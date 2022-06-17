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CNN: Госдеп проверит подлинность фото плененных на Украине американцев Дрюке и Хьюна

Госдепартамент США решил изучить подлинность фотографии, на которой, возможно, запечатлены два американца, которые попали в плен на Украине.
Газета.Ru
15 июня британское издание The Telegraph сообщило, что российские военные взяли в плен в пригороде Харькова двух американских наемников, которые воевали на стороне Киева.
Lenta.ru
По данным газеты, 39-летний Александр Дрюке и 27-летний Энди Хюйн считаются первыми американцами, попавшими в российский плен.
РИА Новости
Госдепартамент ранее также заявлял, что проверяет информацию о еще одном американце, который мог пропасть без вести в ходе участия в боевых действиях на Украине.
РИА Новости

Подробнее о событии

CNN: Госдеп проверяет подлинность фото пленённых на Украине американцев
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Власти США изучают фото плененных на Украине американцев
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CNN: Госдеп проверит подлинность фото плененных на Украине американцев Дрюке и Хьюна
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