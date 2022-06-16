Канада и Германия консультируются по поводу оборудования компании Siemens, из-за отсутствия которого "Газпром" сократил экспорт газа в Европу, передает агентство Рейтер со ссылкой на канадское министерство природных ресурсов.
Президент США Джо Байден заявил, что принимал решение о введении антироссийских санкций, спровоцировавших кризис на мировых рынках топлива и продовольствия, как верховный главнокомандующий, а не политик, думающий о выборах.
Эксперт отметил, что на отряда территориальной обороны и Вооружённые силы Украины, находящиеся под Харьковом, психологически в отрицательную сторону повлиял фактор взятия российскими войсками Мариуполя с последующей сдачей в плен.
Заместитель Председателя Совета Безопасности России Дмитрий Медведев отреагировал на поступившую инициативу по пересадке чиновников на автомобили марки «Лада», рассказав 16 июня о своей первой машине — ВАЗ-2107 «Жигули».