Федеральное бюро расследований (ФБР) размещает в социальной сети Facebook материалы для вербовки россиян, проживающих в районе Вашингтона, сообщила в среду телекомпания CNN.

CNN: ФБР размещает в Facebook материалы для вербовки россиян

Общество Детские онкологи начали увольняться из НМИЦ имени Блохина Напомним, в понедельник несколько сотрудников детского онкоцентра опубликовали видеообращение, в котором потребовали отставки руководства медучреждения.

Происшествия В США разбился бомбардировщик времен Второй мировой войны В США разбился американский бомбардировщик времен Второй мировой войны Boeing B-17 Flying Fortress («Летающая крепость»).

Здоровье Саратовская область вошла в пятерку самых вымирающих регионов России Если за семь месяцев прошлого года естественная убыль населения в нашем регионе составляла 7 710 человек, то в этом уже 8 321.

Единоборства Емельяненко и Кокляев подрались в московском баре Боец смешанных единоборств Александр Емельяненко и пауэрлифтер Михаил Кокляев устроили потасовку в ресторанном комплексе в центре Москвы.

Культура Блогер Ивлеева получила премию ТЭФИ Блогер Анастасия Ивлеева получила премию ТЭФИ, став лучшей ведущей развлекательного ток-шоу прайм-тайма, передает ТАСС.

Общество Диетолог предостерегла от «элитных» сортов мяса в вакуумной упаковке Мясо в вакуумной упаковке может быть вредно, заявила диетолог Марина Ваулина в интервью «Вечерней Москве».

Политика В Нидерландах потребовали изучить роль Украины в крушении MH17 Нижняя палата представителей Нидерландов потребовала подробнее расследовать роль Украины в катастрофе рейса MH17 над Донбассом в 2014 году, передает портал nos.nl.

Шоу-бизнес Максим Галкин опубликовал фото Пугачевой в мини-платье Одни поклонники отметили Лизу, являющуюся словно маленькой принцессой, а другие обратили внимание на наряд Пугачевой и её мини-платье, оголяющее стройные ноги и подчёркивающее талию при помощи широкого пояса.

Наука Повреждения легких вейперов США напомнили врачам химические ожоги Врачи одного из крупнейших частных исследовательских центров мира - Клиники Майо - сообщили 2 октября, что повреждения легких вейперов, погибших и заболевших в США, напоминают химические ожоги.

Экономика Пенсии россиян отберут на строительство дорог Российский эмигрант пояснил, зачем власти страны повысили пенсионный возраст и куда пойдут накопления россиян на «старую» пенсию.

Экономика «Библио-Глобус» расторг сделку с обанкротившимся Thomas Cook Российский туроператор "Библио-Глобус" расторг сделку купли-продажи с обанкротившимся британским холдингом Thomas Cook.

Происшествия Житель Саратова выпал из окна вместе с двумя детьми В Саратове мужчина погиб, выпав из окна девятого этажа с двумя малолетними детьми, один из которых также разбился, а другого увезли в больницу с тяжелыми травмами.

Политика Путин раскритиковал журналиста NBC за искажение смысла его слов Президент России Владимир Путин поправил слова модератора планерного заседания форума "Российская энергетическая неделя", корреспондента NBC News Кира Симмонса, заявив, что тот исказил его слова о либерализме.

Общество Россиянин подал в суд на Apple за «доведение до гомосексуализма» Пресненский районный суд Москвы принял на рассмотрение иск местного жителя, который обвинил компанию Apple в «доведении до гомосексуализма» и потребовал выплатить ему миллион рублей компенсации за «нравственные страдания и душевный вред», сообщает «Говорит Москва».

Шоу-бизнес Боярский грубо прокомментировал нарушение правил парковки на Невском Актер театра и кино Михаил Боярский прокомментировал информацию о нарушении им правил парковки.

Происшествия Арестован заместитель гендиректора «Аэрофлота» Заместитель генерального директора «Аэрофлота» Владимир Александров заключен под стражу по обвинению в хищении 250 миллионов рублей.

Авто Начались продажи бюджетного «паркетника» Renault Kwid Как и предполагалось, рестайлинговый Renault Kwid стал практически полной копией концепта City K-ZE, представленного весной этого года: на это указывают такой же передок (за исключением рисунка радиаторной решетки и еще ряда мелочей) и корма серийной модели.

Политика Путин оценил выступление Греты Тунберг Российский президент Владимир Путин заявил, что не разделяет восторги по поводу выступления шведской эко-активистки Греты Тунберг.

Экономика Минфин предложил изменить подход к налогообложению Google и Facebook Ведомство хочет изменить подходы к налогообложению так, чтобы цифровые корпорации вроде Google, Facebook и Apple делились доходами от российской аудитории с российским бюджетом, а не платили налог на прибыль только по месту регистрации головного офиса.

Шоу-бизнес Ивлеева рассказала Урганту о своей свадьбе с Элджеем Популярный российский блогер и телеведущая Настя Ивлеева в шоу «Вечерний Ургант» рассказала о свадьбе с рэпером Элджеем.

Шоу-бизнес Родные Спартака Мишулина выиграли суд за его имущество Выиграть суд родным известного артиста удалось уже не в первый раз.

Армия и оружие Минобороны опровергло информацию об испытаниях С-500 в Сирии Как отметили в Минобороны, опыт использования различных российских средств ПВО в Сирии безусловно учитывается при разработке перспективных систем вооружения, а также отдельных узлов и подсистем.

Энергетика «Газпром» назвал альтернативный маршрут «Северного потока —2» Запасные маршруты газопровода «Северный поток — 2» предполагают его строительство вне экономических зон Дании — в нейтральных водах, но вблизи датской территории.