Политика
РИА НовостиCNN: Курт Волкер подал в отставку
Спецпредставитель США по Украине Курт Волкер уходит в отставку, сообщает в субботу телеканал CNN со ссылкой на три источника.
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Политика
Лавров назвал паранойей слова о причастности РФ к скандалу с Трампом
Министр иностранных дел России Сергей Лавров опроверг заявления о причастности Москвы к скандалу из-за звонка президента Соединённых Штатов Дональда Трампа своему украинскому коллеге Владимиру Зеленскому.
News.ru вчера в 16:21
Армия и оружие
Испытатели провели запредельную проверку российского автомата АК-74М
REGNUM 25 сентября в 08:44
Армия и оружие
ВСУ один раз за сутки нарушили «режим тишины» в ЛНР
ВСУ один раз за сутки нарушили "режим тишины" в зоне ответственности ЛНР.
ИА Новороссия вчера в 03:17
Происшествия
В Рязани убили ветерана ВОВ и его супругу
Вести.Ru вчера в 11:47
Происшествия
В Ярославской области пассажир автобуса погиб в ДТП с грузовиком
Автобус столкнулся с грузовиком в Ростовском районе Ярославской области, один человек погиб, сообщает в субботу пресс-служба УМВД России по области.
РИА Новости 00:28
Политика
После речи Лаврова в ООН выстроилась очередь желающих с ним пообщаться
Официальный представитель МИД России Мария Захарова разместила в своем Facebook фотографию очереди из желающих пообщаться с министром иностранных дел Сергеем Лавровым после его выступления на Генассамблее ООН.
РИА Новости вчера в 18:09
Хоккей
Медали олимпийского чемпиона Белошейкина продаются на аукционе
На аукционе Ebay появился лот с медалями бывшего вратаря хоккейной сборной СССР Евгения Белошейкина.
Pravda.Ru вчера в 10:54
Происшествия
Максим Аверин отказался извиняться за дебош на борту самолета
РИА Новости вчера в 18:53
Волейбол
Волейболисты сборной Словении вышли в финал чемпионата Европы
Вести.Ru вчера в 02:10
Шоу-бизнес
Бывшая сотрудница клиники решила продать СМИ фото больной Заворотнюк
Бывшая сотрудница клиники, где проходит лечение актриса Анастасия Заворотнюк, пытается продать СМИ фотографии и видео больной знаменитости.
Lenta.ru вчера в 07:43
Кино
Александр Петров заявил о желании на время уйти из кино
RuNews24.ru вчера в 07:05
Общество
Магнитная буря обрушится на Землю в выходные
В предстоящие выходные, 28 и 29 сентября, Землю ждет магнитная буря.
Российская газета 25 сентября в 05:30
Шоу-бизнес
55-летняя Вика Цыганова поразила фигурой в купальнике
Белый раздельный купальник позволял рассмотреть фигуру Цыгановой, на которой даже самые предвзятые хейтеры не смогли найти ни одного лишнего килограмма.
Wday.ru 26 сентября в 01:06
Шоу-бизнес
Внучка Елизаветы II принцесса Беатрис объявила о помолвке
Восемнадцатого мая нынешнего года вся страна смотрела трансляцию свадьбы ее младшей сестры принцессы Эжени.
РИА Новости 26 сентября в 06:51
Футбол
«Локомотив» и «Зенит» сыграют в центральном матче 11-го тура ЧР
Матчи 11-го тура чемпионата России по футболу стартуют в субботу, центральной встречей станет игра между московским "Локомотивом" и петербургским "Зенитом".
РИА Новости вчера в 17:22
Футбол
Лебеденко рассказал о перспективах выхода «Торпедо» в РПЛ
Нападающий московского "Торпедо" Игорь Лебеденко прокомментировал выступление своей команды в Футбольной национальной лиге (Олимп-ФНЛ).
Газета.Ru вчера в 23:45
Кино
Уилл Смит представил фильм «Гемини»
Знаменитый актер Уилл Смит в свой 51-ый день рождения представил публике собственную электронную копию.
Общественное телевидение России 26 сентября в 22:09
Армия и оружие
Помпео обвинил власти Сирии в химатаке в Латакии
Руководитель Госдепартамента США Майк Помпео заявил, что власти Сирии несут ответственность за химическую атаку в провинции Латакия, которая, как утверждают в Вашингтоне, была совершена 19 мая.
РЕН ТВ 26 сентября в 13:14
Политика
СМИ раскрыли содержание «засекреченного» разговора Трампа с Лавровым
Белый дом ограничил доступ к стенограмме беседы президента США Дональда Трампа с главой МИД России Сергеем Лавровым и на тот момент послом РФ в Вашингтоне Сергеем Кисляком.
Известия 01:19
Культура
Ведущий «Вечернего Урганта» рассказал о своем уходе из «Уральских пельменей»
Ведущий нескольких рубрик в «Вечернем Урганте», автор известного шоу «Реутов ТВ» Владимир Маркони рассказал о своем уходе из шоу «Уральские пельмени».
iReactor вчера в 23:03
Общество
На Урале педагога уволили из-за откровенных фото 20-летней давности
В Магнитогорске Челябинской области разгорелся очередной скандал из-за откровенных фото педагога дополнительного образования муниципального детско-юношеского центра.
Российская газета вчера в 07:37
Политика
Делегация США покинула ГА ООН на время выступления Венесуэлы
Делегации Соединенных Штатов, Колумбии и еще нескольких латиноамериканских стран в пятницу покинули зал Генеральной Ассамблеи ООН на время речи вице-президента Венесуэлы Дельси Родригес.
Российская газета вчера в 23:41
Происшествия
В Якутии столкнулись два парома
РИА Новости вчера в 22:54
Шоу-бизнес
Вдова Караченцова: «Приглашу Пугачеву на вечер памяти Коли»
Вдова актера Николая Караченцова, актриса Людмила Поргина, в годовщину смерти знаменитого мужа готовит вечер памяти.
Телепрограмма вчера в 07:12
Политика
В Кремле назвали запрет курения на балконах оправданной мерой
В Кремле позитивно относятся к любым решениям, которые помогают спасать человеческие жизни.
REGNUM вчера в 09:13
Волейбол
Российские волейболистки проиграли сборной США в матче Кубка мира
Невские Новости вчера в 12:58
Политика
Вице-премьер Украины подверг критике работу СНГ
Вице-премьер Украины по вопросам интеграции с ЕС Дмитрий Кулеба заявил, что страны СНГ (Содружества Независимых Государств) ни на что не способны.
Политическая Экспертиза вчера в 03:46
Гаджеты
Представлен смартфон Samsung Galaxy A70s с 64-Мп камерой
Samsung Galaxy A70s стал первым смартфоном компании, который получил камеру с модулем Samsung ISOCELL Bright GW1 на 64 Мп.
Astera вчера в 16:40
Здоровье
В Башкирии объединят несколько больниц и поликлиник
Сегодня, 26 сентября, Минздрав опубликовал проект распоряжения правительства Башкирии, согласно которому в республике объединят несколько медучреждений.
КП - Уфа вчера в 08:09