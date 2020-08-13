CNN: Пентагон создаст рабочую группу по изучению НЛО
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Пентагон занимается формированием рабочей группы по исследованию неопознанных летающих объектов (НЛО), с которыми сталкивались летчики ВВС. Об этом сообщает телеканал CNN со ссылкой на два источника в военном ведомстве.В источнике
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