Политика

РИА НовостиРИА НовостиCNN: Курт Волкер подал в отставку

Спецпредставитель США по Украине Курт Волкер уходит в отставку, сообщает в субботу телеканал CNN со ссылкой на три источника.
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Спецпредставитель США по вопросам Украины Курт Волкер подал в отставку

Эхо Москвы06:00

CNN сообщил об отставке Волкера с поста спецпредставителя США по Украине

РБКвчера в 19:27

Что случилось этой ночью: суббота, 28 сентября

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CNN: спецпредставитель США по Украине Курт Волкер подал в отставку

ТАССвчера в 19:54

Курт Волкер подал в отставку

Газета.Ru02:53

CNN: Курт Волкер подал в отставку

РИА Новостивчера в 19:13
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Автоматически обработано 7010 источников, обновлено в 12:14, Вашингтон

Курт Волкер – первая жертва «украинского дела»

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Курт Волкер
Американский дипломат
Американский карьерный дипломат. Постоянный представитель США в НАТО. С 2011 года занимает пост директора Института Маккейна в Аризоне. С 7 июля 2017 года - специальный представитель Государственного департамента США по вопросам Украины.
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