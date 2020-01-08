В ночь на 8 января Иран нанёс удары по двум базам Соединённых Штатов на западе и на севере Ирака. СМИ сообщили о десятках погибших. Также журналисты, ссылаясь на источник, писали, что американские военные были заранее оповещены о ракетных ударах Ирана в Ираке.

Иран предупредил Ирак о ракетных ударах по базам США

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