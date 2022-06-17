Будьте в Плюсе

CNN: Госдепартамент изучит подлинность фото плененных на Украине граждан США Дрюке и Хьюна

Госдепартамент США решил проверить подлинность фотографии, на которой, вероятно, запечатлены задержанные на Украине американские граждане Александр Дрюке и Энди Хюйн, участвовавшие в боевых действиях в Донбассе.
Lenta.ru
Доподлинно известно, что Друке и Хюинь пропали без вести во время боя 9 июня под городом Избицкое.
REGNUM
Госдепартамент ранее также заявлял, что проверяет информацию о еще одном американце, который мог пропасть без вести в ходе участия в боевых действиях на Украине.
РИА Новости
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что Кремлю неизвестно про американских военных, которых якобы взяли в плен российские военные.
РИА Новости

Подробнее о событии

CNN: Госдепартамент изучит подлинность фото плененных на Украине граждан США Дрюке и Хьюна
Lenta.ru00:51
CNN: Госдеп проверит фотографию с пленными американцами на Украине
ТАСС22:44
CNN: Госдеп изучит подлинность фото плененных на Украине американцев Дрюке и Хьюна
РИА Новости19:25
CNN: власти США изучают фото плененных на Украине американцев
URA.Ru20:32
Власти США изучают фото плененных на Украине американцев
Московский Комсомолец19:59
Мать пленного наемника из США заявила о проверке фото с ним в госдепе
Взгляд.ру19:31
CNN: Госдеп проверяет подлинность фото пленённых на Украине американцев
RT на русском22:03

Интересное

Разбившийся под Белгородом штурмовик Су-25 ВКС РФ оказался полностью разрушен

«Су-25 упал в поле в Корочанском районе, при столкновении с землей самолет взорвался и полностью разрушен», — рассказал источник РИА Новости.
Lenta.ru04:00

Оператор GRT заявил, что Франция больше не получает российский газ по трубопроводу

Оператор GRT заявил, что Франция больше не получает российский газ по трубопроводу - АФП.
ТАСС04:22

Майк Тайсон станцевал и спел в костюме пчелы: очень странное видео

Бывший абсолютный чемпион мира по боксу Майк Тайсон опубликовал в своей соцсети видео, где он танцует в костюме пчелы.
Спорт-Экспресс04:25

Патрушев назвал Восточную Европу наиболее вероятным театром военных действий НАТО

"Очевидно, что НАТО рассматривает Восточно-Европейский регион как наиболее вероятный театр военных действий", - заметил он.
РИА Новости03:46

В Госдуме заявили, что приговоренные в ДНР иностранцы могут быть обменяны на россиян

Верховный суд ДНР приговорил их к смертной казни за участие в боевых действиях в составе украинских вооруженных формирований в качестве наемников.
ТАСС21:48

Минобороны сообщило об уничтожении штаба «Азова» в Харьковской области

ВКС России высокоточными ракетами уничтожили штаб подразделения украинского батальона «Азов» (его символика признана в России экстремистской и запрещена) в районе поселка Песочин в Харьковской области, сообщили в Минобороны России.
РБК04:53

Группировка ВСУ попыталась прорваться на территорию ДНР со стороны Макеевки

Группировка Вооруженных сил Украины попыталась прорваться из окружения со стороны Макеевки.
ТАСС04:47

Глава Минобороны Польши Блащак заявил, что Варшава не даст Кремлю восстановить империю

«Российская империя угрожала и угрожает свободе европейских стран, поэтому необходимо жестко противостоять этой агрессии, отсюда и твердая поддержка, конкретная, реальная поддержка, которую мы оказываем Украине», — подчеркнул министр.
Lenta.ru04:26

Ведущий Fox News Карлсон обвинил Байдена в провоцировании топливного кризиса в США

Американский телеведущий телеканала Fox News Такер Карлсон опубликовал статью, в которой назвал виновных в топливном кризисе в США.
Lenta.ru01:20

Великобритания намерена усилить войска НАТО в Эстонии

Великобритания с большой долей вероятности (highly likely) направит дополнительный военный контингент для усиления потенциала НАТО в Эстонии.
REGNUM04:51