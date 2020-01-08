Армия и оружие
RT на русскомИран предупредил Ирак о ракетных ударах по базам США
В ночь на 8 января Иран нанёс удары по двум базам Соединённых Штатов на западе и на севере Ирака. СМИ сообщили о десятках погибших. Также журналисты, ссылаясь на источник, писали, что американские военные были заранее оповещены о ракетных ударах Ирана в Ираке.
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Люди несут цветы к посольству Украины в Москве в память о жертвах крушения самолета в Тегеране.
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Армия и оружие
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Для удара по военным базам США Иран использовал ракеты типа Qiam-1 и Fateh-110.
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Путин и Эрдоган открыли «Турецкий поток»
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Президент России Владимир Путин прибыл с визитом в Дамаск. Об этом во вторник сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
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В Сети показали концепт Lada Vesta Premium
В Сети появилось первое фото неофициального концепта Lada Vesta Premium.
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Клуб Российской премьер-лиги (РПЛ) «Ростов» опубликовал заявление относительно разрыва контракта с экс-капитаном команды Рагнаром Сигурдссоном.
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В Роскачестве назвали самые качественные российские товары
Отечественное премиальное мясо уже даже поставляется в Латинскую Америку, а качество мяса птицы в России выше, чем, например, у европейских и американских производителей.
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В столице Канады Оттаве произошла стрельба. Один человек погиб, еще трое получили ранения.
Происшествия
В отсеке шасси самолета, севшего в Париже, нашли мертвого ребенка
Работники парижского аэропорта Шарль де Голль обнаружили тело десятилетнего ребенка в отсеке шасси самолета, который прилетел из Абиджана.
Шоу-бизнес
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Политика
Украинский самолет мог быть сбит ракетой
Лукашевич считает крайне подозрительным совпадением то, что самолет разбился в тот момент, когда отношения между Ираном и США максимально обострились, «именно поэтому версия теракта или уничтожения самолета ракетой должна быть одной из самых приоритетных», сообщает «Лента.ру».
Финансы
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Вчера давали за доллар 61.91 руб, что было меньше на 0 руб .
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Samsung презентовал неубиваемый смартфон Galaxy Xcover Pro
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Политика
В Кремле отвергли связь убийства Сулеймани и визита в Россию Меркель
Пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков отверг связь между визитом канцлера Германии Ангелы Меркель в Россию и убийства иранского генерала Касема Сулеймани, об этом 8 января он рассказал общаясь с журналистами.
Хоккей