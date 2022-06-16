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CNN: Госдеп проверяет подлинность фото плененных на Украине американцев Дрюке и Хюйна

Госдепартамент начал проверку подлинности фотографии, на которой запечатлены два американца, предположительно, попавших в плен на Украине.
Известия
15 июня британское издание The Telegraph сообщило, что российские военные взяли в плен в пригороде Харькова двух американских наемников, которые воевали на стороне Киева.
Lenta.ru
По данным газеты, 39-летний Александр Дрюке и 27-летний Энди Хюйн считаются первыми американцами, взятыми в плен военными РФ.
РИА Новости
Госдепартамент ранее также заявлял, что проверяет информацию о еще одном американце, который мог пропасть без вести в ходе участия в боевых действиях на Украине.
РИА Новости

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CNN: Госдеп проверит подлинность фото плененных на Украине американцев Дрюке и Хюйна
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