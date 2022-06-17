Госдепартамент США решил проверить подлинность фотографии, на которой, вероятно, запечатлены задержанные на Украине американские граждане Александр Дрюке и Энди Хюйн, участвовавшие в боевых действиях в Донбассе.
ВКС России высокоточными ракетами уничтожили штаб подразделения украинского батальона «Азов» (его символика признана в России экстремистской и запрещена) в районе поселка Песочин в Харьковской области, сообщили в Минобороны России.
«Российская империя угрожала и угрожает свободе европейских стран, поэтому необходимо жестко противостоять этой агрессии, отсюда и твердая поддержка, конкретная, реальная поддержка, которую мы оказываем Украине», — подчеркнул министр.