топором
Во Владимире директор одной из школ обезвредил восьмиклассника, который пришёл в учебное заведение с топором и достал его из рюкзака.
RT на русском 16:30
Политика
Путин ответил на выкрик грузинской журналистки в Ереване
РИА Новости вчера в 06:18
Происшествия
В Подмосковье крокодил погиб под колесами грузовика
Крокодил погиб по колесами грузового автомобиля в Подмосковье, сообщили РИА Новости в ГУМВД по Московской области.
РИА Новости 15:24
Шоу-бизнес
Максим Галкин опубликовал фото Пугачевой в мини-платье
Одни поклонники отметили Лизу, являющуюся словно маленькой принцессой, а другие обратили внимание на наряд Пугачевой и её мини-платье, оголяющее стройные ноги и подчёркивающее талию при помощи широкого пояса.
ИнфоСМИ 16:18