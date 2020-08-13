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Газета.Ru
Газета.Ru

CNN: Пентагон создаст рабочую группу по изучению НЛО

Пентагон занимается формированием рабочей группы по исследованию неопознанных летающих объектов (НЛО), с которыми сталкивались летчики ВВС. Об этом сообщает телеканал CNN со ссылкой на два источника в военном ведомстве.В источнике
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Эхо Москвы

Пентагон формирует целевую группу для расследования случаев появления НЛО, которые наблюдали военные летчики

Эхо Москвы20:15
Комсомольская правда

Пентагон продолжит изучение НЛО

Комсомольская правда19:59
ТАСС

CNN: Пентагон создает группу для расследования случаев наблюдения ВВС США за НЛО

ТАСС18:54
Газета.Ru

CNN: Пентагон создаст рабочую группу по изучению НЛО

Газета.Ru19:46
РИА Новости

CNN: Пентагон вновь займется изучением НЛО

РИА Новости19:20
Российская газета

Пентагон создаст группу для расследования случаев появления НЛО

Российская газета19:11
Lenta.ru

Пентагон займется расследованиями случаев появления НЛО

Lenta.ru19:52

В Белоруссии глава избиркома признал фальсификации в пользу Лукашенко

Глава участковой избирательной комиссии № 25 в белорусском городе Витебске Сергей Питаленко признал фальсификацию протокола в пользу действующего президента Александра Лукашенко, передает charter97.org.
Lenta.ruвчера в 10:21
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Когда нужно отказаться от цветных контактных линз

Цветные контактные линзы могут искажать восприятие окружающего мира, поэтому при их ношении нужно придерживаться некоторых правил, рассказал радио Sputnik доктор медицинских наук и врач-офтальмолог Вячеслав Куренков.
РИА Новости21:00

Адвокат Федосеевой-Шукшиной опасается за жизнь Алибасова

Адвокат и официальный представитель Лидии Федосеевой-Шукшиной Юлия Вербицкая-Линник в эфире НСН выразила обеспокоенность, что против Бари Алибасова может быть совершено преступление.
Национальная служба новостейвчера в 08:03

В России рассказали о мощном «геофизическом» оружии США

Американская программа High Frequency Active Auroral Research Program (HAARP) предполагала создание геофизического оружия, предназначенного для изменения климата в отдельных регионах планеты, уверяет в «Военно-промышленном курьере» заместитель президента Российской академии ракетных и артиллерийских наук (РАРАН) по информационной политике, доктор военных наук Константин Сивков.
Lenta.ruвчера в 07:13
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Президенты Польши и Прибалтики предложили посредничество в Белоруссии

Литва, Латвия, Эстония и Польша приняли декларацию, по которой предлагают стать посредниками по урегулированию ситуации в Белоруссии, сообщила пресс-служба президента Литвы Гитанаса Науседы.
Городовойвчера в 13:27
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Эксперт назвал перезагрузку способом избежать сбоя в работе смартфона

Как избежать сбоев в работе смартфонов, возникающих из-за установленных приложений, рассказал в пятницу, 14 августа, в интервью агентству «Прайм» руководитель ИТ-отдела разработчика программного обеспечения «Рексофт» Евгений Черток.
Известия21:05
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Суд арестовал квартиру, которую Федосеева-Шукшина подарила Алибасову

Троицкий суд Москвы наложил арест на квартиру, которую актриса Лидия Федосеева-Шукшина подарила мужу Бари Алибасову, а тот передал своему помощнику, сообщила журналистам в четверг юрист актрисы Юлия Вербицкая-Линник.
РИА Новостивчера в 07:53
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Лукашенко поручил разобраться с задержаниями граждан на протестах

Президент Белоруссии Александр Лукашенко поручил разобраться "по всем фактам задержаний, которые произошли в последние дни", заявила спикер Совета Республики Наталья Кочанова, которую цитирует телеграм-канал Sputnik Беларусь.
РИА Новостивчера в 16:33
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