Политика
РИА НовостиCNN: Курт Волкер подал в отставку
Спецпредставитель США по Украине Курт Волкер уходит в отставку, сообщает в субботу телеканал CNN со ссылкой на три источника.
Читать в источнике
Оценить126
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7010 источников, обновлено в 03:08, Вашингтон
Политика
После речи Лаврова в ООН выстроилась очередь желающих с ним пообщаться
Официальный представитель МИД России Мария Захарова разместила в своем Facebook фотографию очереди из желающих пообщаться с министром иностранных дел Сергеем Лавровым после его выступления на Генассамблее ООН.
РИА Новости вчера в 18:09
Политика
Захарова ответила на слова о причастности России к скандалу в США
Официальный представитель Министерства Иностранных Дел Российской Федерации Мария Захарова ответила на заявление спикера палаты представителей США Нэнси Пелоси о причастности российской стороны к скандалу вокруг телефонной беседы американского президента Дональда Трампа с украинским главой Владимиром Зеленским.
Капитал страны вчера в 12:57
Происшествия
Максим Аверин отказался извиняться за дебош на борту самолета
РИА Новости вчера в 18:53
Энергетика
«Нафтогаз» предупредил об угрозе срыва отопительного сезона на Украине
В сентябре президент Украины Владимир Зеленский поручил правительству, Раде и силовикам обеспечить подготовку к отопительному сезону.
РИА Новости 02:29
Общество
Россиянам могут запретить курить на балконах
Соответственно, отныне россияне не смогут готовить шашлыки, зажигать свечи на балконах и курить.
Невинномысский рабочий 26 сентября в 08:41
Политика
В МИД России предложили перенести международные мероприятия из США
Российская сторона предложила перенести все международные мероприятия из Соединенных Штатов в другие страны после отказа в выдаче виз российской делегации.
Газета.Ru 25 сентября в 20:40
Шоу-бизнес
Максим Галкин с бородой напомнил поклонникам Джигурду
Максим Галкин удивил поклонников неожиданным преображением. Он опубликовал фото с густой растительностью на лице.
Суть событий вчера в 05:58
Происшествия
Украинские пограничницы убили новорождённого ребёнка
Во Львове две пограничницы Западного территориального управления Госпогранслужбы убили новорождённого младенца.
Piter.tv вчера в 08:34
Экономика
В Великобритании выпустят бюсты Меркьюри на миллион фунтов
Телепрограмма вчера в 20:16
Политика
Кремль ответил на слова Саакашвили о плане Путина воссоздать СССР
Ранее Саакашвили, слова которого опубликовали грузинские СМИ, заявил, что у президента РФ Владимира Путина якобы есть планы по воссозданию СССР, связанные с объединением Армении, Грузии, Белоруссии, Молдавии и части Украины за исключением Западной.
РИА Новости вчера в 13:40
Политика
Мадуро сообщил о прибытии в Венесуэлу российских военных специалистов
Лидер Венесуэлы Николас Мадуро сообщил о прибытии в страну двух российских самолётов с военно-техническим персоналом.
RT на русском вчера в 21:39
Культура
Полиглот Дмитрий Петров создал курс по изучению татарского языка
ГТРК Татарстан 26 сентября в 10:31
Армия и оружие
Появилось видео запуска ракеты «Оникс» на Чукотке
Минобороны России опубликовало видеозапись первого в истории Тихоокеанского флота запуска сверхзвуковой противокорабельной крылатой ракеты "Оникс" на Чукотке.
Life.ru вчера в 02:14
Здоровье
Врачи назвали признаки микроинсульта
Врачи рассказали, какие признаки могут свидетельствовать о ранних стадиях развития серьезного заболевания.
Gazeta.SPb вчера в 23:26
Происшествия
При взрыве на судне в Южной Корее пострадали девять человек
Не менее девяти человек пострадали при взрыве на судне в южнокорейском порту Ульсан.
Известия 02:42
Общество
ГИБДД отказалась от фото нарушений из приложения «Помощник Москвы»
С помощью приложения граждане отсылают снимки нарушений стоянки в Московскую административную дорожную инспекцию или ГИБДД.
Москва 24 вчера в 19:01
Шоу-бизнес
«Мисс Москва» Оксана Воеводина отказалась делать ДНК-тест
Оксана Воеводина, являющаяся обладательницей титула «Мисс Москва», рассказала, что не собирается делать ДНК-тест для подтверждения отцовства султаната Келантана Мухаммада V, ранее отказавшегося от ребенка.
Актуальные Новости вчера в 11:30
Происшествия
Обвиняемого в госизмене 75-летнего ученого отпустили из СИЗО
Физика Виктора Кудрявцева, обвиняемого в госизмене, отпустили из СИЗО под подписку о невыезде.
Lenta.ru вчера в 15:39
Футбол
«Ливерпуль» может быть исключен из Кубка английской лиги
«Ливерпуль» может быть отстранен от розыгрыша Кубка английской лиги, сообщает The Sun.
Спорт-Экспресс 02:50
Наука
Мыши могут размножаться после космических полетов
Исследование показало, что самцы мышей, которые провели более месяца в космосе, смогли успешно размножаться на Земле, и это первое свидетельство того, как космические путешествия влияют на размножение у млекопитающих.
AstroNews.ru 26 сентября в 04:09
Происшествия
Автобус и грузовик столкнулись в Ярославской области
Автобус и грузовой автомобиль столкнулись в Ярославской области в субботу, 28 сентября.
Известия вчера в 23:08
Политика
Министр обороны Латвии назвал легионеров СС гордостью страны
РЕН ТВ вчера в 16:49
Политика
Зеленский заявил о возможной помощи Трампа в «возвращении» Крыма
Радио Комсомольская правда 26 сентября в 05:56
Общество
Девушка написала мертвому брату и получила ответ
Газета.Ru 26 сентября в 22:11
Происшествия
В Рязани убили ветерана ВОВ и его супругу
Вести.Ru вчера в 11:47
Музыка
The Beatles опубликовали новый клип к 50-летию альбома Abbey Road
К 50-летию альбома Abbey Road The Beatles представили новый видеоклип к песне Джорджа Харрисона «Here Comes The Sun», который был опубликован на YouTube.
Профиль вчера в 15:52
Шоу-бизнес
Бывшая сотрудница клиники решила продать СМИ фото больной Заворотнюк
Бывшая сотрудница клиники, где проходит лечение актриса Анастасия Заворотнюк, пытается продать СМИ фотографии и видео больной знаменитости.
Lenta.ru вчера в 07:43
Космос
Астрономы обнаружили тройную систему черных дыр
Результаты наблюдений приняты к публикации в The Astrophysical Journal, с препринтом статьи можно ознакомиться на arXiv.org Чтобы обнаружить эту редкую систему из трех черных дыр, исследователям необходимо было объединить данные телескопов как на Земле, так и в космосе.
Индикатор 26 сентября в 08:42
Футбол
Виллаш-Боаш: «Марсель» был бы идеальным вариантом для Кокорина
Главный тренер «Марселя» Андре Виллаш-Боаш заявил, что мог бы взять к себе в команду российского нападающего Александра Кокорина, однако допускает, что у него могут быть проблемы с выездом за пределы страны в связи с пребыванием под стражей.
RT на русском 01:29
Армия и оружие
Украинские военные заявили об одном погибшем при обстрелах в Донбассе
Украинские силовики заявили, что зафиксировали 24 обстрела своих позиций в Донбассе за минувшие сутки, один военный погиб.
RT на русском 01:44